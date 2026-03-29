Màn thay người của Tuchel phơi bày sai lầm chuyển nhượng đắt giá của Man Utd Việc Kobbie Mainoo thay thế James Garner trong màu áo tuyển Anh là khoảnh khắc tự hào của lò Carrington, nhưng đồng thời nhắc nhở Man Utd về sự lãng phí tài năng.

Phút thứ 69 tại Wembley, tấm bảng thay người của Đội tuyển Anh hiện lên hai con số đầy ám ảnh đối với những người theo dõi Manchester United: Kobbie Mainoo vào sân thay cho James Garner. Đây không chỉ là một sự thay đổi nhân sự đơn thuần trong trận giao hữu với Uruguay, mà là một lát cắt sắc lẹm chỉ ra sự sai lệch trong chính sách chuyển nhượng của đội bóng chủ sân Old Trafford.

Mainoo được tung vào sân thay Garner.

Sự hồi sinh của Kobbie Mainoo và bài học về niềm tin

Đối với cá nhân Kobbie Mainoo, việc được HLV Thomas Tuchel tin tưởng là thành quả xứng đáng cho ba tháng nỗ lực không ngừng nghỉ dưới thời Michael Carrick. Trước đó, tiền vệ trẻ này đã phải trải qua quãng thời gian dài bị "ghẻ lạnh" bởi người tiền nhiệm Ruben Amorim. Kể từ khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha rời đi, Mainoo đã có những bước tiến vượt bậc, khẳng định vị thế của một trong những tiền vệ triển vọng nhất xứ sở sương mù.

Sự tỏa sáng của Mainoo khiến ban lãnh đạo Man Utd có thể thở phào vì đã không phạm phải sai lầm bán đi viên ngọc quý này. Tuy nhiên, chính sự hiện diện của người rời sân lúc đó - James Garner - lại khơi dậy một nỗi đau khác chưa nguôi ngoai tại Carrington.

James Garner: Bản sao Federico Valverde bị chối bỏ

Trong trận ra mắt ĐTQG, James Garner đã có màn trình diễn xuất sắc để ẵm trọn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận (MOTM). Thậm chí, HLV Thomas Tuchel không ngần ngại ví von Garner là "Federico Valverde của nước Anh". Lẽ ra, sự kết hợp giữa Mainoo và Garner phải là hình ảnh diễn ra hàng tuần tại Old Trafford, thay vì đối đầu hoặc thay thế nhau trong màu áo trắng của Tam Sư.

Vấn đề cốt lõi nằm ở việc Man Utd đã không trao đủ niềm tin cho Garner. Erik ten Hag từng gạt bỏ tài năng trẻ này để chi tiền cho những bản hợp đồng mượn ngắn hạn nhưng kém hiệu quả như Marcel Sabitzer hay Sofyan Amrabat. Quỷ đỏ chọn cách thu về 15 triệu bảng để giải quyết bài toán tài chính, biến học viện thành một cỗ máy in tiền thay vì tận dụng nguồn lực kế cận chất lượng cao.

Sau Garner, MU cũng suýt để Mainoo rời Old Trafford.

Lời cảnh tỉnh cho kỷ nguyên INEOS

Hiện tại, giá trị chuyển nhượng của James Garner ước tính đã tăng gấp 4 lần so với con số 15 triệu bảng mà Man Utd nhận được từ Everton. Việc anh vừa gia hạn hợp đồng với đội bóng vùng Merseyside càng khiến cơ hội sửa sai của Quỷ đỏ trở nên mong manh. Đáng sợ hơn, Man Utd suýt chút nữa đã lặp lại kịch bản này với Mainoo dưới danh nghĩa "lợi nhuận thuần" trong thời kỳ của Amorim.

Bài học từ thương vụ James Garner là lời cảnh báo đanh thép cho INEOS và ban lãnh đạo mới. Việc bán đi những tài năng sáng giá từ học viện để đổi lấy ngân sách mua về những ngoại binh hạng xoàng đang khiến đội bóng quẩn quanh trong sự tụt hậu. Sự sụp đổ của một chiến lược gia có thể cứu một cầu thủ như Mainoo, nhưng để xây dựng một đế chế bền vững, Man Utd cần một tư duy chuyển nhượng trân trọng những giá trị tự thân hơn là những con số trên bảng cân đối kế toán.