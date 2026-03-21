Man Utd chia điểm kịch tính với Bournemouth: Sai lầm của Maguire và tranh cãi VAR Dù Bruno Fernandes tỏa sáng rực rỡ, Manchester United vẫn bị Bournemouth cầm hòa 2-2 đầy tiếc nuối sau tấm thẻ đỏ của Harry Maguire và các quyết định nhạy cảm từ VAR.

Manchester United đã trải qua một đêm thi đấu đầy biến động tại sân Vitality khi hai lần vươn lên dẫn trước nhưng cuối cùng phải chấp nhận kết quả hòa 2-2 trước Bournemouth. Trận đấu không chỉ để lại sự tiếc nuối về mặt tỷ số mà còn thổi bùng những tranh cãi dữ dội liên quan đến công tác trọng tài và sai lầm cá nhân ở những thời điểm quyết định.

Man Utd trải qua trận hòa kịch tính với Bournemouth.

Bước ngoặt nghiệt ngã từ tấm thẻ đỏ của Harry Maguire

Bước ngoặt lớn nhất của trận đấu diễn ra ở phút 78, thời điểm Quỷ đỏ đang nắm lợi thế dẫn trước 2-1. Trong một tình huống phản công nhanh của Bournemouth, tiền đạo Evanilson đã có pha xử lý tinh tế để loại bỏ hoàn toàn Harry Maguire. Trong nỗ lực truy cản cuối cùng, trung vệ người Anh đã kéo ngã đối phương ngay trong vòng cấm.

Trọng tài Stuart Atwell đã không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Maguire và cho đội chủ nhà hưởng quả phạt đền. Việc mất đi chốt chặn quan trọng nhất trong bối cảnh chịu áp lực lớn đã khiến hệ thống phòng ngự của HLV Michael Carrick sụp đổ. Trên chấm 11m, Junior Kroupi không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa, buộc Man Utd phải gồng mình chống đỡ trong những phút cuối để bảo toàn 1 điểm.

Tranh cãi bủa vây các quyết định của VAR

Bên cạnh sai lầm của Maguire, trận đấu còn bị phủ bóng bởi sự thiếu nhất quán trong các quyết định của tổ trọng tài video (VAR). Tình huống gây tranh cãi nhất diễn ra khi Amad Diallo bị Adrien Truffert tác động rõ ràng trong vòng cấm, khiến cầu thủ này mất thăng bằng ở tư thế dứt điểm thuận lợi. Tuy nhiên, cả trọng tài chính lẫn VAR đều khước từ quả phạt đền cho đội khách.

Tình huống Amad Diallo bị phạm lỗi trong vòng cấm Bournemouth.

Đáng chú ý, chỉ ít phút sau đó, Bournemouth lại được hưởng penalty trong một pha bóng có tính chất tương tự. Sau trận đấu, thủ quân Bruno Fernandes đã công khai chỉ trích sự bất công này. Anh cho rằng nếu tình huống của Diallo được xử lý công bằng, cục diện trận đấu có thể đã đi theo một hướng hoàn toàn khác cho Man Utd.

Chiến thuật phản công sắc bén của Bournemouth

Dưới sự dẫn dắt của HLV Andoni Iraola, Bournemouth đã chứng minh tại sao họ là một trong những đội bóng có khả năng chuyển đổi trạng thái tốt nhất Ngoại hạng Anh hiện nay. Bàn gỡ hòa 1-1 của Ryan Christie là ví dụ điển hình, khi đội chủ nhà chỉ mất 20 giây để đưa bóng từ sân nhà vào lưới đối phương.

Lối chơi áp sát cường độ cao của Bournemouth đã khiến các tiền vệ Man Utd, đặc biệt là Casemiro, liên tục mất bóng nguy hiểm. Thống kê cho thấy đội chủ nhà đã thực hiện tới 5 pha dứt điểm trong hiệp một từ những tình huống cướp bóng ngay trong chân cầu thủ đối phương. HLV Iraola đã thành công trong việc chia cắt sợi dây liên lạc giữa Kobbie Mainoo và hàng công Quỷ đỏ.

Sự tỏa sáng của Bruno Fernandes và rào cản từ Petrovic

Fernandes ghi bàn cho MU.

Điểm sáng hiếm hoi của Man Utd chính là màn trình diễn của Bruno Fernandes. Với cú đúp bàn thắng, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã chính thức vượt qua Eden Hazard về tổng số đóng góp bàn thắng tại Ngoại hạng Anh (147 lần). Tuy nhiên, nỗ lực cá nhân của Bruno là không đủ khi các vệ tinh xung quanh như Matheus Cunha hay Bryan Mbeumo tỏ ra thiếu sắc sảo trong các pha kết liễu.

Thêm vào đó, sự xuất sắc của thủ thành Djordje Petrovic bên phía Bournemouth cũng là nguyên nhân khiến Man Utd không thể rời sân với 3 điểm. Thủ môn này đã có hàng loạt pha cứu thua xuất thần, đặc biệt là tình huống cản phá cú vô lê cận thành của Bruno ở phút 37. Sự vững chãi của Petrovic chính là điểm tựa tinh thần để các đồng đội thực hiện cuộc lội ngược dòng đầy quả cảm.