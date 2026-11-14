Màn hình HD OLED có thể sớm xuống smartphone giá rẻ mà giá bán không tăng Samsung Display, BOE và Tianma đang thảo luận với OPPO, vivo để đưa tấm nền HD OLED xuống phân khúc giá rẻ, nhưng kế hoạch chưa được xác nhận chính thức.

Các dòng smartphone giá rẻ có thể sớm được trang bị màn hình HD OLED mà giá bán gần như không đổi. Theo các báo cáo mới nhất, những nhà sản xuất tấm nền hàng đầu đang tìm cách đưa OLED xuống phân khúc phổ thông để giữ sản lượng trong bối cảnh thị trường di động dự kiến sụt giảm. Nếu thành công, người dùng có ngân sách hạn hẹp sẽ tiếp cận công nghệ hiển thị vốn chỉ phổ biến trên máy cao cấp.

Áp lực chi phí đẩy OLED xuống phân khúc phổ thông

Việc đưa OLED lên các dòng máy bình dân bắt nguồn từ áp lực tài chính thực tế. Báo cáo từ ZDNet Korea cho biết giá bộ nhớ tăng cao thời gian qua đang làm đội chi phí sản xuất tổng thể, buộc các hãng phải tìm hướng đi mới để thu hút người dùng.

Công nghệ màn hình OLED sẽ phổ biến hơn ở phân khúc điện thoại giá rẻ

Thêm vào đó, công ty nghiên cứu thị trường Omdia dự báo lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu sẽ giảm khoảng 12% vào năm 2026. Để giữ các dây chuyền sản xuất hoạt động ổn định, các nhà cung cấp tấm nền buộc phải nhắm đến thị trường smartphone giá rẻ, nơi các thiết bị dùng màn hình LCD vẫn chiếm số lượng lớn.

Hiện Samsung Display, BOE và Tianma đang tích cực thảo luận với các thương hiệu lớn như OPPO và vivo để sản xuất tấm nền HD OLED. Tuy nhiên, thách thức cốt lõi là làm sao để giá thành chỉ ngang bằng với tấm nền LCD độ phân giải HD đang có trên thị trường.

Bài toán giá thành: dùng vật liệu rẻ hơn, cắt thông số ít quan trọng

Để đạt mức giá kỳ vọng, các nhà cung cấp có thể phải sử dụng vật liệu OLED giá rẻ và cắt giảm một số thông số kỹ thuật không quá quan trọng. Cách làm này giúp các hãng điện thoại duy trì tỷ suất lợi nhuận mà không phải tăng giá bán lẻ.

Mẫu điện thoại Xiaomi Mi CC9e với màn hình hiển thị cơ bản

Theo các nguồn tin rò rỉ, mỗi nhà cung cấp đang cân nhắc một hướng đi khác nhau để tối ưu chi phí:

Nhà cung cấp Hướng sản xuất được cân nhắc Samsung Display Tận dụng dây chuyền OLED cứng (rigid OLED) BOE và Tianma Sử dụng dây chuyền OLED linh hoạt (flexible OLED) để sản xuất thế hệ tấm nền mới

Người dùng được gì và mất gì khi OLED 720p xuất hiện

Nếu kế hoạch thành công, các dòng smartphone giá rẻ từ REDMI, OPPO hay vivo sẽ được nâng cấp rõ rệt về khả năng hiển thị. Người dùng sẽ có độ tương phản cao và màu đen sâu hơn so với màn hình IPS LCD truyền thống vốn có nhiều hạn chế.

Hướng đi này không hoàn toàn mới. Xiaomi từng thử nghiệm với mẫu Mi A3 ra mắt năm 2019, dùng màn hình Super AMOLED 720p. Dù độ phân giải không quá sắc nét, chênh lệch về chất lượng màu sắc vẫn khiến OLED hấp dẫn với người dùng có ngân sách hạn hẹp.

Tấm nền OLED cho chất lượng hiển thị vượt trội LCD

Tuy nhiên, HD OLED không phải giải pháp hoàn hảo cho mọi nhu cầu. Người dùng nên cân nhắc các điểm sau:

Ưu điểm hiển thị: cải thiện mạnh độ tương phản, hiển thị màu đen chân thực và tiết kiệm pin hiệu quả hơn khi dùng chế độ tối.

cải thiện mạnh độ tương phản, hiển thị màu đen chân thực và tiết kiệm pin hiệu quả hơn khi dùng chế độ tối. Hạn chế độ phân giải: mức 720p có thể khiến văn bản nhỏ bị rỗ, không thực sự phù hợp với người thường xuyên đọc tài liệu.

mức 720p có thể khiến văn bản nhỏ bị rỗ, không thực sự phù hợp với người thường xuyên đọc tài liệu. Lựa chọn thay thế: người ưu tiên độ sắc nét và tính thực dụng vẫn có thể chọn màn hình IPS LCD 1080p quen thuộc.

Vẫn cần chờ xác nhận từ nhà sản xuất

Nhìn chung, việc thảo luận đưa màn hình OLED xuống phân khúc phổ thông có thể mang lại thêm lựa chọn đáng giá cho người tiêu dùng. Thay vì phải chi thêm tiền cho thiết bị cao cấp, người dùng có thể sớm tiếp cận công nghệ hiển thị vượt trội trên sản phẩm bình dân.

Dù vậy, thông tin về tấm nền này mới ở giai đoạn thảo luận và chưa được Samsung Display xác nhận. Người dùng cần chờ thêm công bố chính thức từ các hãng. Nguồn thông tin: XimiTime.