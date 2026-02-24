Man United chen chân vào top 4 Ngoại hạng Anh nhờ dấu ấn từ các tân binh sáng giá Chiến thắng 1-0 trước Everton không chỉ giúp Man United lọt vào top 4 mà còn khẳng định sự thành công vượt mong đợi của chiến lược chuyển nhượng mới dưới thời Michael Carrick.

Manchester United vừa chính thức ghi tên mình vào nhóm 4 đội dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Everton. Kết quả này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn là lời khẳng định đanh thép cho sự hiệu quả của chiến lược chuyển nhượng mà đội bóng đã thực hiện trong mùa hè vừa qua.

Các tân binh của MU đang chơi tốt.

Sự kết nối hoàn hảo giữa các tân binh

Bàn thắng duy nhất của trận đấu là kết tinh của một pha phối hợp mẫu mực từ các bản hợp đồng mới. Xuất phát từ đường chuyền dài vượt tuyến của Matheus Cunha, bóng tìm đến chân Bryan Mbeumo. Cầu thủ này tự tin đi bóng trước khi thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Benjamin Sesko dứt điểm gọn gàng tung lưới Everton.

Đối với người hâm mộ, đây có thể là khoảnh khắc lóe sáng cá nhân, nhưng với giới thượng tầng tại Old Trafford, pha lập công này là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi trong tư duy tuyển dụng. Việc vượt mặt cả Chelsea và Liverpool trên bảng xếp hạng đã cho thấy Man United đang đi đúng hướng trong cuộc đua giành vé dự UEFA Champions League.

Cuộc cách mạng trong công tác tuyển dụng

Trong quá khứ, lịch sử chuyển nhượng của Man United từng gắn liền với những sai lầm đắt giá mang tên Alexis Sánchez, Jadon Sancho hay Antony. Tuy nhiên, sự xuất hiện của bộ ba lãnh đạo gồm CEO Omar Berrada, Giám đốc bóng đá Jason Wilcox và Giám đốc tuyển dụng Christopher Vivell đã thay đổi hoàn toàn cục diện.

Sự hiệu quả từ bốn bản hợp đồng lớn trong cùng một mùa hè là điều hiếm thấy tại Old Trafford trong nhiều năm qua. Điều này mang lại niềm tin rất lớn cho người hâm mộ, đặc biệt là khi đội bóng đang chuẩn bị cho bài toán thay thế tiền vệ kỳ cựu Casemiro – người dự kiến sẽ chia tay câu lạc bộ vào cuối mùa giải năm nay.

Chốt chặn tin cậy Senne Lammens

Bên cạnh hàng công, không thể không nhắc đến đóng góp của thủ thành trẻ Senne Lammens. Được chiêu mộ từ Royal Antwerp với mức giá chưa đầy 20 triệu bảng, Lammens đã có một trận đấu xuất sắc khi làm chủ hoàn toàn các tình huống bóng bổng từ James Garner.

Thủ môn này đã có ít nhất hai pha cứu thua xuất thần trước cú dứt điểm của Michael Keane và pha dứt điểm chìm hiểm hóc của Tyrique George ở phút bù giờ thứ ba. Màn trình diễn này ấn tượng đến mức HLV David Moyes của Everton cũng phải dành những lời khen ngợi đặc biệt cho người gác đền trẻ tuổi sau trận đấu.

Dấu ấn của Michael Carrick trong năm 2026

Trên băng ghế chỉ đạo, Michael Carrick đang chứng minh năng lực cầm quân đáng kinh ngạc. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia 44 tuổi, Man United là đội duy nhất tại Ngoại hạng Anh chưa nếm mùi thất bại trong năm 2026. Họ đã thu về 18 điểm sau 5 trận thắng và 1 trận hòa trong 6 vòng đấu gần nhất, con số cao nhất tại giải đấu tính từ đầu năm.

Carrick hoàn toàn có thể được bổ nhiệm làm HLV dài hạn ở Old Trafford.

Phong độ ổn định này giúp Carrick trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng chính thức. Với một tập thể đầy khát khao và những nhân tố mới hòa nhập nhanh chóng, tương lai của đội chủ sân Old Trafford đang trở nên hứa hẹn hơn bao giờ hết, bất kể ai sẽ là người nắm quyền dài hạn trong thời gian tới.