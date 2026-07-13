Man United cân nhắc tái khởi động thương vụ 100 triệu bảng Carlos Baleba của Brighton Trong bối cảnh khủng hoảng nhân sự tuyến giữa, Manchester United đang theo dõi sát sao tiền vệ Carlos Baleba như một phương án thay thế lâu dài cho Casemiro và Ugarte.

Manchester United đang đứng trước một bài toán nan giải nơi tuyến giữa khi kỳ chuyển nhượng đang đi vào giai đoạn quyết định. Sau sự ra đi của lão tướng Casemiro và chấn thương dài hạn của tân binh Manuel Ugarte, khu vực trung tuyến của đội chủ sân Old Trafford đang rơi vào tình trạng báo động về mặt nhân sự.

Khoảng trống mênh mông tại trục giữa Old Trafford

Việc mất đi cả chốt chặn kinh nghiệm lẫn phương án đánh chặn hàng đầu đã buộc ban lãnh đạo Quỷ đỏ phải cấp tốc rà soát lại danh sách mục tiêu. Dù đội bóng thành Manchester chuẩn bị hoàn tất việc ký hợp đồng với tài năng trẻ Andrey Santos, nhưng một mình cầu thủ người Brazil được cho là chưa đủ để khỏa lấp khoảng trống mà các đàn anh để lại.

Trước đó, Manchester United đã quyết định hủy bỏ thỏa thuận chiêu mộ Ederson, điều này càng thúc đẩy họ tìm kiếm một gương mặt đẳng cấp hơn để đảm bảo khả năng tranh chấp và điều tiết lối chơi tại Ngoại hạng Anh.

Carlos Baleba: "Động cơ" trẻ tuổi lọt vào tầm ngắm

Theo chuyên gia chuyển nhượng Pete O'Rourke chia sẻ trên Football Insider, Carlos Baleba của Brighton đã trở thành cái tên ưu tiên trong danh sách mua sắm của Man United. Tiền vệ này không phải là mục tiêu mới, khi Quỷ đỏ từng nỗ lực tiếp cận anh vào mùa hè năm ngoái nhưng chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng.

Baleba vẫn trong tầm ngắm Quỷ đỏ. Ảnh: Getty Images.

O'Rourke nhận định: "Man United chắc chắn rất vui khi hoàn tất thương vụ Andrey Santos. Tuy nhiên, họ có thể tái khởi động thương vụ Carlos Baleba, người mà họ đã theo dõi sát sao từ lâu. Nếu nhận được tín hiệu cho thấy Brighton có thể giảm mức giá yêu cầu, đội chủ sân Old Trafford nhiều khả năng sẽ đẩy mạnh sự quan tâm."

Rào cản tài chính và khát khao của cầu thủ

Thách thức lớn nhất hiện nay chính là mức định giá lên tới 100 triệu bảng từ phía Brighton. Đội bóng vùng ven biển miền Nam nước Anh nổi tiếng với phong cách đàm phán cứng rắn, đặc biệt là với các trụ cột trẻ đang lên. Tuy nhiên, một tín hiệu tích cực cho Manchester United là mong muốn cá nhân của cầu thủ.

Chuyên gia Fabrizio Romano trước đó đã tiết lộ rằng Carlos Baleba rất khao khát được gia nhập đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh. Sự cơ động, khả năng phòng ngự từ xa và thể lực dồi dào của ngôi sao Brighton được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo để củng cố sức mạnh cho đội hình của huấn luyện viên Man United hiện tại.

Dù khát khao của Baleba là rất lớn, nhưng động thái tiếp theo phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng thương lượng của ban lãnh đạo Quỷ đỏ trên bàn đàm phán với Brighton để tìm ra một mức giá hợp lý hơn trước khi thị trường đóng cửa.