Màn hình OLED 480Hz giúp tăng 38% độ chính xác khi chơi game: Đột phá thực tế hay chiêu trò? Nghiên cứu của LG Display chỉ ra rằng màn hình OLED 480Hz giúp game thủ FPS cải thiện 38% tỷ lệ bắn trúng so với 60Hz, đồng thời giảm độ trễ đầu vào hơn 10ms.

LG Display vừa công bố kết quả một nghiên cứu thực nghiệm nhằm đánh giá tác động của tần số quét màn hình đối với hiệu suất thi đấu thực tế của game thủ. Thử nghiệm tập trung vào các dòng màn hình OLED thế hệ mới với tần số quét lên tới 480Hz, một con số vượt xa tiêu chuẩn phổ biến hiện nay.

Hiệu suất cải thiện rõ rệt qua các con số

Nghiên cứu được thực hiện với sự tham gia của 31 game thủ nam trưởng thành, thực hiện các bài kiểm tra trong trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất (FPS). Các tình nguyện viên trải nghiệm lần lượt bốn mức tần số quét: 60Hz, 240Hz, 360Hz và 480Hz theo thứ tự ngẫu nhiên.

Kết quả cho thấy tỷ lệ bắn trúng mục tiêu (hit score) tại mức 480Hz cao hơn 38% so với mức 60Hz cơ bản. Đáng chú ý, mức cải thiện lớn nhất diễn ra trong khoảng từ 60Hz lên 240Hz. Tuy nhiên, việc nâng cấp từ 240Hz lên 480Hz vẫn giúp hiệu suất tăng thêm 10%, cho thấy khả năng tối ưu hóa kỹ năng vẫn tiếp tục tỷ lệ thuận với tốc độ làm mới của màn hình.

Tần số quét Tỷ lệ cải thiện (so với 60Hz) Đặc điểm nổi bật 60Hz 0% Tiêu chuẩn cơ bản, độ trễ cao 240Hz ~28% Cải thiện mạnh mẽ nhất 480Hz 38% Độ trễ thấp nhất, tối ưu phản xạ

Việc chơi game ở tần số quét 480Hz được cho là mang lại lợi thế đáng kể so với 60Hz.

Lợi thế từ đặc tính vật lý của tấm nền OLED

Theo LG Display, sự gia tăng hiệu suất này đến từ các đặc tính vật lý đặc trưng của công nghệ OLED. Ở tần số quét 480Hz, độ trễ đầu vào (input lag) giảm hơn 10 miligiây so với mức 60Hz. Điều này cho phép người chơi xác định vị trí các mục tiêu di chuyển nhanh một cách chính xác hơn.

Về mặt kỹ thuật, tần số quét cao giúp cải thiện khả năng nhận diện vật thể trong các cảnh chuyển động nhanh. Khi hình ảnh được cập nhật liên tục và mượt mà hơn, não bộ và tay của game thủ có thể phối hợp để đưa ra các quyết định bắn chính xác và nhanh chóng hơn. Ngoài các dữ liệu định lượng, những người tham gia thử nghiệm cũng đưa ra phản hồi tích cực về độ mượt mà và khả năng theo dõi mục tiêu dễ dàng trên màn hình 480Hz.

Tranh luận về giới hạn hiệu quả thực tế

Mặc dù kết quả từ LG rất ấn tượng, nhưng cộng đồng công nghệ vẫn đặt ra những nghi vấn nhất định do đây là nghiên cứu do hãng tự tài trợ. Một nghiên cứu độc lập khác thực hiện vào năm 2026 với 101 người chơi FPS đã so sánh các mức 60Hz, 144Hz và 360Hz.

Nghiên cứu độc lập này xác nhận người chơi nhanh hơn và chính xác hơn ở mức 144Hz so với 60Hz. Tuy nhiên, kết quả lại không tìm thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mặt hiệu suất giữa 144Hz và 360Hz. Điều này gợi ý rằng phần lớn lợi ích thực tế có thể đã đạt đến ngưỡng bão hòa sau mức 144Hz.

Dẫu vậy, cần lưu ý rằng nghiên cứu đối chứng kể trên sử dụng màn hình LCD. Do đó, tuyên bố của LG về việc "đặc tính vật lý của OLED" giúp duy trì đà tăng trưởng hiệu suất ở tần số quét cực cao vẫn là một giả thuyết cần được kiểm chứng thêm bởi các bên thứ ba trên cùng một loại tấm nền.