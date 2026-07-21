Man United khao khát Iliman Ndiaye: Khi tương lai Marcus Rashford trở thành nút thắt lớn Ban lãnh đạo INEOS đang đối mặt với bài toán nan giải khi mức lương khổng lồ của Marcus Rashford và định giá cao từ Everton đang ngăn cản Quỷ đỏ sở hữu chữ ký của Iliman Ndiaye.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 đang chứng kiến những toan tính đầy thận trọng từ ban lãnh đạo INEOS. Manchester United, dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick, đang ráo riết tìm kiếm một luồng gió mới cho hành lang cánh trái. Mục tiêu số một đã được xác định: Iliman Ndiaye, ngôi sao đang lên của Everton. Tuy nhiên, thương vụ này đang rơi vào trạng thái đóng băng do những rào cản phức tạp về tài chính và nhân sự, mà tâm điểm là tương lai bất định của Marcus Rashford.

Iliman Ndiaye: Mảnh ghép hoàn hảo cho triết lý của Michael Carrick

Iliman Ndiaye không chỉ là một cầu thủ chạy cánh thông thường. Ở tuổi 26, tiền đạo người Senegal đang ở độ chín của sự nghiệp với bộ kỹ năng tấn công toàn diện. Thống kê từ mùa giải vừa qua cho thấy sức ảnh hưởng của Ndiaye tại Everton là cực lớn với 6 bàn thắng và 3 đường kiến tạo sau 32 trận chinh chiến tại Ngoại hạng Anh.

Iliman Ndiaye, mục tiêu săn đón mới của Man United hè 2026. (Ảnh: Getty Images)

Điểm nhấn lớn nhất giúp Ndiaye lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên Manchester United chính là màn trình diễn bùng nổ tại World Cup 2026. Với 2 pha lập công và 1 đường dọn cỗ chỉ sau 3 trận đấu, anh đã chứng minh được bản lĩnh ở những sân chơi lớn nhất. Khả năng rê dắt lắt léo, xoay sở cực tốt trong không gian hẹp và sự đa năng khi có thể chơi tốt ở cả hai cánh lẫn vai trò tiền đạo lùi khiến Ndiaye trở thành mẫu cầu thủ lý tưởng để vận hành sơ đồ chiến thuật linh hoạt của Carrick.

Nút thắt mang tên Marcus Rashford

Dù khát khao sở hữu Ndiaye, Manchester United đang bị trói buộc bởi chính người cũ. Sự bế tắc trong việc giải quyết tương lai của Marcus Rashford đang trực tiếp đình trệ kế hoạch nâng cấp đội hình. Sau một mùa giải cho mượn không mấy thành công tại Barcelona, Rashford đã trở lại Carrington trong sự ngổn ngang. Việc đội bóng xứ Catalan từ chối kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng đã đẩy Quỷ đỏ vào thế khó.

Rashford là rào cản lớn ngăn Ndiaye đến Man United? (Ảnh: Getty Images)

Vấn đề không chỉ nằm ở phong độ mà còn ở bài toán kinh tế. Mức lương vượt ngưỡng 300.000 bảng mỗi tuần của tiền đạo 28 tuổi là một gánh nặng khổng lồ lên quỹ lương của câu lạc bộ. Theo định hướng từ INEOS, họ cần giải phóng khoảng trống tài chính từ Rashford để dọn đường cho một cầu thủ trẻ trung, giàu khát khao và có mức đãi ngộ hợp lý hơn như Ndiaye. Chừng nào Rashford chưa rời đi, ngân sách chuyển nhượng cho vị trí tiền đạo cánh vẫn sẽ bị khóa chặt.

Áp lực từ Everton và những phương án dự phòng

Bên cạnh rào cản nội bộ, mức định giá từ phía Everton cũng là một thử thách lớn. Đội bóng vùng Merseyside coi Ndiaye là trụ cột không thể thay thế và chắc chắn sẽ không để ngôi sao của mình ra đi với giá rẻ. Triết lý mua sắm mới của INEOS là không chi tiêu vô tội vạ, điều này vô tình tạo nên một cuộc đấu trí căng thẳng trên bàn đàm phán.

Trong bối cảnh thương vụ Ndiaye có nguy cơ đổ bể, Manchester United đã bắt đầu tính đến các phương án thay thế. Crysencio Summerville của West Ham United đã được đưa vào danh sách rút gọn. Tuy nhiên, Quỷ đỏ cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gắt gao từ AS Roma khi đội bóng nước Ý đang ráo riết tiếp cận tiền đạo người Hà Lan.

Thời gian của kỳ chuyển nhượng đang trôi dần về những ngày cuối. Nếu không sớm đưa ra quyết định dứt khoát về trường hợp của Marcus Rashford, Manchester United rất dễ rơi vào kịch bản hoảng loạn ở phiên chợ hè, nơi họ có thể phải đối mặt với nguy cơ bị ép giá hoặc bỏ lỡ những mục tiêu chiến lược để nâng tầm đội hình cho mùa giải mới.