Man City vung 100 triệu euro cho Bouaddi và cuộc chiến bất công của Carrick Trong khi Man City sẵn sàng chi 100 triệu euro cho tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi, Michael Carrick phải chật vật tái thiết hàng tiền vệ Man Utd với nguồn ngân sách hạn hẹp.

Thương vụ Manchester City chuẩn bị chi ra tới 100 triệu euro cho tiền vệ tuổi teen Ayyoub Bouaddi không chỉ đơn thuần là một hoạt động mua sắm thông thường. Nó phơi bày trần trụi ranh giới và sự chênh lệch tài chính mênh mông giữa hai đại diện thành Manchester tại giải Ngoại hạng Anh.

Man City không ngại chi tiền cho Ayyoub Bouaddi. Ảnh: Getty Images.

Hai vị thế trái ngược trên thị trường chuyển nhượng

Quá trình tái thiết hàng tiền vệ của Manchester United dưới thời HLV Michael Carrick đang mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác về sự thực dụng. Cho đến nay, Youri Tielemans và Andrey Santos là hai bản hợp đồng tiền vệ chất lượng duy nhất bổ sung cho đội một của Quỷ đỏ. Cuộc săn tìm nhân tố thứ ba vẫn kéo dài đầy bế tắc, dù những lời hứa hẹn hùng hình sau khi giành vé dự Champions League từng làm nức lòng người hâm mộ.

Trong khi Man Utd phải ăn mừng việc kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng giá rẻ của Tielemans và chờ đợi sự tiến bộ từ tiềm năng của Santos, nửa xanh thành Manchester lại hoạt động ở một tầng nấc hoàn toàn khác. Dù mất đi những trụ cột như Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan hay Bernardo Silva, Man City lập tức lên kế hoạch thay thế bằng các mục tiêu đắt giá như Ayyoub Bouaddi, Elliot Anderson và Rayan Cherki.

Việc đội chủ sân Etihad sẵn sàng chi 100 triệu euro cho một cầu thủ tuổi teen chưa được kiểm chứng như Bouaddi — chỉ một thời gian ngắn sau khi phá kỷ lục chuyển nhượng Anh cho Anderson — khẳng định sự áp đảo tuyệt đối về tài chính.

Gánh nặng tài chính trói buộc kế hoạch của Carrick

Trái ngược với sự hoang phí của đối thủ, Man Utd buộc phải săn tìm các thương vụ giá rẻ do tình hình tài chính bấp bấp. Dù tập đoàn INEOS đang nỗ lực dọn dẹp bãi chiến trường cũ và việc chia tay Marcus Rashford, Jadon Sancho cùng Casemiro đã giúp câu lạc bộ tiết kiệm khoảng 1 triệu bảng mỗi tuần, khó khăn vẫn còn nguyên đó.

Carrick không được thoải mái trong chi tiêu. Ảnh: Getty Images.

Đáng chú ý, việc Man Utd đã cam kết chi trả tới 243 triệu bảng trong năm 2026 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngân sách chuyển nhượng. Điều này khiến tấm vé tham dự Champions League cũng không thể giúp chiến lược gia người Anh thoải mái mua sắm trên thị trường.

Bên cạnh đó, Man City vẫn tiếp tục vung tiền bất chấp 115 cáo buộc vi phạm quy định tài chính đang treo lơ lửng trên đầu. Họ biến các quy tắc tài chính thành rào cản mang tính lý thuyết, tạo ra một môi trường cạnh tranh thiếu cân bằng tại giải đấu hàng đầu xứ sở sương mù.

Khi bóng đá thay đổi và thử thách lịch sử cho Carrick

Bóng đá hiện tại đã khác xa so với thời kỳ của Sir Alex Ferguson. Trong quá khứ, Sir Alex giúp Man Utd thống trị dựa trên tiềm lực tài chính tự thân và cuộc đối đầu lớn nhất là vượt qua đế chế truyền thống Liverpool. Trái lại, Michael Carrick lúc này đang phải cầm quân trong thế "một tay bị buộc sau lưng". Nếu huyền thoại người Scotland từng đánh bại một thế lực bóng đá giàu truyền thống, thì Carrick hiện tại đang phải chiến đấu chống lại sức mạnh tài chính của cả một quốc gia.

Manchester United hiểu rõ hơn ai hết rằng chi tiêu nhiều không đồng nghĩa với thành công tức thì. Tuy nhiên, sự khiêm tốn trong kế hoạch tái thiết của họ đang tỏ ra thất thế trước sức mạnh đồng tiền của đối thủ. Chính vì vậy, trong bối cảnh cuộc chơi bị chi phối nặng nề bởi tài chính, nếu Michael Carrick có thể giúp Quỷ đỏ giành dù chỉ một danh hiệu Ngoại hạng Anh, đó sẽ là một cột mốc mang ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn.