Man United trước quyết định bổ nhiệm Michael Carrick: Ánh sáng cuối đường hầm hay vết xe đổ Solskjaer? Dù giúp Man United trở lại Champions League với chuỗi trận ấn tượng, Michael Carrick vẫn khiến giới chuyên môn lo ngại bởi các chỉ số thống kê chuyên sâu cho thấy sự thiếu bền vững trong hệ thống.

Manchester United đang đứng trước một ngã ba lịch sử với Michael Carrick, người vừa giúp đội bóng giành vé dự Champions League sau một mùa giải đầy biến động. Tuy nhiên, đằng sau những chiến thắng hào nhoáng và sự ủng hộ từ phòng thay đồ, những con số thống kê đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về một "vòng lặp Solskjaer" có thể tái diễn tại Old Trafford.

Sự tương đồng kỳ lạ với triều đại Ole Gunnar Solskjaer

Lịch sử tại Old Trafford dường như đang lặp lại. Cách đây vài năm, sau khi sa thải một chiến lược gia người Bồ Đào Nha, Manchester United đã bổ nhiệm một cựu cầu thủ được yêu mến làm huấn luyện viên tạm quyền. Khi đó, Ole Gunnar Solskjaer đã thắng 14 trong 19 trận đầu tiên, khiến các cầu thủ đồng thanh ủng hộ việc ký hợp đồng chính thức. Giờ đây, kịch bản tương tự đang diễn ra với Michael Carrick.

Kể từ khi tiếp quản chiếc ghế từ Ruben Amorim, Carrick đã giúp đội bóng lột xác. Từ vị trí thứ 15 ở mùa giải trước, Quỷ đỏ đã cán đích trong nhóm dự Champions League với 10 chiến thắng trong 15 trận đầu tiên. Các ngôi sao như Mason Mount hay Kobbie Mainoo khẳng định họ sẵn sàng chiến đấu hết mình vì người thầy mới.

Những con số biết nói ủng hộ Michael Carrick

Nếu chỉ nhìn vào bảng điểm, việc bổ nhiệm Carrick làm HLV chính thức là một quyết định hiển nhiên. Dưới sự dẫn dắt của cựu tiền vệ này, Man United đã giành được 33 điểm, nhiều hơn bất kỳ câu lạc bộ nào khác tại Ngoại hạng Anh trong cùng giai đoạn. Nếu duy trì hiệu suất này, đội bóng có thể đạt ngưỡng 84 điểm, con số đủ để cạnh tranh chức vô địch với Arsenal hay Man City.

Điểm nhấn lớn nhất trong triều đại ngắn ngủi của Carrick là bản lĩnh ở những trận cầu lớn. Man United đã giành trọn vẹn 15 điểm tuyệt đối trước các đối thủ trong top 5 gồm Arsenal, Man City, Liverpool và Aston Villa. Ngoài ra, việc hồi sinh truyền thống sử dụng cầu thủ trẻ cũng là một điểm cộng. Dưới thời Carrick, tỷ lệ thi đấu của Kobbie Mainoo đã vọt lên 92% so với chỉ 12% dưới thời người tiền nhiệm Amorim.

Nỗi lo về tính bền vững và sự thật đằng sau những chiến thắng

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Man United cần tỉnh táo trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng dài hạn. Một thực tế cần lưu ý là lịch thi đấu của Carrick khá nhẹ nhàng. Trong khi các đối thủ phải căng sức trên nhiều mặt trận, Man United chỉ đá 15 trận do đã bị loại sớm khỏi các cúp quốc nội. Việc chỉ đá một trận mỗi tuần giúp Carrick có nhiều thời gian huấn luyện và không phải đối mặt với bài toán xoay tua lực lượng - thử thách cực đại tại Champions League mùa tới.

Đáng lo ngại hơn, các số liệu thống kê nâng cao chỉ ra rằng phong độ này có thể không bền vững. Dưới thời Amorim, hiệu số bàn thắng kỳ vọng (xG) không tính phạt đền của đội là +0,35 mỗi trận. Dưới thời Carrick, con số này giảm xuống còn +0,15. Sự khác biệt nằm ở khả năng dứt điểm xuất thần và sự may mắn trong phòng ngự: đội bóng ghi được 25 bàn từ mức xG 19, và chỉ để thủng lưới 13 bàn dù đối thủ có xG lên tới 16.

Bài học từ Louis van Gaal, Jose Mourinho hay Ole Solskjaer vẫn còn đó. Tất cả họ đều có những giai đoạn thành công dựa trên sự tỏa sáng cá nhân thay vì một hệ thống bền vững. Khi sự may mắn đi qua, thực tế phũ phàng sẽ lộ diện. Việc bổ nhiệm Carrick sẽ là một canh bạc lớn, nơi cảm xúc có thể dẫn lối cho những chiến thắng ngắn hạn, nhưng chỉ có giá trị chuyên môn bền vững mới có thể đưa Quỷ đỏ trở lại ngai vàng thực sự.