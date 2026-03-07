Man United gia nhập cuộc đua giành Ayyoub Bouaddi: Thử thách 100 triệu euro cho Quỷ đỏ Sau khi hụt bước trong thương vụ Mateus Fernandes, Manchester United chính thức để mắt đến tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi của Lille, nhưng mức giá 'trên trời' đang là rào cản lớn.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những nước đi đầy toan tính của Manchester United trong nỗ lực gia cố tuyến giữa. Sau khi để tuột mất Mateus Fernandes vào tay đối thủ Tottenham Hotspur, đội chủ sân Old Trafford đã nhanh chóng chuyển hướng sang một mục tiêu đầy tiềm năng nhưng cũng không kém phần đắt đỏ: Ayyoub Bouaddi của Lille.

Cuộc đua giành chữ ký "ngọc thô" của bóng đá Pháp

Theo tiết lộ từ nhà báo uy tín Ben Jacobs trên kênh The United Stand, Quỷ đỏ đã chính thức chen chân vào cuộc đàm phán chiêu mộ tiền vệ trẻ Ayyoub Bouaddi. Tài năng 18 tuổi người Maroc đang trở thành tâm điểm chú ý sau những màn trình diễn thuyết phục tại World Cup 2026, thu hút sự quan tâm của hàng loạt ông lớn châu Âu, trong đó Manchester City hiện được xem là ứng viên sáng giá nhất.

Ayyoub Bouaddi lọt vào tầm ngắm Man United sau những màn trình diễn thuyết phục ở World Cup 2026. (Ảnh: Getty Images)

Dù đã đạt được thỏa thuận miệng với Ederson của Atalanta, ban lãnh đạo Manchester United vẫn muốn bổ sung thêm một nhân tố trẻ trung để hoàn thiện bộ khung đội hình. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất lúc này chính là mức định giá "khủng" từ phía Lille.

Bài toán kinh tế: 100 triệu euro cho một tiềm năng?

Đội bóng nước Pháp đã đưa ra thông điệp rất rõ ràng cho bất kỳ đối tác nào muốn sở hữu Bouaddi. Hiện tại, có hai phương án được đặt lên bàn đàm phán:

Bán đứt ngay lập tức: Mức phí yêu cầu lên tới 100 triệu Euro (khoảng 86 triệu bảng).

Mức phí yêu cầu lên tới 100 triệu Euro (khoảng 86 triệu bảng). Cho mượn lại: Mức giá dao động từ 70-80 triệu Euro, kèm điều khoản cầu thủ ở lại Lille thêm một mùa giải.

Với kinh nghiệm gần 100 trận đấu chuyên nghiệp dù mới 18 tuổi, Bouaddi rõ ràng là một món hàng quý. Tuy nhiên, các số liệu thống kê chuyên sâu lại đặt ra dấu hỏi lớn về mức định giá này. Phân tích từ DataMB và Transfermarkt chỉ ra rằng, ở các chỉ số quan trọng như đường chuyền quyết định, khả năng tịnh tiến bóng hay tỷ lệ tranh chấp tay đôi thành công, Bouaddi không thực sự vượt trội so với Mateus Fernandes – mục tiêu mà Quỷ đỏ vừa bỏ lỡ.

Chiến lược thay thế từ Santiago Bernabeu

Giới chuyên môn nhận định việc chi 100 triệu Euro cho một cầu thủ chưa được kiểm chứng ở môi trường khắc nghiệt như Premier League là một canh bạc mạo hiểm. Thay vì tất tay vào Bouaddi, Manchester United có thể kiên nhẫn chờ đợi những biến động từ Real Madrid.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Jose Mourinho, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang có kế hoạch tái cơ cấu mạnh mẽ hàng tiền vệ. Điều này mở ra cơ hội cho Quỷ đỏ tiếp cận những ngôi sao đẳng cấp thế giới như Aurelien Tchouameni hoặc Eduardo Camavinga. Đây được xem là những lựa chọn thiết thực và mang lại giá trị sử dụng ngay lập tức cho mục tiêu cạnh tranh danh hiệu của đội bóng thành Manchester.