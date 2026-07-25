Màn hình LG 32GX870A WOLED: Lựa chọn chuyển đổi linh hoạt giữa 4K 240Hz và FHD 480Hz LG 32GX870A sở hữu tấm nền WOLED 32 inch, cho phép chuyển đổi giữa 4K 240Hz và Full HD 480Hz, đáp ứng tốt nhu cầu chơi game eSports lẫn giải trí điện ảnh.

LG 32GX870A là mẫu màn hình chơi game WOLED 32 inch mang đến giải pháp linh hoạt cho người dùng nhờ khả năng chuyển đổi hai chế độ hiển thị: 4K ở tần số quét 240Hz và Full HD (1080p) ở mức 480Hz. Thiết bị kết hợp giữa trải nghiệm đồ họa điện ảnh sắc nét và độ nhạy tối đa cho các tựa game eSports tốc độ cao.

Mặt trước màn hình chơi game LG OLED 32 inch chế độ kép

Công nghệ Dual-Mode: Tối ưu hóa cho hai nhu cầu chơi game biệt lập

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất trên LG 32GX870A chính là tính năng Dual-Mode. Nhờ cơ chế này, màn hình cho phép người dùng linh hoạt tùy chỉnh giữa hai cấu hình hiển thị khác nhau dựa trên từng tác vụ cụ thể:

Chế độ 4K (3840 x 2160) ở 240Hz: Phù hợp cho các tựa game AAA chơi đơn hoặc nội dung giải trí đòi hỏi chi tiết đồ họa cao, độ mượt mà tiêu chuẩn cao.

Phù hợp cho các tựa game AAA chơi đơn hoặc nội dung giải trí đòi hỏi chi tiết đồ họa cao, độ mượt mà tiêu chuẩn cao. Chế độ Full HD (1920 x 1080) ở 480Hz: Đáp ứng yêu cầu khắt khe của các vận động viên eSports chuyên nghiệp, nơi tần số quét và phản hồi khung hình được ưu tiên hàng đầu.

Bên cạnh đó, công nghệ NVIDIA G-Sync được tích hợp giúp loại bỏ triệt để hiện tượng xé hình và lặp hình trong suốt quá trình vận hành ở cả hai chế độ.

Góc nghiêng của màn hình chơi game LG OLED 32 inch chế độ kép

Chất lượng hiển thị tấm nền WOLED và khả năng kiểm soát ánh sáng

LG 32GX870A sử dụng tấm nền WOLED với độ sáng đỉnh đạt 1300 nits, kết hợp chứng nhận DisplayHDR True Black 400. Mặc dù gam màu nguyên bản của WOLED không rực rỡ tuyệt đối như công nghệ QD-OLED đối thủ, màn hình vẫn mang lại độ tương phản cực cao cùng sắc đen sâu thẫm, rất thích hợp cho các trò chơi có bối cảnh tối hoặc phim ảnh.

Đặc biệt, thiết bị được trang bị lớp phủ chống chói (matte coating), giúp hạn chế hiện tượng phản xạ ánh sáng mạnh từ môi trường xung quanh hoặc phòng có cửa sổ lớn. Điều này đảm bảo trải nghiệm thị giác ổn định ngay cả trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Màn hình chơi game LG OLED 32 inch chế độ kép trong không gian làm việc

Hệ sinh thái tính năng bổ trợ và điểm cần lưu ý về kết nối

Không chỉ dừng lại ở một thiết bị hiển thị đơn thuần, LG 32GX870A tích hợp hệ điều hành webOS, cho phép người dùng truy cập trực tiếp các ứng dụng xem phim, truyền hình và dịch vụ chơi game đám mây mà không cần bật máy tính. Ngoài ra, màn hình hỗ trợ tính năng chia 6 cửa sổ giúp tối ưu hóa công việc đa nhiệm, cùng hệ thống loa tích hợp đáp ứng tốt nhu cầu âm thanh cơ bản.

Về mặt kết nối, thiết bị sử dụng chuẩn DisplayPort 2.1 với băng thông giới hạn ở mức 40 Gbps. Do đó, để đạt được độ phân giải 4K cùng tần số quét 240Hz, hệ thống bắt buộc phải kích hoạt công nghệ nén luồng dữ liệu hiển thị (Display Stream Compression - DSC). Tuy nhiên, đây là sự đánh đổi chấp nhận được đối với một mẫu màn hình OLED toàn diện đang có mức giá hấp dẫn khoảng 799,99 USD tại thị trường quốc tế.