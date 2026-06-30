Man United đẩy mạnh chiêu mộ Alex Scott và Felix Nmecha cho kỳ chuyển nhượng hè 2026 Đội chủ sân Old Trafford đang nỗ lực đàm phán mức giá 60 triệu bảng cho Alex Scott từ Bournemouth, đồng thời theo dõi sát sao Felix Nmecha của Dortmund trong bối cảnh tương lai Mason Mount trở nên bất định.

Trong nỗ lực tái thiết đội hình dưới triều đại INEOS, Manchester United đang đặt trọng tâm vào việc nâng cấp toàn diện hàng tiền vệ. Hai cái tên hàng đầu đang nằm trong tầm ngắm của đội ngũ tuyển trạch là tài năng trẻ Alex Scott của Bournemouth và tiền vệ đang lên Felix Nmecha từ Borussia Dortmund. Đây được xem là những bước đi chiến lược nhằm xây dựng một trục giữa năng động và sáng tạo hơn cho mùa giải mới.

Cuộc đàm phán đầy lạc quan cho Alex Scott

Manchester United đang gia tăng áp lực trong thương vụ chiêu mộ Alex Scott. Theo các báo cáo từ Daily Mail, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đang bày tỏ sự lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận với Bournemouth. Dù đội bóng vùng duyên hải phía Nam từng giữ lập trường rất cứng rắn khi từ chối các đề nghị từ cả United lẫn Arsenal, đồng thời định giá Scott lên tới 80 triệu bảng, nhưng "Quỷ đỏ" không hề có ý định rút lui.

Cụ thể, Man United đang cân nhắc gửi tới một lời đề nghị khởi điểm trị giá khoảng 60 triệu bảng. Việc sở hữu tiền vệ 22 tuổi người Anh trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết khi các mục tiêu khác của câu lạc bộ đang gặp trở ngại. Scott không chỉ là một phương án dự phòng mà là mục tiêu trọng điểm nhờ khả năng điều tiết lối chơi và tư duy chiến thuật hiện đại, những tố chất mà huấn luyện viên Andoni Iraola của Bournemouth cũng cực kỳ ngưỡng mộ.

Alex Scott đang được đội ngũ tuyển trạch của Man United theo sát.

Felix Nmecha và sức hút từ vùng Ruhr

Song song với thương vụ Alex Scott, Manchester United cũng đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Felix Nmecha. Tiền vệ 25 tuổi này đã có những bước tiến vượt bậc trong màu áo Borussia Dortmund và đặc biệt là màn trình diễn ấn tượng tại World Cup trong màu áo đội tuyển Đức. Theo Bild, Nmecha đã khước từ lời đề nghị từ Newcastle United vì mong muốn được chuyển đến thi đấu tại Manchester, nơi anh có thể chọn khoác áo United hoặc City.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất lúc này chính là mức phí chuyển nhượng. Dortmund được cho là đang yêu cầu con số lên tới 103 triệu bảng cho ngôi sao của mình. Mặc dù vậy, một số nguồn tin uy tín khác nhận định mức giá thực tế có thể rơi vào khoảng dưới 86 triệu bảng. Sự xuất hiện của Nmecha được kỳ vọng sẽ mang lại sức mạnh cơ bắp và khả năng càn lướt cho tuyến giữa của United, bên cạnh tân binh tiềm năng Ederson từ Atalanta.

Tương lai bất định của Mason Mount

Ở chiều ngược lại, Manchester United cũng đang tính đến phương án tinh giản nhân sự để dọn đường cho các tân binh. Mason Mount, người từng nhận được rất nhiều kỳ vọng, hiện đang đứng trước tin đồn rời sân Old Trafford. Thông tin từ Milan Press cho biết United đã chủ động đề nghị bán Mount cho AC Milan với mức giá khoảng 21,5 triệu bảng.

Đáng chú ý, nguồn tin này còn đề cập đến kịch bản Mount có thể tái ngộ với chiến lược gia Ruben Amorim tại Italia. Dù vậy, giới chuyên môn vẫn đưa ra những cảnh báo về tính xác thực của thông tin này, khi nhiều nguồn tin uy tín khác tại Anh và Ý vẫn chưa xác nhận về một cuộc đàm phán chính thức đang diễn ra giữa hai câu lạc bộ.

Mason Mount đang có nhiều tin đồn rời Man United.

Định hướng chiến lược của triều đại INEOS

Những động thái quyết liệt trên thị trường chuyển nhượng cho thấy tham vọng rõ rệt của Manchester United trong việc thay đổi cấu trúc đội hình. Việc ưu tiên đầu tư vào khu vực trung tuyến cho thấy đội bóng đã nhận diện đúng điểm yếu cốt lõi trong những mùa giải vừa qua. Dù phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các đối thủ lớn như Tottenham hay Liverpool, cũng như áp lực về tài chính từ phía đối tác, nhưng quyết tâm của Man United là điều không thể phủ nhận.

Khi thị trường chuyển nhượng hè 2026 đang dần nóng lên, người hâm mộ đang kỳ vọng vào những bản hợp đồng chất lượng có thể giúp đội bóng tìm lại vị thế vốn có. Áp lực thời gian đang đè nặng lên ban lãnh đạo, nhưng sự quyết đoán trong việc tiếp cận các mục tiêu trẻ, giàu tiềm năng như Alex Scott hay Felix Nmecha chính là tín hiệu tích cực cho một tương lai mới tại Old Trafford.