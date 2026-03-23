Man Utd chi đậm 'rút ruột' Arsenal và canh bạc tương lai với Michael Carrick Trong kỳ nghỉ 3 tuần quý giá, ban lãnh đạo Man Utd đang đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ Myles Lewis-Skelly với giá 50 triệu bảng và giải quyết bài toán ghế nóng tại Old Trafford.

Manchester United đang bước vào một trong những giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải, không phải trên sân cỏ mà là trong phòng họp chiến lược. Với kỳ nghỉ kéo dài ba tuần trước trận gặp Leeds United vào ngày 13/4, HLV Michael Carrick và bộ sậu lãnh đạo tại Old Trafford đang đứng trước những quyết định có thể thay đổi vận mệnh đội bóng trong dài hạn.

Michael Carrick và bài toán bổ nhiệm chính thức

Kể từ khi tiếp quản Quỷ đỏ, Michael Carrick đã tạo nên một luồng sinh khí mới với hiệu suất ấn tượng: giành 23 trên tối đa 30 điểm. Thành tích này không chỉ giúp Man Utd thắp sáng hy vọng lọt vào Top 4 mà còn biến cựu tiền vệ này thành ứng viên nặng ký cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng chính thức.

Dù Carrick luôn thể hiện sự chuyên nghiệp khi khẳng định chỉ tập trung vào lợi ích chung của CLB, dư luận vẫn đặt dấu hỏi về khả năng dẫn dắt dài hạn. Cựu HLV Tim Sherwood nhận định rằng mọi chuyện vẫn còn bỏ ngỏ nếu chính Carrick từ chối dấn thân sâu hơn vào vai trò đầy áp lực này. Tuy nhiên, với sự ổn định hiện tại, việc chính thức bổ nhiệm ông đang trở thành ưu tiên hàng đầu của giới thượng tầng.

Nỗi lo từ Marcus Rashford tại Camp Nou

Trong khi nội bộ Old Trafford đang dần ổn định, một người cũ là Marcus Rashford lại đang trải qua giai đoạn ảm đạm tại Barcelona. Tiền đạo người Anh dường như không thể chen chân vào đội hình chính của HLV Hansi Flick, minh chứng là việc chỉ được tung vào sân vỏn vẹn 8 phút cuối trong trận thắng Rayo Vallecano mới đây.

Dù Flick lý giải sự vắng mặt này là do vấn đề thể lực và hứa hẹn sẽ xoay tua trong giai đoạn đối đầu Atletico Madrid sắp tới, tình hình của Rashford vẫn rất đáng báo động. Với việc World Cup đang cận kề, việc phải liên tục dự bị tại Tây Ban Nha có thể đe dọa trực tiếp đến suất lên tuyển của chân sút này.

Tham vọng 50 triệu bảng mang tên Myles Lewis-Skelly

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong kế hoạch chuyển nhượng của Man Utd là nỗ lực chiêu mộ Myles Lewis-Skelly từ Arsenal. Hậu vệ trái 19 tuổi này đang trải qua mùa giải khó khăn tại Emirates khi chỉ là lựa chọn thứ hai, thậm chí thứ ba sau Riccardo Calafiori và Piero Hincapie. Man Utd coi đây là cơ hội vàng để giải quyết triệt để bài toán hành lang cánh trái.

Với mức giá dự kiến khoảng 50 triệu bảng, Quỷ đỏ hy vọng có thể thuyết phục Pháo thủ nhả người. Lewis-Skelly, tài năng trẻ sinh năm 2006, đang cần một bến đỗ mới để cứu vãn sự nghiệp và dự án của Michael Carrick tại Old Trafford dường như là một lựa chọn hấp dẫn.

Việc Luke Shaw thường xuyên chấn thương và Tyrell Malacia dự kiến ra đi khiến vị trí hậu vệ trái trở thành ưu tiên khẩn cấp. Nếu thương vụ này thành công, đây sẽ là một tuyên bố đanh thép của Man Utd về tham vọng trẻ hóa và củng cố sức mạnh trước các đối thủ trực tiếp tại Ngoại hạng Anh.