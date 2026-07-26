Màn hình gaming Lenovo Legion 27-1R ra mắt: Tần số quét 280Hz giá khoảng 3 triệu Lenovo giới thiệu Legion 27-1R sở hữu tấm nền IPS 27 inch, tần số quét 280Hz và hỗ trợ HDR10 với mức giá siêu dễ tiếp cận chỉ 118 USD tại Trung Quốc.

Lenovo vừa chính thức trình làng mẫu màn hình chuyên game mới nhất thuộc dòng Legion mang tên Legion 27-1R tại thị trường Trung Quốc. Mức giá khởi điểm của sản phẩm được niêm yết ở mức vô cùng hấp dẫn là 799 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 118 USD, tức khoảng 3 triệu đồng), tạo nên một lựa chọn có hiệu năng trên giá thành rất đáng chú ý trong phân khúc phổ thông.

Màn hình Legion 27-1R có giá bán khoảng 118 USD tại thị trường Trung Quốc.

Thông số kỹ thuật vượt trội trong tầm giá

Mặc dù nằm trong phân khúc giá rẻ, Lenovo Legion 27-1R vẫn được trang bị tấm nền IPS kích thước 27 inch với độ phân giải FHD (1920 x 1080 pixels). Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất của thiết bị là tốc độ làm tươi lên đến 280Hz, kết hợp cùng thời gian phản hồi siêu nhanh chỉ 1ms (GtG). Điều này mang lại trải nghiệm hình ảnh mượt mà, giảm thiểu tối đa hiện tượng xé hình hay bóng mờ trong các tựa game tốc độ cao.

Bên cạnh tốc độ xử lý khung hình ấn tượng, khả năng hiển thị màu sắc của Legion 27-1R cũng rất được chăm chút. Màn hình đạt độ bao phủ màu 99% sRGB và độ sáng tối đa 400 nits, cho phép đạt tiêu chuẩn hiển thị HDR10. Đáng chú ý, Lenovo cũng tích hợp công nghệ AdaptiveSync nhằm tối ưu hóa sự đồng bộ giữa card đồ họa và màn hình, giảm tình trạng giật lag khi chơi game.

Thông số Chi tiết Kích thước màn hình 27 inch Tấm nền IPS Độ phân giải FHD (1920 x 1080) Tần số quét 280Hz Thời gian phản hồi 1ms (GtG) Độ sáng 400 nits Độ phủ màu 99% sRGB Công nghệ đồng bộ AdaptiveSync, HDR10 Cổng kết nối 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 1x Audio 3.5mm

Các điểm nhấn thông số kỹ thuật cốt lõi trên Lenovo Legion 27-1R.

Thiết kế tối giản và khả năng kết nối linh hoạt

Về ngoại hình, Lenovo Legion 27-1R sở hữu ngôn ngữ thiết kế hiện đại với phần viền được làm siêu mỏng ở cả ba cạnh, giúp tối ưu không gian hiển thị và phù hợp cho các thiết lập đa màn hình. Màn hình đi kèm phần chân đế có thiết kế gọn gàng, cho phép người dùng linh hoạt điều chỉnh độ cao cũng như góc gập theo cả chiều dọc và chiều ngang.

Hơn nữa, người dùng hoàn toàn có thể thay thế chân đế mặc định nhờ sự hỗ trợ của ngàm chuẩn VESA 100mm. Đối với các cổng giao tiếp, Legion 27-1R được trang bị tương đối đầy đủ bao gồm hai cổng HDMI 2.1, một cổng DisplayPort 1.4 và một cổng xuất âm thanh 3.5mm.

Triển vọng phát hành trên thị trường quốc tế

Hiện tại, Lenovo Legion 27-1R mới chỉ được mở bán chính thức tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã liệt kê mẫu màn hình này trên trang tra cứu thông số kỹ thuật PSREF toàn cầu của hãng. Điều này cho thấy khả năng cao sản phẩm sẽ sớm được mở rộng phân phối ra các thị trường quốc tế trong thời gian tới.