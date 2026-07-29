Man Utd cân nhắc Tyler Adams để gia cố tuyến giữa sau khi thương vụ Tchouameni khó khả thi Theo talkSPORT, Man Utd đang xem xét gửi đề nghị cho Tyler Adams của Bournemouth, nhưng tiền sử chấn thương và hạn chế không chiến là những yếu tố cần cân nhắc.

Manchester United đang cân nhắc Tyler Adams như một phương án tăng cường khả năng đánh chặn ở tuyến giữa, sau khi nhận thấy thương vụ chiêu mộ Aurelien Tchouameni từ Real Madrid khó khả thi vào lúc này. Theo talkSPORT, Bournemouth chưa sẵn sàng để tiền vệ người Mỹ ra đi với mức phí 35 triệu bảng, song Man Utd vẫn tính đến khả năng gửi đề nghị chính thức.

Đây là bài toán về sự cân bằng hơn là nhu cầu bổ sung nhân sự đơn thuần. Dù vừa có Youri Tielemans và Andrey Santos, đội chủ sân Old Trafford vẫn muốn gia cố khu vực trung tuyến trước khi thị trường chuyển nhượng hè đóng cửa. Adams mang đến hồ sơ của một tiền vệ phòng ngự giàu năng lượng, có khả năng thu hồi bóng và giữ nhịp trận đấu.

Man United nhắm Tyler Adams. Ảnh: Getty Images.

Tyler Adams có thể bổ sung điều gì cho Man Utd

Mùa giải vừa qua, Adams có 21 lần đá chính tại Ngoại hạng Anh, góp phần giúp Bournemouth cán đích thứ 5 lịch sử và giành vé dự cúp châu Âu. Tiền vệ 27 tuổi ghi 2 bàn, kiến tạo 2 lần, nhưng giá trị nổi bật nhất nằm ở công việc không bóng.

Adams đạt trung bình 1,3 lần cắt bóng và 2,1 pha tắc bóng mỗi trận. Theo nguồn tin, các chỉ số này vượt trội so với phần lớn tiền vệ hiện tại của Man Utd. Nếu được sử dụng đúng vai trò, anh có thể giúp đội bóng tăng cường lớp phòng ngự từ xa, đặc biệt trong những thời điểm cần ngăn đối thủ chuyển trạng thái.

Khả năng luân chuyển bóng của Adams cũng là điểm đáng chú ý. Anh thực hiện trung bình 35,2 đường chuyền mỗi trận, cho thấy vai trò không chỉ giới hạn ở việc phá lối chơi đối phương. Đồng đội Max Aarons từng gọi tuyển thủ Mỹ là một “lãnh đạo bẩm sinh”, dựa trên tinh thần thi đấu và khả năng điều tiết nhịp độ.

Rủi ro chấn thương và cuộc so sánh với Sander Berge

Man Utd vẫn có lý do để thận trọng. Adams đã bỏ lỡ 26 trận vì các vấn đề thể lực khác nhau trong hai mùa giải gần nhất. Với một tiền vệ phải hoạt động cường độ cao, đây là dữ liệu quan trọng trước khi ban huấn luyện đưa ra quyết định cuối cùng.

Bên cạnh đó, thể hình và năng lực tranh chấp trên không của Adams cũng tạo ra dấu hỏi về mức độ phù hợp với yêu cầu thể lực ở trung tuyến Man Utd. Anh có tốc độ, sự quyết liệt và khả năng đọc tình huống, nhưng không phải mẫu tiền vệ mang đến ưu thế rõ rệt trong các pha bóng bổng.

Nếu ưu tiên một lựa chọn có mức phí hợp lý cùng sự chắc chắn về thể trạng, Man Utd có thể chuyển hướng sang Sander Berge của Fulham. Tiền vệ 28 tuổi được đánh giá cao nhờ thể hình, khả năng càn lướt và độ bền. Kể từ năm 2024, Berge chỉ nghỉ 6 trận vì chấn thương.

Vì vậy, lựa chọn của Man Utd sẽ phụ thuộc vào ưu tiên chiến thuật. Adams phù hợp với nhu cầu tăng tốc độ đánh chặn và cường độ pressing, trong khi Berge có thể đem lại chất thép cùng độ ổn định thể lực. Trước khi thị trường hè khép lại, tuyến giữa vẫn là vị trí có thể quyết định bước đi tiếp theo của đội chủ sân Old Trafford.