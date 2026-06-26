Man Utd chiếm ưu thế trong thương vụ Mateus Fernandes: Lợi giải nằm ở con số 80 triệu bảng Tiền vệ Mateus Fernandes ưu tiên gia nhập Man Utd thay vì Tottenham, nhưng mức định giá kỷ lục của West Ham đang trở thành bài toán tài chính hóc búa cho Quỷ đỏ.

Cuộc đua giành chữ ký của Mateus Fernandes, một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất tại Ngoại hạng Anh, đang bước vào giai đoạn then chốt. Theo những diễn biến mới nhất, Manchester United đang nắm giữ lợi thế tâm lý cực lớn trong cuộc đối đầu trực tiếp với Tottenham Hotspur trên bàn đàm phán.

Mateus Fernandes được cho rằng ưu tiên gia nhập Man Utd hơn là Tottenham. Ảnh: Getty Images

Nút thắt 80 triệu bảng từ West Ham

Thông tin từ nhà báo uy tín Andy Mitten của tờ The Athletic đã phác họa một bức tranh tài chính đầy thách thức cho bất kỳ đội bóng nào muốn sở hữu Fernandes. Chia sẻ trên podcast Talk of the Devils, ông tiết lộ rằng West Ham sẽ không chấp nhận bất kỳ lời đề nghị nào thấp hơn con số 80 triệu bảng.

Mức phí khổng lồ này không chỉ phản ánh giá trị thực tế của cầu thủ mà còn là chiến lược của ban lãnh đạo "Búa tạ". Họ hiểu rõ sức hút của viên ngọc thô 21 tuổi và đang nỗ lực tối đa hóa lợi nhuận. Con số này buộc Man Utd phải cân nhắc kỹ lưỡng trong bối cảnh các quy định về lợi nhuận và bền vững (PSR) của giải đấu đang được thắt chặt.

Lựa chọn của trái tim: Old Trafford thay vì London

Dù mức giá là một rào cản, nhưng Man Utd lại sở hữu một quân bài tẩy quan trọng: nguyện vọng cá nhân của cầu thủ. Các nguồn tin khẳng định Mateus Fernandes ưu tiên việc chuyển đến khoác áo đội chủ sân Old Trafford hơn là gia nhập Tottenham Hotspur. Sự ngưỡng mộ dành cho lịch sử và dự án thể thao của "Quỷ đỏ" là yếu tố then chốt giúp họ chiếm ưu thế trong lòng tiền vệ sinh năm 2003.

Tuy nhiên, Fernandes cũng thể hiện sự chuyên nghiệp khi không hoàn toàn đóng sập cánh cửa với Tottenham. Anh sẵn sàng cập bến Spurs nếu đây là đội bóng duy nhất đạt được thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng với West Ham. Điều này đặt Man Utd vào tình thế phải quyết đoán: hoặc chi đậm để có được mục tiêu ưu tiên, hoặc đối mặt với nguy cơ mất người vào tay đại kình địch.

Chiến lược "đấu thầu" của West Ham

Ban lãnh đạo West Ham đang tỏ ra vô cùng lọc lõi trong việc điều phối thị trường. Thay vì vội vàng chốt hạ, họ đang công khai ý định tạo ra một cuộc chiến đấu thầu gay gắt giữa hai đại diện hùng mạnh của bóng đá Anh. Thậm chí, đội bóng thành London còn sẵn sàng chờ đợi sự xuất hiện của những đối tác thứ ba để đẩy mức giá lên cao hơn nữa.

Về phía Man Utd, năng lực của Fernandes hoàn toàn phù hợp với định hướng xây dựng lực lượng dài hạn. Ở tuổi 21, tiền vệ này sở hữu tiềm năng phát triển vượt trội, hứa hẹn trở thành trụ cột trong tuyến giữa của đội bóng trong tương lai. Cục diện hiện tại cho thấy bóng đang nằm trong chân của giới chủ Man Utd. Chỉ cần đạt được thỏa thuận cấp câu lạc bộ với West Ham, nửa đỏ thành Manchester sẽ chính thức giành chiến thắng trong thương vụ khốc liệt này.