Man United và canh bạc hàng thủ: Vì sao không thể đặt cược vào De Ligt và Martinez? Dù sở hữu đẳng cấp hàng đầu, tần suất chấn thương dày đặc của Matthijs de Ligt và Lisandro Martinez đang đẩy Man United vào thế khó, buộc đội bóng phải tìm kiếm trung vệ mới.

Bất chấp những kết quả khả quan dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick, Manchester United đang đối mặt với một thực tế khắc nghiệt: sự phụ thuộc vào cặp đôi Matthijs de Ligt và Lisandro Martinez là một canh bạc đầy rủi ro. Tần suất chấn thương dày đặc của hai trụ cột này đang trở thành rào cản lớn nhất cho tham vọng cạnh tranh danh hiệu của Quỷ đỏ trong tương lai gần.

Bài toán Matthijs de Ligt và sự đảm bảo thể lực

Vấn đề cốt lõi tại Old Trafford lúc này không nằm ở đẳng cấp chuyên môn. Cả De Ligt và Martinez đều là những trung vệ hàng đầu thế giới khi đạt trạng thái sung mãn nhất. Tuy nhiên, yếu tố "sẵn sàng thi đấu" lại là điểm yếu chí tử. Theo báo cáo từ United In Focus, Michael Carrick từng thừa nhận không có gì đảm bảo De Ligt có thể trở lại thi đấu trong phần còn lại của mùa giải năm nay.

De Ligt nằm trong danh sách bệnh binh của Man United khoảng thời gian khá dài.

Kể từ khi chuyển đến từ Bayern Munich, trung vệ 26 tuổi người Hà Lan được kỳ vọng sẽ trở thành hòn đá tảng vững chắc. Thực tế, anh đã chơi bùng nổ trong giai đoạn đầu mùa với 14 lần ra sân và ghi được 1 bàn thắng. Tuy nhiên, các chấn thương dai dẳng đã khiến anh bỏ lỡ tổng cộng 30 trận đấu của Man United – một con số đáng báo động đối với một bản hợp đồng bom tấn.

Lisandro Martinez: Khi "Gã đồ tể" trở nên quá mong manh

Tình hình của Lisandro Martinez thậm chí còn đáng lo ngại hơn về mặt thống kê. Nhà vô địch World Cup, dù sở hữu tinh thần chiến đấu rực lửa, đã vắng mặt trong tổng cộng 96 trận đấu của Manchester United do các chấn thương khác nhau. Mùa giải này, anh cũng chỉ có 16 lần ra sân trước khi tiếp tục phải điều trị y tế.

Lisandro Martinez cũng thường xuyên dính chấn thương.

Sự vắng mặt của Martinez không chỉ khiến Man United mất đi một chốt chặn phòng ngự mà còn tước đi khả năng tịnh tiến bóng xuất sắc từ tuyến dưới. Khi hệ thống chiến thuật của Michael Carrick yêu cầu sự luân chuyển bóng nhịp nhàng, việc thiếu vắng một trung vệ lệch trái có kỹ năng phát động tốt như Martinez đã để lại lỗ hổng không thể bù đắp.

Yêu cầu bắt buộc trong kỳ chuyển nhượng hè

Nhìn vào các phương án dự phòng, chiều sâu đội hình của Quỷ đỏ đang ở mức báo động. Harry Maguire đã bước sang tuổi 33 và không còn đủ bền bỉ cho cường độ cao tại Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, những tài năng trẻ như Leny Yoro hay Ayden Heaven vẫn cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm trận mạc thay vì phải gánh vác trọng trách ở những thời điểm quyết định.

Để biến tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh hay tiến sâu tại Champions League thành hiện thực, Manchester United bắt buộc phải ký hợp đồng với một trung vệ mới có tiền sử thể lực ổn định. Đội bóng không thể tiếp tục xây dựng nền móng dựa trên những cầu thủ thường xuyên làm bạn với giường bệnh. Kỳ chuyển nhượng tới sẽ là cơ hội để chấm dứt canh bạc đầy rủi ro này và xây dựng một hàng thủ thực sự tin cậy dưới triều đại mới.