Man City vượt MU trong cuộc đua giành Anderson; Arsenal gây sốc với Odegaard

Thị trường chuyển nhượng bóng đá Anh đang chứng kiến những biến động lớn khi các đội bóng hàng đầu ráo riết tái cấu trúc đội hình. Tâm điểm đổ dồn về cuộc cạnh tranh giữa hai đại diện thành Manchester cho chữ ký của tài năng trẻ Elliot Anderson và những quyết định nhân sự khó tin tại sân Emirates.

Man City chiếm ưu thế trước MU trong thương vụ Elliot Anderson

Manchester City đang tiến rất gần đến việc hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ người Anh Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Ở tuổi 22, Anderson đã vươn mình trở thành một trong những nhạc trưởng trẻ triển vọng nhất xứ sở sương mù, thu hút sự quan tâm gắt gao từ cả hai đội bóng thành Manchester.

Man City tiến gần đến Elliot Anderson.

Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận xác nhận Anderson đang ưu tiên việc gia nhập sân Etihad hơn là chuyển đến Old Trafford. Đây được xem là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của Manchester United. Để sở hữu ngôi sao này, Man City dự kiến phải chi ra con số vượt mức 70 triệu bảng theo định giá của Nottingham Forest.

Liverpool tìm người kế thừa Salah và biến động băng ghế chỉ đạo

Tại Anfield, Liverpool đã xác định Yan Diomande là người kế thừa vị trí của Mohamed Salah bên hành lang cánh phải. Cầu thủ 19 tuổi thuộc biên chế RB Leipzig đang là mục tiêu hàng đầu của The Kop với mức giá ước tính khoảng 87 triệu bảng. Diomande được đánh giá cao nhờ lối chơi tốc độ và khả năng dứt điểm đa dạng, phù hợp với triết lý tấn công của đội bóng.

Song song với việc nâng cấp đội hình, vị trí của huấn luyện viên Arne Slot đang lung lay dữ dội sau thất bại sốc 1-2 trước đội bét bảng Wolves. Ban lãnh đạo Liverpool được cho là chỉ nhắm đến Xabi Alonso là cái tên duy nhất đủ sức kế nhiệm chiến lược gia người Hà Lan nếu ông bị sa thải vào cuối mùa giải.

Arsenal mua đứt Hincapie và kế hoạch thanh lọc lực lượng gây sốc

Arsenal đã đạt được thỏa thuận quan trọng khi mua đứt hậu vệ Piero Hincapie từ Bayer Leverkusen. Cầu thủ 24 tuổi người Ecuador sẽ chính thức gia nhập sân Emirates vào cuối mùa giải năm nay theo một bản hợp đồng dài hạn, hứa hẹn bổ sung sự đa năng và kinh nghiệm cho hàng thủ của Mikel Arteta.

Arsenal thanh lọc lực lượng ở hè 2026.

Tuy nhiên, để cân bằng ngân sách và tuân thủ các quy định tài chính, Pháo thủ có thể phải đưa ra quyết định gây sốc. Theo Telegraph, đội trưởng Martin Odegaard và ngôi sao chạy cánh Gabriel Martinelli hiện nằm trong danh sách có thể phải ra đi vào mùa hè này. Đây là động thái có thể làm thay đổi hoàn toàn cấu trúc lối chơi của đội bóng London.

Cuộc đua giành chữ ký Samuel Amissah và mục tiêu từ Bundesliga

Thị trường chuyển nhượng còn nóng lên bởi cuộc chiến giành chữ ký của Samuel Amissah. Trung vệ 18 tuổi thuộc biên chế U21 Fulham đang nằm trong tầm ngắm của cả Arsenal, Manchester United lẫn Chelsea. Bên cạnh đó, cả Chelsea và Man City đều đang để mắt tới Aleksandar Pavlovic của Bayern Munich, tiền vệ 21 tuổi người Đức dự kiến có giá khoảng 65 triệu euro (56 triệu bảng).

Kịch bản bất ngờ tại Tottenham

Tình hình tại Tottenham hiện vô cùng mông lung. Trong khi Mauricio Pochettino và Roberto de Zerbi là những ưu tiên hàng đầu cho chiếc ghế nóng, ban lãnh đạo Spurs thậm chí đã tính đến phương án dự phòng bất ngờ. Nếu đội bóng không thể trụ hạng, Robbie Keane có thể sẽ được mời về để giúp đội bóng cũ vực dậy tại Championship.