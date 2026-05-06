Man Utd chi 150 triệu bảng xây trục xương sống mới sau khi giành vé Champions League Với tấm vé dự Champions League, Man Utd lập tức triển khai kế hoạch 150 triệu bảng để chiêu mộ Carlos Baleba và Ederson nhằm cải tổ toàn diện tuyến giữa.

Chiến thắng kịch tính 3-2 trước kình địch Liverpool tại Old Trafford không chỉ mang lại niềm vui thuần túy cho các cổ động viên Manchester United, mà còn đánh dấu bước ngoặt chiến lược quan trọng: sự trở lại đấu trường Champions League sau hai năm vắng bóng. Tấm vé dự giải đấu danh giá nhất châu Âu chính là "chìa khóa" mở ra ngân sách chuyển nhượng khổng lồ, cho phép đội ngũ điều hành tại Old Trafford bắt tay vào kế hoạch tái thiết hàng tiền vệ vốn đang đối mặt với nhiều biến động.

Chiến lược phân bổ 150 triệu bảng

Theo các nguồn tin từ TuttoSport và GIVEMESPORT, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" đã xác định hàng tiền vệ là ưu tiên số một cần được nâng cấp. Với việc những cái tên như Casemiro và Manuel Ugarte nhiều khả năng sẽ rời đi vào mùa hè này, Manchester United đang chuẩn bị một ngân sách khoảng 150 triệu bảng để đưa về ít nhất ba tân binh chất lượng.

Kế hoạch này được phân bổ cụ thể theo các phân khúc giá: một ngôi sao ở tầm giá 80 triệu bảng, một cầu thủ khoảng 40 triệu bảng và một nhân tố tiềm năng ở mức 20 triệu bảng. Trong số các mục tiêu hàng đầu, Carlos Baleba của Brighton và Ederson của Atalanta đang là hai cái tên được đội chủ sân Old Trafford đẩy mạnh đàm phán nhất.

Carlos Baleba là một trong những mục tiêu theo đuổi lâu dài của Man United.

Carlos Baleba và rào cản từ Brighton

Carlos Baleba, tiền vệ người Cameroon, từ lâu đã nằm trong danh sách theo dõi sát sao của các tuyển trạch viên MU. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận rằng Baleba thực tế đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Manchester United từ mùa hè năm ngoái. Dù anh vừa trải qua một mùa giải không quá bùng nổ tại sân Amex, nhưng các sếp lớn tại United vẫn đánh giá cực cao tiềm năng phát triển của cầu thủ này.

Trở ngại duy nhất hiện nay là mức phí chuyển nhượng, khi Brighton nổi tiếng là đội bóng khó nhằn trên bàn đàm phán. Bất kỳ lời đề nghị nào dưới 80 triệu bảng đều có khả năng bị từ chối thẳng thừng, đưa Baleba vào nhóm mục tiêu đắt giá nhất trong kế hoạch của MU.

Cạnh tranh chữ ký của Ederson

Song song với thương vụ Baleba, Manchester United đang nỗ lực tranh giành tiền vệ Ederson từ Atalanta ngay trước mũi Atletico Madrid. Đội bóng Tây Ban Nha dù đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc với cầu thủ người Brazil nhưng lại đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng mức giá 45 triệu euro (khoảng 40 triệu bảng) mà đại diện Serie A đưa ra.

Ederson là mẫu "chiến binh tuyến giữa" BLĐ Quỷ đỏ đang cân nhắc.

Đây là cơ hội vàng để United can thiệp, bởi mức giá này hoàn toàn nằm trong khả năng tài chính của một CLB vừa giành vé dự Champions League. Ederson được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho phân khúc giá tầm trung trong kế hoạch cải tổ của CLB.

Những biến số khác trên thị trường

Một mục tiêu khác cũng rất được chú ý là Elliot Anderson của Nottingham Forest. Dù được xác định là mục tiêu ưu tiên, nhưng MU đang phải đối mặt với một cuộc chiến cam go khi cầu thủ này được cho là muốn gia nhập đối thủ cùng thành phố Manchester City hơn. Chính sự không chắc chắn này đã thúc đẩy United quyết liệt hơn trong hai thương vụ Baleba và Ederson để đảm bảo không bị rơi vào thế bị động khi kỳ chuyển nhượng mở cửa.

Bên cạnh những toan tính về nhân sự, bài toán trên băng ghế huấn luyện cũng đang chờ lời giải chính thức từ tập đoàn INEOS. Huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi sau khi hồi sinh đội bóng và khai thác tối đa tài năng của Kobbie Mainoo, người vừa ghi bàn thắng quyết định vào lưới Liverpool ngay sau khi ký hợp đồng dài hạn. Carrick hiện đang rất lạc quan về khả năng được bổ nhiệm chính thức, tạo tiền đề cho sự ổn định của cấu trúc đội hình trong mùa giải 2026/27.