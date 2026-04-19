Man United hạ gục Chelsea 1-0: Dalot và Cunha rực sáng tại Stamford Bridge Chiến thắng quan trọng tại vòng 33 Ngoại hạng Anh giúp Quỷ đỏ nắm lợi thế lớn trong cuộc đua top 4, nhờ màn trình diễn xuất sắc của hàng thủ và khoảnh khắc tỏa sáng từ Matheus Cunha.

Trận cầu tâm điểm vòng 33 Ngoại hạng Anh đã kết thúc với niềm vui trọn vẹn dành cho Manchester United. Trong một ngày mà hàng công Chelsea bế tắc, Quỷ đỏ đã thể hiện sự lỳ lợm đáng kinh ngạc để giành lấy 3 điểm quý giá ngay tại Tây London. Kết quả này không chỉ khẳng định bản lĩnh của thầy trò HLV trong các trận cầu lớn mà còn trực tiếp củng cố vị trí của họ trong nhóm dự Champions League mùa tới.

Bản lĩnh hàng phòng ngự và dấu ấn Diogo Dalot

Hàng thủ của Manchester United đã có một ngày thi đấu gần như hoàn hảo. Đứng vững trước sức ép từ đội chủ nhà, thủ thành Senne Lammens đã thể hiện sự chắc chắn và điềm tĩnh đáng kinh ngạc. Dù hàng công Chelsea thi đấu thiếu sắc sảo, sự hiện diện của Lammens trong khung gỗ vẫn là điểm tựa tinh thần quan trọng cho toàn đội.

Đặc biệt, Diogo Dalot đã có một màn trình diễn ở đẳng cấp cao nhất. Hậu vệ người Bồ Đào Nha hoàn toàn làm chủ hành lang cánh, khóa chặt ngòi nổ Alejandro Garnacho bên phía đối phương bằng lối chơi thông minh và am hiểu tường tận. Bên cạnh Dalot, lão tướng Luke Shaw cũng cho thấy giá trị của kinh nghiệm khi liên tục bọc lót hiệu quả cho các đồng đội trẻ như Ayden Heaven trước sức ép từ Cole Palmer và Pedro Neto.

Tuyến giữa thép và khoảnh khắc quyết định của Matheus Cunha

Sự cân bằng của Quỷ đỏ được duy trì nhờ sự cơ động của bộ đôi Casemiro và Kobbie Mainoo. Trong khi Casemiro sắm vai người hùng thầm lặng với hàng loạt pha giải nguy bằng đầu trong hiệp hai, thì Mainoo lại cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. Tiền vệ trẻ này liên tục có mặt ở các điểm nóng, thậm chí thực hiện cú tắc bóng ngay trong chân của Cole Palmer để thu hồi quyền kiểm soát cho đội khách.

Bước ngoặt của trận đấu đến từ một pha dàn xếp đẳng cấp ngay trước giờ nghỉ giải lao. Bruno Fernandes, sau những phút đầu chơi thiếu cảm giác, đã tung ra đường kiến tạo loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Chelsea. Matheus Cunha đã không bỏ lỡ cơ hội, thực hiện cú dứt điểm một chạm tinh tế để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Dù Benjamin Sesko không trực tiếp lập công, nhưng sức mạnh tì đè của anh trước Moises Caicedo đã tạo ra khoảng trống mênh mông để Cunha băng xuống dứt điểm.

Chiến thắng này giúp Manchester United nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Với sự ổn định của hàng thủ và sự thăng hoa của các cá nhân như Dalot hay Cunha, Quỷ đỏ đang tràn đầy tự tin hướng tới những vòng đấu cuối cùng của mùa giải.