Man Utd cân nhắc chi 100 triệu bảng cho Morgan Rogers: Thương vụ bom tấn hay rủi ro? Đứng trước sự thăng hoa của Morgan Rogers tại Aston Villa, Manchester United đang xem xét nghiêm túc việc phá két 100 triệu bảng để đưa tiền vệ này về Old Trafford.

Manchester United đang bước vào một cuộc đua chuyển nhượng đầy tham vọng khi đưa Morgan Rogers của Aston Villa vào tầm ngắm. Trong bối cảnh đội chủ sân Villa Park có thể yêu cầu mức phí lên tới 100 triệu bảng, ban lãnh đạo Quỷ đỏ buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng về giá trị thực tế mà tiền vệ này mang lại so với mức đầu tư kỷ lục.

Rogers lọt vào tầm ngắm của Man Utd.

Màn trình diễn bùng nổ của Morgan Rogers tại Villa Park

Morgan Rogers đang trải qua một mùa giải rực rỡ nhất trong sự nghiệp kể từ khi khoác áo Aston Villa. Cụ thể, sau 44 lần ra sân trên mọi đấu trường, tiền vệ này đã trực tiếp ghi dấu giày vào 17 bàn thắng, bao gồm 10 pha lập công và 7 đường kiến tạo. Những con số này minh chứng cho tầm ảnh hưởng sâu rộng của anh lên lối chơi chung của toàn đội.

Bên cạnh đó, cầu thủ người Anh được đánh giá cao nhờ kỹ năng rê dắt lắt léo và nhãn quan chiến thuật nhạy bén. Rogers không chỉ nguy hiểm trong các tình huống xâm nhập khu vực 1/3 cuối sân mà còn sở hữu khả năng dứt điểm từ xa đầy uy lực. Sự đa năng là một điểm cộng lớn khi anh có thể đảm nhận tốt cả vai trò tiền vệ hộ công lẫn thi đấu dạt cánh khi cần thiết.

Rogers có thể chơi tốt trong vai trò tiền vệ công lẫn tiền đạo cánh.

Kế hoạch của HLV Michael Carrick tại Manchester United

Đáng chú ý, HLV Michael Carrick hoàn toàn có cơ sở chuyên môn để khao khát sở hữu chữ ký của Rogers. Với kinh nghiệm đã được tôi luyện tại môi trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh, Rogers được kỳ vọng sẽ nhanh chóng thích nghi với áp lực tại Old Trafford. Trong kế hoạch dài hạn, ban lãnh đạo MU xem anh là phương án kế thừa hoàn hảo cho vị trí số 10 của Bruno Fernandes.

Ngoài ra, sự bổ sung Rogers sẽ giúp đội bóng thành Manchester giải quyết bài toán thiếu hụt nhân sự chất lượng ở hành lang cánh. Sự kết hợp giữa sức trẻ, tốc độ và tư duy chơi bóng hiện đại của Rogers hứa hẹn sẽ mang đến luồng gió mới cho hàng công vốn đang thiếu sự ổn định của Quỷ đỏ.

Cuộc đua khốc liệt và rào cản tài chính 100 triệu bảng

Tuy nhiên, tham vọng của Manchester United chắc chắn sẽ gặp không ít trở ngại. Chelsea hiện là đối trọng lớn nhất khi sở hữu lợi thế từ mối quan hệ thân thiết giữa Rogers và tiền vệ Cole Palmer. Bên cạnh đó, các thế lực khác như Arsenal, Liverpool và Real Madrid cũng đang âm thầm theo dõi sát sao tình hình của ngôi sao này.

Về phía Aston Villa, HLV Unai Emery đương nhiên không muốn mất đi trụ cột quan trọng nhất trong hệ thống chiến thuật. Với bản hợp đồng kéo dài đến tận năm 2031, đội bóng vùng West Midlands hoàn toàn nắm thế chủ động trên bàn đàm phán. Mức giá hơn 100 triệu bảng được đưa ra không chỉ để khẳng định giá trị của Rogers mà còn là rào cản nhằm giữ chân anh trước sức hút từ các ông lớn.

Tương lai của Morgan Rogers càng trở nên thu hút hơn khi HLV Thomas Tuchel vừa điền tên anh vào danh sách tập trung đội tuyển Anh, mở ra cơ hội tham dự World Cup. Mặc dù khoản chi 100 triệu bảng ẩn chứa nhiều rủi ro tài chính, nhưng với tiềm năng phát triển vượt trội, đây vẫn được xem là thương vụ đáng đầu tư để nâng tầm đội hình Manchester United trong tương lai.