Màn hình gập iPhone Duo nứt sau 75.001 lần đóng mở: Phép thử khắc nghiệt và tiêu chuẩn độ bền Dù gặp sự cố nứt màn hình sau 75.001 lần gập trong bài thử nghiệm thực tế của YouTuber, độ bền tổng thể của iPhone Duo vẫn cần thêm dữ liệu đo lường chuẩn hóa.

Chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple mang tên iPhone Duo vừa phải trải qua bài kiểm tra độ bền thực tế đầy khắc nghiệt và bất ngờ xuất hiện vết nứt ở giữa màn hình tại mốc 75.001 lần đóng mở. Kết quả này ngay lập tức làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận về giới hạn cơ học của tấm nền linh hoạt trên thiết bị cao cấp có giá khởi điểm 1.999 USD.

Diễn biến bài kiểm tra cơ học từ kênh Kuba Klawiter

Thử nghiệm được thực hiện trực tiếp bởi YouTuber công nghệ Kuba Klawiter thông qua hình thức gập mở liên tục hoàn toàn bằng tay. Trong giai đoạn đầu, iPhone Duo thể hiện độ hoàn thiện cơ khí rất ấn tượng khi vượt qua mốc 50.000 lần gập mà không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu hư hại vật lý nào trên bề mặt hiển thị.

Tuy nhiên, các biến đổi vật liệu bắt đầu bộc lộ rõ rệt hơn sau đó. Cụ thể, khi thiết bị chạm ngưỡng 60.000 lần đóng mở, phần nếp gấp ở trung tâm màn hình bắt đầu hằn sâu hơn trạng thái ban đầu. Để tăng độ khắc nghiệt, người thử nghiệm đã liên tục đưa thiết bị vào túi quần nhằm kiểm tra khả năng kháng xơ vải thâm nhập vào bản lề, đồng thời ngâm máy vào một bát nước đá để mô phỏng sự suy giảm độ dẻo của tấm nền dưới điều kiện nhiệt độ thấp.

Ngay sau khi trải qua các tác nhân nhiệt độ và dị vật này, máy đã gặp sự cố nghiêm trọng ở mốc gập thứ 75.001 khi một đường nứt lớn xuất hiện chạy dọc theo nếp gấp chính giữa, khiến màn hình bị hư hại.

iPhone Duo xuất hiện vết nứt ở giữa màn hình sau 75.001 lần đóng mở.

Khoảng cách giữa thử nghiệm độc lập và quy chuẩn phòng lab

Mốc 75.001 lần gập của iPhone Duo nhanh chóng được đặt lên bàn cân so sánh với con số 500.000 lần gập mà Samsung Display từng công bố cho tấm nền OLED trên các mẫu Galaxy Z Flip và Galaxy Z Fold8. Dù vậy, theo phân tích từ chuyên trang Gizmodo, việc đặt hai số liệu này cạnh nhau để kết luận độ bền giữa các sản phẩm là khập khiễng do phương pháp luận hoàn toàn khác biệt.

Tiêu chí so sánh Thử nghiệm của Kuba Klawiter Chứng nhận của Bureau Veritas Đối tượng thử nghiệm iPhone Duo nguyên khối Tấm nền OLED của Samsung Display Phương pháp thao tác Gập mở thủ công bằng tay Máy móc chuyên dụng tự động hóa Môi trường kiểm tra Nhiệt độ phòng, nước đá, xơ vải Chuẩn hóa 25 độ C cố định trong 13 ngày Tác động ngoại lực Không đồng đều theo từng lần gập Đồng nhất tuyệt đối về lực và góc độ

Rõ ràng, kết quả 500.000 lần gập của Samsung là kết quả đo kiểm trong môi trường lý tưởng do tổ chức độc lập Bureau Veritas xác nhận. Ngược lại, thử nghiệm của Klawiter là phép thử mang tính phá hủy với sự can thiệp của nhiệt độ thấp và bụi vải, làm thay đổi đáng kể đặc tính đàn hồi của vật liệu màn hình dẻo.

Góc nhìn chuyên gia và phản hồi chính thức từ Apple

Trước bài thử thách của Kuba Klawiter, nhiều chuyên gia công nghệ và kênh đánh giá uy tín khác như Joanna Stern, Tim Pan hay kênh HTX Studio cũng đã tiến hành thử nghiệm gập máy với tần suất từ vài nghìn đến hơn 32.000 lần. Tất cả các kết quả này đều ghi nhận thiết bị vẫn duy trì tình trạng nguyên vẹn, cơ cấu bản lề hoạt động trơn tru.

Về phía nhà sản xuất, Apple hiện vẫn chưa công bố thông số giới hạn số lần gập tiêu chuẩn cho iPhone Duo. Tuy nhiên, trước các sự cố xuất hiện trên mạng xã hội, đại diện hãng đã lên tiếng vào ngày 26/10:

"Chúng tôi đã ghi nhận sự cố màn hình bên trong trên một số lượng nhỏ thiết bị iPhone Duo."

Đồng thời, Apple khuyến nghị những người dùng gặp phải tình trạng nứt hoặc lỗi hiển thị trên màn hình gập nên nhanh chóng liên hệ với các trung tâm dịch vụ AppleCare để được kiểm tra và hỗ trợ chính sách đổi trả phù hợp.

Đối với một thiết bị tiên phong có giá bán từ 1.999 USD, tuổi thọ của tấm nền màn hình gập luôn là tiêu chí hàng đầu quyết định niềm tin của người dùng. Dù bài thử nghiệm thực tế mang lại góc nhìn đa chiều về giới hạn cơ học dưới tác động phức tạp, người tiêu dùng vẫn cần thêm dữ liệu đo lường theo tiêu chuẩn đồng nhất cũng như tỷ lệ phản hồi lỗi thực tế từ thị trường để có đánh giá toàn diện nhất.