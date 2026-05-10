Man United nhắm chiêu mộ Jeremy Monga: Canh bạc thay thế Marcus Rashford Manchester United đang nỗ lực sở hữu Jeremy Monga, tài năng 16 tuổi từ Leicester City, nhằm thay thế Marcus Rashford và tái thiết hàng công dưới thời Jason Wilcox.

Manchester United đang bước vào một kỷ nguyên mới dưới sự dẫn dắt của Giám đốc Kỹ thuật Jason Wilcox với chiến lược tập trung vào các tài năng trẻ sáng giá nhất nước Anh. Trong đó, Jeremy Monga - ngôi sao 16 tuổi thuộc biên chế Leicester City - đang trở thành mục tiêu hàng đầu để thay thế vị trí của Marcus Rashford tại sân Old Trafford.

Jeremy Monga: "Ousmane Dembele" của xứ sở sương mù

Việc Wilcox trực tiếp gặp gỡ các quan chức của Leicester City trong tuần này cho thấy quyết tâm của "Quỷ đỏ" trong thương vụ chiêu mộ cầu thủ được mệnh danh là "Ousmane Dembele của nước Anh". Jeremy Monga hiện nắm giữ kỷ lục là cầu thủ trẻ thứ ba trong lịch sử ra mắt Ngoại hạng Anh khi mới 15 tuổi 8 tháng.

Phong cách thi đấu của Monga mang đậm dấu ấn của một cầu thủ chạy cánh hiện đại: tốc độ bùng nổ, kỹ thuật cá nhân điêu luyện trong không gian hẹp và khả năng dứt điểm tốt bằng cả hai chân. Chuyên gia tuyển trạch Ben Mattinson nhận định Monga sở hữu trọng tâm thấp, giúp anh dễ dàng loại bỏ đối thủ và tạo ra đột biến - tố chất mà Rashford thời trẻ từng khiến các hậu vệ tại Ngoại hạng Anh phải khiếp sợ.

Kế hoạch thay thế Marcus Rashford

Sự quan tâm dành cho Monga không chỉ đơn thuần là bổ sung quân số mà còn nằm trong kế hoạch dài hạn khi tương lai của Marcus Rashford tại đội bóng quê hương dường như đã đi đến hồi kết. Sau một mùa giải thi đấu dưới dạng cho mượn tại Barcelona, tiền đạo người Anh nhiều khả năng sẽ được bán đứt vào mùa hè này khi đội bóng Tây Ban Nha bày tỏ mong muốn giữ chân anh.

Trong khi sự thăng hoa của các tân binh như Bryan Mbeumo và Matheus Cunha tại hành lang cánh đã giúp Man United giành vé dự Champions League, suất đá chính của Rashford không còn được đảm bảo. Đội bóng cần một làn gió mới có tiềm năng phát triển dài hạn như Monga để xây dựng nền móng cho những thành công tương lai.

Chiến lược trẻ hóa toàn diện

Bên cạnh hàng công, ưu tiên hàng đầu của Man United vẫn là lấp đầy khoảng trống mà Casemiro để lại ở hàng tiền vệ sau khi ngôi sao người Brazil xác nhận chia tay đội bóng. Câu lạc bộ đang cân nhắc giữa những lựa chọn đắt giá như Sandro Tonali, Elliot Anderson (trị giá khoảng 100 triệu bảng) hoặc phương án kinh tế hơn là Ederson của Atalanta.

Chiến lược "trẻ hóa" của Quỷ đỏ còn mở rộng sang các mục tiêu khác như Eli Junior Kroupi của Bournemouth hay Mateus Mane của Wolves. Với sự dìu dắt đúng đắn, Jeremy Monga hoàn toàn có thể trở thành biểu tượng mới tại Old Trafford, viết tiếp câu chuyện về những tài năng trẻ trưởng thành và tỏa sáng rực rỡ tại "Nhà hát của những giấc mơ".