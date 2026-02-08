Man Utd bỏ qua Ederson: Quyết định mạo hiểm tuyến giữa của HLV Michael Carrick Thương vụ 35 triệu bảng đổ vỡ sau buổi kiểm tra y tế khiến Man Utd đối mặt bài toán thiếu hụt chiều sâu lực lượng trước khi bước vào mùa giải mới.

Kế hoạch tái thiết tuyến giữa của Manchester United dưới thời HLV Michael Carrick vừa vấp phải những hoài nghi lớn sau quyết định rút lui khỏi thương vụ chiêu mộ Ederson. Dù đã nhanh chóng chiêu mộ Andrey Santos từ Chelsea và Youri Tielemans từ Aston Villa nhằm lấp khoảng trống của lão tướng Casemiro, chiến lược nhân sự của đội chủ sân Old Trafford vẫn bị đánh giá là chưa đủ dày cho tham vọng đỉnh cao.

Thương vụ 35 triệu bảng đổ vỡ ở phút chót

Trước khi kỳ World Cup 2026 khởi tranh, Manchester United được cho là đã đạt thỏa thuận trị giá 35 triệu bảng với Atalanta để đưa Ederson về Anh. Tuy nhiên, ngay sau khi tiền vệ người Brazil hoàn thành nghĩa vụ tại đội tuyển quốc gia, Quỷ đỏ đã bất ngờ quyết định hủy kèo do phát sinh một số lo ngại trong quá trình kiểm tra y tế. Ngay sau động thái này, Ederson đã cam kết tương lai bằng một bản hợp đồng mới với đội bóng Italy.

Thương vụ chiêu mộ Ederson đổ vỡ vào phút chót khiến Man Utd lỡ cơ hội gia tăng chất lượng tuyến giữa.

Cảnh báo về bài toán chiều sâu tại Ngoại hạng Anh và Champions League

Quyết định rút lui của Man Utd đã nhận về nhiều nhận xét khắt khe từ giới chuyên môn. Phân tích trên kênh ESPN, cựu danh thủ Don Hutchison bày tỏ sự ngạc nhiên khi Quỷ đỏ không cố gắng hoàn tất thương vụ. Ông đánh giá Ederson là mẫu tiền vệ xuất sắc, sở hữu năng lực chuyên môn đủ để nâng tầm các đồng đội xung quanh và đem lại sự cân bằng cần thiết cho đội hình.

Đồng ý rằng Man Utd đang mua sắm thông minh khi ưu tiên các tài năng trẻ, song Don Hutchison cảnh báo HLV Michael Carrick có thể sẽ phải trả giá nếu đánh giá thấp độ khốc liệt của mùa giải tới. Khi không còn lợi thế chỉ tập trung cho các đấu trường nội địa như năm ngoái, việc phải chinh chiến song song tại Ngoại hạng Anh và Champions League đòi hỏi Man Utd phải sở hữu thêm những cỗ máy thực thụ ở khu vực trung tuyến.