Man Utd chi 130 triệu euro cho Valverde, Liverpool tranh Luis Suarez Manchester United gây sốc với đề nghị khổng lồ cho ngôi sao Real Madrid, trong khi Liverpool gia nhập cuộc đua giành chữ ký tiền đạo Luis Suarez từ Sporting CP.

Thị trường chuyển nhượng đang chứng kiến những diễn biến đầy kịch tính khi các ông lớn Ngoại hạng Anh bắt đầu thực hiện các kế hoạch nâng cấp đội hình đầy tham vọng. Tâm điểm thuộc về Manchester United với nỗ lực cải tổ hàng tiền vệ và Liverpool trong nỗ lực tìm kiếm nhân tố mới trên hàng công.

Man Utd và tham vọng từ Barella đến Valverde

Manchester United đang đặt mục tiêu tối thượng vào việc tăng cường chất thép cho tuyến giữa. Theo các báo cáo từ Fichajes và El Nacional, đội chủ sân Old Trafford đã xác định Nicolo Barella của Inter Milan là mục tiêu ưu tiên. Phía đội bóng Ý được cho là đã chốt mức phí chuyển nhượng 70 triệu euro (khoảng 61,3 triệu bảng) cho ngôi sao người Ý này.

Tuy nhiên, động thái gây bất ngờ nhất chính là việc Quỷ đỏ gửi lời đề nghị trị giá lên tới 130 triệu euro (khoảng 113,9 triệu bảng) cho Federico Valverde của Real Madrid. Tiền vệ người Uruguay đang cân nhắc tương lai và sẽ chờ đợi xem vai trò của mình tại Bernabeu thay đổi ra sao khi Jude Bellingham trở lại sau chấn thương.

Valverde nằm trong tầm ngắm Quỷ đỏ.

Bên cạnh các ngôi sao quốc tế, Man Utd cũng nhắm đến Adam Wharton của Crystal Palace. Cầu thủ trẻ người Anh này được cho là ưu tiên gia nhập Old Trafford hơn các lựa chọn khác tại Premier League.

Liverpool và cuộc đua giành chữ ký Luis Suarez

Tại vùng Merseyside, Liverpool đang hoạt động tích cực trên nhiều mặt trận. Đáng chú ý nhất là cuộc cạnh tranh với Newcastle United để giành chữ ký của tiền đạo Luis Suarez đang khoác áo Sporting CP. Mức giá để hoàn tất thương vụ này dự kiến rơi vào khoảng 60 triệu euro (khoảng 52,6 triệu bảng).

Suarez được Liverpool và Newcastle tranh mua.

Mối liên hệ giữa Liverpool và Inter Milan cũng trở nên phức tạp khi The Kop tiếp tục theo sát hậu vệ phải Denzel Dumfries. Ngược lại, đại diện Serie A đang bày tỏ sự quan tâm đến tiền vệ Curtis Jones và trung vệ trẻ Giovanni Leoni của đội bóng thành phố cảng.

Biến động tại Arsenal, Tottenham và các ông lớn Tây Ban Nha

Arsenal đang ráo riết tìm kiếm phương án thay thế cho Ben White ở vị trí hậu vệ phải. Ivan Fresneda của Sporting CP hiện là mục tiêu hàng đầu, bên cạnh những cái tên như Michael Kayode (Brentford) và Tino Livramento (Newcastle).

Tại Tottenham, sự lo ngại đang gia tăng khi trung vệ trụ cột Micky van de Ven từ chối đàm phán gia hạn hợp đồng, làm dấy lên tin đồn anh muốn chuyển đến Real Madrid. Trong khi đó, Spurs cùng Juventus đang nỗ lực lôi kéo Savinho từ Manchester City, dù nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh quyết tâm giữ chân ngôi sao người Brazil.

Ở La Liga, Barcelona đang cân nhắc chiêu mộ Gabriel Martinelli từ Arsenal với mức định giá khoảng 45 triệu euro. Atlético Madrid cũng thể hiện tham vọng lớn khi nhắm tới Cody Gakpo của Liverpool, người được định giá lên tới gần 100 triệu euro.

Thống kê chuyển nhượng đáng chú ý

Cầu thủ Từ CLB Mục tiêu Mức giá dự kiến (Euro) Federico Valverde Real Madrid Man Utd 130 triệu Nicolo Barella Inter Milan Man Utd 70 triệu Luis Suarez Sporting CP Liverpool/Newcastle 60 triệu Gabriel Martinelli Arsenal Barcelona 45 triệu Cody Gakpo Liverpool Atlético Madrid 100 triệu

Thị trường chuyển nhượng vẫn đang diễn biến khó lường với những quân bài chiến thuật từ các câu lạc bộ hàng đầu, hứa hẹn một mùa hè bùng nổ của bóng đá châu Âu.