Man Utd cân nhắc đổi Joshua Zirkzee lấy Ederson: Giải pháp thay thế Casemiro hoàn hảo Manchester United có thể thực hiện thương vụ hoán đổi Joshua Zirkzee để chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta, nhằm giải quyết lỗ hổng nơi tuyến giữa khi Casemiro rời đi.

Manchester United đang đứng trước một cuộc cải tổ lớn nơi hàng tiền vệ khi Casemiro chuẩn bị rời đi sau khi đáo hạn hợp đồng. Trong bối cảnh đó, Joshua Zirkzee - người đang gặp khó khăn trong việc thích nghi tại môi trường bóng đá Anh - có thể trở thành chìa khóa quan trọng để Quỷ đỏ sở hữu chữ ký của Ederson từ Atalanta thông qua một thương vụ hoán đổi tiềm năng.

Sự bế tắc của Joshua Zirkzee tại Old Trafford

Kể từ khi chuyển đến từ Serie A với nhiều kỳ vọng, tiền đạo người Hà Lan chưa bao giờ cho thấy anh xứng đáng với mức giá và sự kiên nhẫn của người hâm mộ. Joshua Zirkzee mới chỉ ghi vỏn vẹn 9 bàn thắng sau 69 lần ra sân trong màu áo Quỷ đỏ. Ở mùa giải năm nay, phong độ của cựu sao Bologna càng trở nên đáng thất vọng khi anh mới chỉ có 4 lần được điền tên vào đội hình xuất phát.

Zirkzee không có nhiều cơ hội tại Old Trafford.

Theo báo cáo từ TuttoAtalanta, đội bóng vùng Bergamo đang xem chân sút này là mảnh ghép lý tưởng để nâng cấp hàng công trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Việc Zirkzee từng tỏa sáng rực rỡ tại Serie A trong màu áo Bologna là cơ sở để Atalanta tin rằng họ có thể hồi sinh tiền đạo này nếu anh trở lại môi trường bóng đá Ý.

Ederson: Lời giải cho bài toán đánh chặn của Quỷ đỏ

Trong khi Zirkzee tìm đường rời nước Anh, Manchester United đã xác định Ederson của Atalanta là mục tiêu hàng đầu để kế nhiệm Casemiro. Tiền vệ người Brazil sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, khả năng càn quét và đọc tình huống xuất sắc. Với việc chỉ còn hơn một năm hợp đồng, Atalanta đang đứng trước áp lực phải bán ngôi sao của mình để tránh rủi ro mất trắng, mở ra cơ hội vàng cho đội chủ sân Old Trafford.

Ederson từ lâu đã lọt vào tầm ngắm của Man Utd.

Tuy nhiên, hành trình chiêu mộ Ederson không hề đơn giản khi Quỷ đỏ phải đối mặt với sự cạnh tranh gắt gao từ Atletico Madrid. Giám đốc thể thao Mateu Alemany của đội bóng La Liga mới đây đã công khai xác nhận sự quan tâm đối với tiền vệ này trên tờ Marca, khẳng định Ederson nằm trong danh sách những cầu thủ giỏi nhất mà họ đang theo đuổi.

Quyền quyết định từ thượng tầng INEOS

Mặc dù HLV Michael Carrick vẫn khẳng định Zirkzee giữ một vai trò nhất định trong kế hoạch chuyên môn, nhưng quyền quyết định cuối cùng trên bàn đàm phán được cho là nằm trong tay tập đoàn INEOS. Với chiến lược mới tập trung vào tính hiệu quả và sự cân bằng tài chính, một thương vụ trao đổi chân sút người Hà Lan lấy một tiền vệ phòng ngự chất lượng như Ederson được xem là viễn cảnh tối ưu.

Nhìn chung, sự kết hợp giữa khao khát sở hữu Ederson của Man Utd và mong muốn đưa Zirkzee trở lại Serie A của Atalanta hoàn toàn có thể biến thương vụ này thành điểm nhấn đáng chú ý nhất tại phiên chợ hè sắp tới. Đây không chỉ là một vụ trao đổi cầu thủ, mà còn là bước đi chiến lược để Quỷ đỏ định hình lại trục xương sống của đội hình.