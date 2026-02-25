Man United nhắm chiêu mộ Kees Smit: Giải pháp 50 triệu bảng cho triết lý của Michael Carrick Tập đoàn INEOS xác định tiền vệ 20 tuổi Kees Smit là mục tiêu trọng tâm nhằm thay thế Casemiro, hứa hẹn trở thành mảnh ghép hoàn hảo trong sơ đồ của Michael Carrick.

Manchester United đang chuẩn bị cho một cuộc đại tu lực lượng tại hàng tiền vệ vào mùa hè năm 2026. Trong bối cảnh lão tướng Casemiro chuẩn bị rời sân Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do và Manuel Ugarte chưa đáp ứng được kỳ vọng, tập đoàn INEOS đã xác định Kees Smit của AZ Alkmaar là mục tiêu chiến lược để xây dựng tương lai lâu dài cho câu lạc bộ.

Chữ ký bổ sung cho tuyến giữa Man United.

Kees Smit - Viên ngọc quý được Rio Ferdinand tiến cử

Sự chú ý đổ dồn về Kees Smit sau khi huyền thoại Rio Ferdinand công khai dành những lời khen ngợi đặc biệt cho tài năng trẻ người Hà Lan. Theo Ferdinand, tiền vệ 20 tuổi này sở hữu những phẩm chất hiếm có, phù hợp với tiêu chuẩn khắt khe tại Premier League và có thể ngay lập tức tạo ra tầm ảnh hưởng tại khu trung tuyến.

"Kees Smit là một cầu thủ chất lượng. Cậu ấy là một tiền vệ trẻ thực sự có thể làm được mọi thứ và đang thi đấu ở một tiêu chuẩn rất tốt," Ferdinand chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân. Nhận định này hoàn toàn có cơ sở khi chứng kiến sự thăng tiến vượt bậc của Smit trong màu áo AZ Alkmaar tại giải vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie) và đấu trường châu Âu.

Điểm mạnh nổi bật nhất của Smit chính là khả năng kháng pressing cực tốt cùng tư duy chơi bóng hiện đại. Trong vai trò của một tiền vệ box-to-box, anh không chỉ giỏi kiểm soát nhịp độ mà còn thường xuyên tung ra những đường chuyền xuyên tuyến sắc bén, trực tiếp đóng góp vào mặt trận tấn công bằng những pha dẫn bóng đột phá và cú sút xa uy lực.

Mảnh ghép hoàn hảo cho triết lý của Michael Carrick

Việc Manchester United quan tâm đến Kees Smit càng trở nên hợp lý hơn khi đặt trong bối cảnh Michael Carrick đang giữ vai trò huấn luyện viên tạm quyền. Với triết lý bóng đá đề cao việc kiểm soát bóng và làm chủ khu vực trung tâm, Carrick cần những tiền vệ có khả năng luân chuyển bóng linh hoạt và thông minh như Smit.

Phân tích dữ liệu từ Fbref chỉ ra rằng, phong cách thi đấu của ngôi sao AZ Alkmaar có sự tương đồng đáng kinh ngạc với Hayden Hackney – học trò cưng của Carrick tại Middlesbrough. Cả hai đều sở hữu khả năng kéo bóng xuất sắc và tạo ra các tình huống dứt điểm nguy hiểm từ tuyến hai. Điều này cho thấy Smit hứa hẹn sẽ là phiên bản nâng cấp để Carrick tái hiện dấu ấn chiến thuật của mình tại Nhà hát của những giấc mơ.

Tài năng mà Michael Carrick có thể khai phá thêm tại Quỷ đỏ.

Cuộc cạnh tranh gắt gao và mức giá 50 triệu bảng

Tuy nhiên, con đường đưa Kees Smit về Old Trafford không hề trải đầy hoa hồng. Màn trình diễn ấn tượng đã khiến anh lọt vào tầm ngắm của hàng loạt ông lớn châu Âu như Real Madrid, Barcelona, Borussia Dortmund và cả Newcastle. Sự cạnh tranh quyết liệt này đã đẩy mức giá yêu cầu của AZ Alkmaar lên tới hơn 50 triệu bảng.

Mặc dù đây là một con số không nhỏ cho một cầu thủ 20 tuổi, nhưng xét về định hướng trẻ hóa đội hình của tập đoàn INEOS, Smit được coi là một khoản đầu tư trọng điểm. Bên cạnh Smit, Man Utd cũng đang cân nhắc chính Hayden Hackney như một phương án dự phòng chất lượng với mức giá khoảng 25 triệu bảng.

Nhìn chung, việc chiêu mộ một cầu thủ phù hợp với triết lý như Kees Smit không chỉ giải quyết bài toán nhân sự trước mắt khi Casemiro ra đi, mà còn đặt nền móng vững chắc cho tương lai lâu dài của Manchester United. Sự kết hợp giữa tiềm năng của Smit và sự dẫn dắt của một bậc thầy trung tuyến như Michael Carrick có thể là chìa khóa để Quỷ đỏ tìm lại vị thế vốn có.