Man United cân nhắc chiêu mộ Nico Williams: Thương vụ bom tấn hay canh bạc rủi ro? MU nhắm Nico Williams với mức giá dưới 90 triệu euro. Tuy nhiên, tiền sử chấn thương của ngôi sao Athletic Bilbao đang là rào cản lớn cho tham vọng của Quỷ đỏ.

Manchester United đang đưa Nico Williams vào danh sách mục tiêu hàng đầu nhằm nâng cấp hành lang cánh trái trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Đáng chú ý, Athletic Bilbao được cho là sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với mức giá thấp hơn điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 90 triệu euro (tương đương 77,7 triệu bảng).

Ưu tiên nâng cấp hỏa lực hành lang cánh

Sau một mùa giải đầy biến động, ban lãnh đạo Man United đã xác định việc củng cố sức mạnh tấn công biên là nhiệm vụ cấp thiết nhất dưới triều đại mới. Dù Yan Diomande của RB Leipzig vẫn dẫn đầu danh sách ưu tiên, những diễn biến mới từ Tây Ban Nha đã khiến Quỷ đỏ phải đặc biệt chú ý đến Nico Williams. Ngôi sao 23 tuổi này không còn là cái tên xa lạ khi từng tỏa sáng rực rỡ, góp công lớn giúp đội tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vô địch tại kỳ EURO vừa qua.

Trước đó, Williams đã khước từ sự chèo kéo từ Barcelona để cam kết tương lai với Athletic Bilbao bằng bản hợp đồng kéo dài đến năm 2035 tại San Mames. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã thay đổi đáng kể khi đội bóng xứ Basque cởi mở hơn với phương án để trụ cột của mình ra đi sau mùa giải 2025-26. Sự thay đổi thái độ này đã lập tức thu hút sự quan tâm của hàng loạt ông lớn như Arsenal, Liverpool hay Bayern Munich, nhưng Man United đang cho thấy sự quyết tâm cao độ nhất trong quá trình tái thiết đội hình.

MU có dám mạo hiểm với thương vụ Nico Williams?

Canh bạc từ nỗi lo chấn thương mãn tính

Bên cạnh những tiềm năng to lớn, thương vụ Nico Williams cũng ẩn chứa nhiều rủi ro khiến giới tuyển trạch tại Old Trafford phải cân nhắc. Phong độ của cầu thủ chạy cánh này tại mùa giải 2025-26 đang có dấu hiệu sụt giảm với chỉ 4 bàn thắng và 6 đường kiến tạo sau 26 lần ra sân. Nguyên nhân chính được xác định là do vấn đề chấn thương háng mãn tính, điều đã khiến anh bỏ lỡ 4 trận gần nhất tại La Liga và hạn chế tầm ảnh hưởng tại Champions League.

Đối với một cầu thủ sở hữu lối chơi dựa nhiều vào tốc độ và khả năng bứt tốc bùng nổ như Williams, vấn đề về háng là một rào cản y tế đáng báo động. Đội ngũ y tế của Man United chắc chắn sẽ phải thực hiện các quy trình kiểm tra cực kỳ khắt khe trước khi quyết định đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cầu thủ 23 tuổi này, tránh lặp lại những sai lầm từ các bản hợp đồng có bệnh án phức tạp trong quá khứ.

Nico Williams có thể thổi làn gió mới nơi hàng công MU.

Giá trị chuyên môn và triển vọng tại Premier League

Bất chấp những lo ngại về thể trạng, Nico Williams vẫn được đánh giá là một trong những "mũi khoan" lợi hại nhất châu Âu hiện nay. Thống kê sự nghiệp của anh tại Bilbao vô cùng ấn tượng với 193 lần ra sân, ghi được 35 bàn thắng và có 36 đường kiến tạo. Ở cấp độ quốc tế, anh cũng đã khẳng định được bản lĩnh với 30 trận khoác áo tuyển Tây Ban Nha và ghi được 6 bàn thắng.

Sự hiện diện của Williams có thể mang lại sự đột biến cần thiết cho hàng công Quỷ đỏ nhờ khả năng đi bóng lắt léo và sự biến ảo trong các tình huống một đối một. Nếu có thể vượt qua bài kiểm tra y tế và lấy lại thể trạng tốt nhất, ngôi sao của Bilbao chắc chắn sẽ là một món hời về mặt chuyên môn, giúp lối chơi của MU trở nên đa dạng và sắc bén hơn. Tuy nhiên, ranh giới giữa một bản hợp đồng thành công và một thương vụ rủi ro hiện đang phụ thuộc hoàn toàn vào những đánh giá cuối cùng về thể trạng của cầu thủ người Tây Ban Nha.