Man United trước tuần lễ then chốt: Ba thương vụ định đoạt kỷ nguyên Michael Carrick Quỷ đỏ đang đẩy nhanh đàm phán để chiêu mộ Ederson, Sandro Tonali và xử lý tương lai Marcus Rashford nhằm kiện toàn đội hình cho chiến dịch Champions League.

Chiến dịch Ngoại hạng Anh 2025/26 khép lại với tấm vé tham dự Champions League đã trở thành bệ phóng quan trọng để huấn luyện viên Michael Carrick thực hiện cuộc đại tu lực lượng tại Manchester United. Ngay trong tuần này, đội chủ sân Old Trafford dự kiến sẽ hoàn tất ba nút thắt quan trọng trên thị trường chuyển nhượng, định hình trực tiếp sức mạnh của đội bóng trong mùa giải mới.

Ederson: Lời giải cho bài toán hậu Casemiro

Ưu tiên hàng đầu của Michael Carrick là tái cấu trúc trục xương sống của đội bóng. Sự ra đi của Casemiro sau khi kết hạn hợp đồng đã để lại một khoảng trống mênh mông ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Để giải quyết vấn đề này, Manchester United đã nhắm đến Ederson, ngôi sao đang lên của Atalanta.

Tiền vệ 26 tuổi người Brazil được đánh giá là mẫu cầu thủ toàn diện với nguồn năng lượng dồi dào và khả năng điều tiết lối chơi hiện đại. Các báo cáo cho thấy quá trình đàm phán đang tiến triển rất nhanh khi Ederson đã đạt được thỏa thuận miệng về bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Với mức phí chuyển nhượng dự kiến khoảng 43 triệu bảng, Ederson được kỳ vọng sẽ mang lại sự ổn định và sức trẻ cho tuyến giữa của Quỷ đỏ.

Sandro Tonali: Chất thép cho tuyến giữa

Bên cạnh Ederson, mục tiêu gia tăng chất thép cho trung tuyến của Man United còn gọi tên Sandro Tonali từ Newcastle United. Đây được xem là một trong những thương vụ tham vọng nhất của ban lãnh đạo đội bóng nhằm tối ưu hóa khả năng tranh chấp và chuyển trạng thái.

Dù các cuộc thương thảo với Newcastle United có phần phức tạp, nhưng những tín hiệu từ Ý cho thấy Quỷ đỏ đang tiến rất gần đến một thỏa thuận chung. Sự kết hợp giữa khả năng chiến đấu của Tonali và sự sáng tạo của Ederson hứa hẹn sẽ tạo nên một cặp song tấu tiền vệ hoàn chỉnh, đáp ứng được yêu cầu khắt khe tại đấu trường Champions League.

Dứt điểm tương lai Marcus Rashford và bài toán tài chính

Song song với việc chiêu mộ tân binh, Manchester United cũng cần giải quyết dứt điểm các trường hợp nhân sự tồn đọng để cân bằng ngân sách. Trọng tâm đang đổ dồn vào Marcus Rashford, người vừa có một mùa giải cho mượn thành công và giành chức vô địch La Liga cùng Barcelona.

Gã khổng lồ xứ Catalan có điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng, nhưng những khó khăn tài chính đang khiến họ chần chừ và muốn đàm phán giảm giá. Đối với Man United, đây là thời điểm quyết định: hoặc chấp nhận nhượng bộ để thu hồi vốn và giảm quỹ lương, hoặc đưa Rashford trở lại đội hình chính thức.

Việc giải quyết nhanh gọn ba thương vụ này không chỉ giúp Michael Carrick sớm ổn định nhân sự mà còn thể hiện một lộ trình chuyển nhượng khoa học và quyết liệt của Manchester United trước khi bước vào kỳ hội quân mùa hè.