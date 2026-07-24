Màn hình OLED cong LG UltraGear 39 inch 240Hz: Phân tích kỹ thuật và ưu đãi giảm 51% LG UltraGear 39GX90SA giảm giá 800 USD trên Amazon, mang đến tấm nền OLED 39 inch cong 800R, tần số quét 240Hz cùng cổng kết nối USB-C tích hợp sạc 65W.

LG UltraGear 39GX90SA-W là mẫu màn hình chơi game OLED siêu rộng 39 inch sở hữu độ cong 800R và tần số quét 240Hz. Màn hình hiện đang được giảm giá 51% (tương đương 800 USD), xuống mức giá dưới 780 USD trong chương trình khuyến mãi có thời hạn trên Amazon.

Trải nghiệm đắm chìm với thiết kế cong 800R và độ phân giải 2K siêu rộng

Màn hình LG UltraGear 39GX90SA được trang bị tấm nền OLED kích thước 39 inch với độ phân giải UWQHD (3440 x 1440) và tần số quét 240Hz. Mặc dù độ phân giải này trên kích thước 39 inch tạo ra mật độ điểm ảnh ở mức trung bình, đây không phải là trở ngại lớn đối với các tác vụ giải trí và chơi game thực tế.

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng của thiết kế nằm ở độ cong 800R. Bán kính cong hẹp giúp bao quát tối đa thị giác của người dùng, mang lại trải nghiệm nhập vai sâu trong các tựa game mô phỏng và hành động.

Màn hình chơi game LG UltraGear 39 inch sở hữu tấm nền OLED siêu rộng cùng tần số quét 240Hz.

Phân tích hiệu năng hiển thị: Độ sáng, độ tương phản và màu sắc

Về khả năng hiển thị, tấm nền OLED mang lại tỷ lệ tương phản vượt trội nhờ cơ chế làm mờ từng điểm ảnh độc lập. Theo thử nghiệm chuyên sâu từ PCWorld, màn hình đạt mức độ sáng tối đa toàn màn hình khoảng 250 nits. Dù con số này thấp hơn so với các dòng màn hình sử dụng công nghệ QD-OLED, khả năng hiển thị HDR vẫn được đảm bảo nhờ độ sáng đỉnh đạt tới gần 800 nits ở cửa sổ hiển thị 10%.

Bên cạnh đó, độ chính xác màu sắc của LG UltraGear 39GX90SA đạt tiêu chuẩn cao với khả năng bao phủ 100% không gian màu sRGB và 96% dải màu DCI-P3, đáp ứng tốt nhu cầu tái tạo hình ảnh sống động cho cả chơi game lẫn thưởng thức nội dung đa phương tiện.

Màn hình LG UltraGear 39GX90SA sở hữu phong cách thiết kế sang trọng và tối giản.

Hệ thống kết nối đa dạng và tích hợp nền tảng WebOS

Để đáp ứng nhu cầu kết nối thiết bị đa dạng, thiết bị được trang bị bảng cổng giao tiếp phong phú bao gồm:

2 cổng HDMI 2.1 và 1 cổng DisplayPort 1.4 giúp tối ưu cho máy tính và máy chơi game console.

và giúp tối ưu cho máy tính và máy chơi game console. Cổng USB-C hỗ trợ truyền tín hiệu hình ảnh DisplayPort và cấp nguồn sạc Power Delivery lên tới 65W.

hỗ trợ truyền tín hiệu hình ảnh DisplayPort và cấp nguồn sạc Power Delivery lên tới 65W. 1 cổng Ethernet cùng 2 cổng USB 2.0 và 1 cổng xuất âm thanh 3.5 mm.

Đáng chú ý, thiết bị còn hỗ trợ hệ điều hành WebOS của LG. Tính năng này cho phép màn hình hoạt động độc lập như một chiếc Smart TV, phục vụ nhu cầu xem truyền hình và các ứng dụng giải trí mà không bắt buộc phải kết nối với máy tính.