Màn hình gần như không viền của Samsung: Galaxy S27 Ultra có kịp đón đầu iPhone kỷ niệm 20 năm? Samsung được cho là nghiên cứu tấm nền gần như không viền để đối đầu Apple, nhưng nguồn tin chỉ đạt độ tin cậy khoảng 50% và Galaxy S27 Ultra khó kịp áp dụng.

Samsung được cho là đang phát triển một thế hệ tấm nền màn hình mới với phần viền gần như biến mất hoàn toàn. Nếu thương mại hóa thành công, công nghệ này có thể giúp hãng tạo ra smartphone có tỷ lệ hiển thị mặt trước vượt xa các thiết bị hiện nay và tạo lợi thế trước Apple. Tuy nhiên, Galaxy S27 Ultra khó trở thành sản phẩm đầu tiên được trang bị.

Galaxy S27 Ultra sở hữu thiết kế mới?

Tin đồn từ Lanzuk: Samsung có thể đi trước trong cuộc đua không viền

Thông tin xuất phát từ Lanzuk, một nguồn tin rò rỉ công nghệ tại Hàn Quốc. Trong bài đăng trên mạng xã hội Naver, người này cho biết Samsung có thể trở thành nhà sản xuất đầu tiên giới thiệu smartphone với thiết kế gần như không viền hoàn toàn trong các thế hệ Galaxy sắp tới.

Đáng chú ý, công nghệ tấm nền Samsung đang nghiên cứu được cho là có nhiều điểm tương đồng với giải pháp màn hình mà một công ty khác cũng đang phát triển. Nguồn tin dẫn lời một nhà cung cấp linh kiện của Samsung, và doanh nghiệp được nhắc đến nhiều khả năng là Apple.

Samsung vốn là một trong những đối tác cung cấp màn hình quan trọng cho iPhone. Vì vậy, không loại trừ khả năng hãng đang phát triển song song công nghệ này để phục vụ cả sản phẩm của Apple lẫn dòng Galaxy cao cấp.

Theo Lanzuk, tiến trình nghiên cứu hiện tương đối thuận lợi và chưa gặp trở ngại đáng kể. Thời điểm hoàn thành cũng như những thiết bị đầu tiên dùng công nghệ mới vẫn chưa được tiết lộ. Độ tin cậy của nguồn rò rỉ này chỉ được đánh giá khoảng 50%, nên thông tin cần được tiếp nhận thận trọng.

Vì sao màn hình phẳng không viền là bài toán khó hơn màn hình cong?

Samsung có nhiều kinh nghiệm với màn hình viền siêu mỏng. Giai đoạn 2015-2016, hãng gây chú ý với dòng Galaxy Edge dùng tấm nền cong tràn sang hai cạnh, tạo cảm giác mặt trước gần như không có đường biên.

Tuy nhiên, màn hình cong tạo hiệu ứng tràn viền không đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn viền vật lý. Đây là điểm khác biệt quan trọng giữa thiết kế Galaxy Edge và công nghệ mới mà Samsung được cho là đang nghiên cứu.

Thiết kế màn hình cong từng là xu hướng nổi bật trên smartphone cao cấp nhưng đã dần mất sức hút. Một số thương hiệu Trung Quốc vẫn theo đuổi kiểu thiết kế này, trong khi phần lớn thị trường không còn xem đây là lựa chọn chủ đạo.

Ở chiều ngược lại, Apple được đồn đoán đang phát triển màn hình cong bốn cạnh cho mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2027. Mục tiêu là thu hẹp tối đa đường viền để hình ảnh bao phủ gần như toàn bộ mặt trước.

Thách thức lớn nhất là tạo ra tấm nền phẳng thực sự không viền. Công nghệ OLED dẻo vẫn cần những khoảng dung sai và cấu trúc vật lý nhất định để lắp vào khung máy. Do đó, đưa màn hình phẳng kéo sát các cạnh thiết bị mà không cần độ cong đòi hỏi giải pháp kỹ thuật phức tạp hơn nhiều.

Hiện chưa rõ Samsung đang cải tiến màn hình cong để tạo hiệu ứng thị giác tràn viền, hay đã tìm được phương án chế tạo tấm nền phẳng với phần viền gần như biến mất.

Galaxy S27 Ultra: ứng viên tiềm năng nhưng khó kịp chu kỳ phát triển

Theo kế hoạch dự kiến, Galaxy S27 Ultra sẽ trình làng vào đầu năm tới. Thiết bị nhiều khả năng đã bước vào những giai đoạn phát triển quan trọng và chuẩn bị cho sản xuất hàng loạt. Việc thay đổi toàn bộ cấu trúc màn hình khi chu kỳ phát triển đã tiến sâu có thể tạo ra thách thức lớn cho Samsung.

Một số rò rỉ trước đó cho biết Galaxy S27 Ultra có thể có viền màn hình khoảng 1,28mm. Đây là thông số ấn tượng nhưng chưa thể xem là thiết kế không viền thực sự.

Thiết bị / tấm nền Độ dày viền được đồn đoán Galaxy S27 Ultra Khoảng 1,28mm iPhone 18 Pro Max Khoảng 1,18mm Tấm nền ý tưởng của Tianma Có thể xuống còn 0,35mm

Sự chênh lệch giữa các thông số cho thấy việc thu viền xuống mức gần như biến mất vẫn là một bước tiến đáng kể so với những thiết kế siêu mỏng hiện nay.

Kịch bản nhiều khả năng xảy ra

Vì vậy, kịch bản có khả năng xảy ra hơn là Samsung dành công nghệ mới cho các thế hệ flagship sau Galaxy S27 Ultra, hoặc thậm chí một dòng Galaxy hoàn toàn khác. Khoảng thời gian bổ sung sẽ giúp hãng tiếp tục hoàn thiện độ bền, chất lượng hiển thị và khả năng sản xuất hàng loạt trước khi đưa công nghệ lên sản phẩm thương mại.

Nhìn chung, màn hình gần như không viền của Samsung hiện mới dừng ở mức tin đồn với độ tin cậy hạn chế. Những chi tiết về thời điểm hoàn thành và sản phẩm đầu tiên áp dụng công nghệ vẫn cần được xác nhận thêm.