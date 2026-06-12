Màn tháo máy Trump Mobile T1 hé lộ sự thật: Chỉ là phiên bản đổi vỏ của HTC U24 Pro? Kết quả tháo máy từ iFixit cho thấy Trump Mobile T1 có cấu trúc linh kiện giống hệt HTC U24 Pro. Điều này làm rõ nghi vấn về nguồn gốc thực sự của sản phẩm này.

Sau nhiều tháng trì hoãn và thay đổi thiết kế, chiếc smartphone Trump Mobile T1 đã chính thức được gửi đến tay giới truyền thông. Tuy nhiên, một cuộc kiểm tra chuyên sâu từ chuyên trang iFixit đã hé lộ những thông tin bất ngờ về nguồn gốc thực sự của thiết bị này.

Cấu trúc linh kiện trùng khớp hoàn toàn với thiết bị từ năm 2024

Qua quá trình tháo dỡ (teardown), iFixit phát hiện cấu trúc bên trong của Trump Mobile T1 gần như không có sự khác biệt so với chiếc HTC U24 Pro – mẫu máy đã ra mắt vào năm 2024. Các chuyên gia kỹ thuật nhận định rằng Trump Mobile T1 thực chất là một phiên bản đổi vỏ, chỉ thay đổi nhẹ về màu sắc và thiết kế mặt lưng dựa trên nền tảng phần cứng của nhà sản xuất Đài Loan.

Cấu trúc bên trong Trump Mobile T1 Phone gần như giống hệt chiếc HTC U24 Pro

Thay đổi thông điệp từ Sản xuất sang Lắp ráp tại Mỹ

Việc sử dụng chung thiết kế linh kiện với một mẫu máy có sẵn làm dấy lên những nghi vấn về tuyên bố "Made in the USA" (Sản xuất tại Mỹ) trong các chiến dịch quảng cáo ban đầu. Đáng chú ý, Trump Mobile đã âm thầm điều chỉnh thông điệp trên trang chủ thành "Assembled in the USA" (Lắp ráp tại Mỹ).

Hãng đã âm thầm sửa lại thông điệp thành Lắp ráp tại Mỹ (Assembled in the USA)

Thực tế, HTC đã bán mảng di động cho Google và hiện chủ yếu hợp tác với các nhà sản xuất thiết kế gốc (ODM) tại Trung Quốc để gia công sản phẩm. Nhiều khả năng Trump Mobile cũng đã ký hợp đồng với cùng một đối tác ODM này để lựa chọn một mẫu thiết kế có sẵn nhằm rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm.

Dự đoán cấu hình và thông số kỹ thuật

Mặc dù trang chủ chỉ công bố máy sử dụng chip "Snapdragon 7 Series", nhưng với việc dùng chung khung máy với HTC U24 Pro, thiết bị này gần như chắc chắn sở hữu bộ vi xử lý Snapdragon 7 Gen 3.

Trump T1 có thể được trang bị Snapdragon 7 Gen 3 giống như trên chiếc HTC U24 Pro

Để so sánh, HTC U24 Pro hiện có giá niêm yết khoảng 469.99 USD (tương đương 12.3 triệu đồng) cho các tùy chọn bộ nhớ từ 256GB đến 512GB. Dưới đây là bảng thông số tham chiếu dựa trên cấu trúc phần cứng được phát hiện:

Thông số Chi tiết kỹ thuật (Dựa trên HTC U24 Pro) Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Màn hình Super AMOLED, tần số quét 120Hz Pin/Sạc 5000mAh, hỗ trợ sạc nhanh Giá tham chiếu Khoảng 12.3 triệu đồng (469.99 USD)

Dù việc các thương hiệu mới sử dụng khuôn thiết kế từ nhà máy ODM không phải là hiếm, nhưng việc Trump Mobile từng quảng bá mạnh mẽ về một sản phẩm thuần Mỹ có thể khiến người dùng kỳ vọng cao cảm thấy hụt hẫng. Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức về ngày phân phối sản phẩm này tại thị trường Việt Nam.

Trong cùng phân khúc giá dưới 13 triệu đồng, người dùng có thể tham khảo các lựa chọn chính hãng khác như Samsung Galaxy A57 5G với màn hình Super AMOLED 120Hz và hệ thống camera 50MP tích hợp AI.