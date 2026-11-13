Màn hình phụ Xiaomi 18 Pro hỗ trợ Google Maps và Spotify: danh sách ứng dụng Xiaomi đã xác nhận Xiaomi xác nhận dòng 18 Pro có Google Maps, Spotify, YouTube Music và Thời tiết trên màn hình phụ, kèm tính năng selfie bằng camera sau và ứng dụng GenAI.

Xiaomi vừa xác nhận dòng Xiaomi 18 Pro sẽ hỗ trợ các ứng dụng phổ biến như Google Maps và Spotify trực tiếp trên màn hình phụ ở mặt sau khi ra mắt toàn cầu. Đây là bước đi đưa màn hình phụ của hãng ra thị trường quốc tế, kèm các tính năng phần mềm có tính ứng dụng thực tế.

Theo thông tin từ hãng, những phần mềm quen thuộc sẽ xuất hiện ngay từ ngày đầu mở bán. Sự kiện ra mắt toàn cầu diễn ra vào thứ Ba tuần tới và được kỳ vọng hé lộ thêm chi tiết về cả dòng sản phẩm.

Màn hình phụ không chỉ để trang trí

Màn hình phụ trên Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max không chỉ mang tính hình thức. Xiaomi tích hợp sẵn nhiều ứng dụng để người dùng thao tác nhanh mà không cần mở màn hình chính.

Những ứng dụng đã được xác nhận

Xiaomi đã công bố bốn ứng dụng hỗ trợ màn hình phụ, mỗi ứng dụng đảm nhận một nhu cầu riêng:

Ứng dụng Chức năng trên màn hình phụ Google Maps Hiển thị trực tiếp chỉ đường Spotify Điều khiển phát nhạc và hiển thị ảnh bìa album YouTube Music Quản lý danh sách phát và nghệ sĩ Thời tiết Xem thông tin khí tượng nhanh chóng

Việc có Google Maps và Spotify, hai ứng dụng được dùng thường xuyên, cho thấy Xiaomi hướng màn hình phụ vào những tác vụ cần xem lướt và thao tác nhanh.

Thông báo, selfie và ứng dụng tạo bằng AI

Bên cạnh các ứng dụng trên, người dùng có thể dùng màn hình phụ để xem thông báo và chụp ảnh selfie bằng camera sau.

Đáng chú ý, Xiaomi cũng cho phép tạo ứng dụng Back Display GenAI thông qua mô tả bằng văn bản. Nguồn tin chưa nêu chi tiết cách thức hoạt động của tính năng này, nên cần chờ thông tin chính thức tại sự kiện ra mắt.

Điều cần chờ tại sự kiện ra mắt toàn cầu

Việc trang bị các ứng dụng thực tế giúp màn hình phụ trên Xiaomi 18 Pro khẳng định giá trị sử dụng. Tuy vậy, nguồn tin hiện chưa công bố thông số kỹ thuật của màn hình phụ như kích thước hay độ phân giải, cũng như giá bán chính thức. Các thông tin này nhiều khả năng sẽ được làm rõ khi sản phẩm ra mắt.

Hai phiên bản đang được nhắc tới tại CellphoneS là Xiaomi 18 Pro 5G 12GB 512GB và Xiaomi 18 Pro Max 5G 12GB 256GB, cả hai đều ở mức giá liên hệ. Người quan tâm có thể đăng ký nhận tin để cập nhật thông tin mới nhất.