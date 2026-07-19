Màn ra mắt của Andrey Santos: Lời giải cho bài toán hậu Casemiro tại Manchester United Dù Man United thua Wrexham 0-1, Andrey Santos vẫn tỏa sáng với tỷ lệ chuyền bóng 93%. Tân binh người Brazil cho thấy tư duy sắc bén, hứa hẹn là tương lai của Quỷ đỏ.

Trận giao hữu mở màn giai đoạn tiền mùa giải của Manchester United tại Helsinki đã kết thúc với tỷ số 0-1 nghiêng về phía Wrexham. Tuy nhiên, trong một ngày mà kết quả không phải là ưu tiên hàng đầu, sự chú ý của giới chuyên môn và người hâm mộ Quỷ đỏ đều đổ dồn vào một cái tên duy nhất: Andrey Santos. Tân binh 22 tuổi người Brazil đã có 45 phút đầu tiên đầy hứa hẹn, thắp lên hy vọng về một sự kế thừa xứng đáng cho vị trí mà Casemiro để lại.

Andrey Santos đã có trận ra mắt Man United suôn sẻ. (Ảnh: Getty Images)

Nhãn quan chiến thuật và khả năng điều tiết thượng hạng

Được huấn luyện viên Michael Carrick điền tên vào đội hình xuất phát với chiếc áo số 17, Andrey Santos lập tức cho thấy lý do tại sao Manchester United lại chấp nhận ký một bản hợp đồng dài hạn đến năm 2031. Trong vai trò tiền vệ mỏ neo, cầu thủ sinh năm 2004 thể hiện sự điềm tĩnh lạ thường trước lối chơi áp sát của Wrexham.

Thống kê sau hiệp một cho thấy Santos đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 93%. Anh không chỉ đơn thuần là thực hiện những đường chuyền an toàn; Santos chủ động lùi sâu giữa hai trung vệ để nhận bóng từ thủ môn Tom Heaton, sau đó thực hiện các pha tịnh tiến bóng sắc lẹm. Khả năng luân chuyển bóng đa dạng từ những đường chuyền ngắn cho Harry Maguire đến các pha tỉa bóng xuyên tuyến cho Joshua Zirkzee đã giúp lối chơi của Quỷ đỏ trở nên thanh thoát hơn hẳn.

Chất thép trong phòng ngự và tư duy đánh chặn

Dù sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện của một cầu thủ Brazil, Santos không hề ngại va chạm. Ngay từ phút đầu tiên, anh đã có tình huống lùi về bọc lót kịp thời để giải nguy cho khung thành đội nhà. Xuyên suốt thời gian góp mặt trên sân, tân binh này đã thực hiện thành công 4 tình huống hỗ trợ phòng ngự quan trọng.

Đáng chú ý nhất là pha xoạc bóng chính xác ở phút thứ 8, ngăn chặn đường chuyền xẻ nách nguy hiểm của Matty James. Sự thông minh trong việc chọn vị trí và đọc tình huống giúp Santos bù đắp được bất lợi về thể hình, cho thấy một tư duy phòng ngự hiện đại – không cần quá cơ bắp nhưng cực kỳ hiệu quả.

Andrey Santos đã chơi tự tin. (Ảnh: Getty Images)

Sợi dây liên kết mới giữa tuyến giữa và hàng công

Trong hệ thống mà Michael Carrick đang xây dựng, Andrey Santos không chỉ là một "máy quét". Anh cho thấy sự ăn ý đáng kinh ngạc với Mason Mount dù chỉ mới tập luyện cùng nhau trong thời gian ngắn. Santos cũng trực tiếp tạo ra 2 cơ hội ghi bàn rõ rệt cho Patrick Dorgu và Joshua Zirkzee, minh chứng cho một tiền vệ trung tâm toàn diện có khả năng hỗ trợ tấn công tốt.

Phát biểu sau trận đấu trên MUTV, huấn luyện viên Michael Carrick không giấu nổi sự hài lòng: "Tôi nghĩ Andrey và Mason đã kết nối với nhau rất tốt. Có những dấu hiệu tích cực từ Andrey trong trận đấu đầu tiên, cậu ấy đang bắt nhịp và tìm lại cảm giác bóng tốt trong màu áo đỏ."

Thất bại trước Wrexham có thể chỉ là một nốt trầm nhỏ trong quá trình chuẩn bị, nhưng màn trình diễn của Andrey Santos chính là điểm sáng rực rỡ nhất. Trong bối cảnh khoảng trống mà Casemiro để lại là rất lớn, sự trưởng thành sớm và tư duy chơi bóng đĩnh đạc của Santos là cơ sở để người hâm mộ tin rằng Manchester United đã tìm thấy mảnh ghép hoàn hảo cho tương lai.