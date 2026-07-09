Man Utd chiêu mộ Andrey Santos 50 triệu bảng và tạm dừng đàm phán Ederson Quỷ đỏ thành Manchester đang dồn lực hoàn tất bản hợp đồng Andrey Santos từ Chelsea với giá 50 triệu bảng, đồng thời khiến thương vụ Ederson của Atalanta rơi vào trạng thái đình trệ.

Man Utd đang có những điều chỉnh quan trọng trong kế hoạch nâng cấp tuyến giữa ngay trong kỳ chuyển nhượng này. Thay vì dứt điểm thương vụ Ederson như dự kiến ban đầu, đội chủ sân Old Trafford đã chuyển hướng tập trung vào mục tiêu Andrey Santos từ Chelsea với mức phí lên tới 50 triệu bảng.

Thương vụ Ederson bất ngờ lâm vào bế tắc

Theo thông tin mới nhất từ ký giả Felipe Silva của ESPN Brazil, quá trình thương thảo giữa Man Utd và Atalanta hiện đã hoàn toàn dừng lại. Đây là một diễn biến đầy bất ngờ bởi trước đó, nhiều báo cáo tại Anh khẳng định tiền vệ người Brazil đã ở rất gần sân Old Trafford và thậm chí chuẩn bị kiểm tra y tế ngay sau World Cup 2026.

Thương vụ Ederson của Man Utd đang có diễn biến phức tạp. Ảnh: Getty Images

Ederson vốn được coi là mục tiêu chiến lược để gia cố vị trí "mỏ neo" của Quỷ đỏ. Với màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Atalanta và những đóng góp quan trọng tại đội tuyển quốc gia Brazil, anh là cái tên mà ban huấn luyện Man Utd khao khát sở hữu để tạo ra sự cân bằng cho khu trung tuyến. Tuy nhiên, những biến động trên bàn đàm phán đã khiến giao kèo này không thể tiếp tục tiến triển như mong đợi.

Ưu tiên ngân sách cho mục tiêu 50 triệu bảng

Lý do chính khiến thương vụ Ederson chững lại được cho là do Man Utd đang dồn toàn lực để hoàn tất các thủ tục chiêu mộ Andrey Santos. Để sở hữu chữ ký của tài năng trẻ thuộc biên chế Chelsea, đội bóng thành Manchester dự kiến phải chi ra khoản kinh phí chuyển nhượng lên tới 50 triệu bảng.

Việc tập trung cả ngân sách lẫn nhân lực cho thương vụ Santos buộc ban lãnh đạo Man Utd phải tạm gác lại các mục tiêu khác. Dù vậy, cánh cửa chuyển nhượng của Ederson sang Ngoại hạng Anh chưa hoàn toàn đóng sập. Các nguồn tin uy tín cho biết đội chủ sân Old Trafford vẫn có thể tính toán lại ngân sách và quay lại bàn đàm phán với Atalanta trong thời gian tới nếu điều kiện tài chính cho phép.

Hiện tại, khả năng Ederson cập bến xứ sương mù ngay trong giai đoạn này đang ở mức thấp. Quỷ đỏ đang ưu tiên dứt điểm những mục tiêu có tính khả thi cao hơn để sớm ổn định đội hình. Tương lai của tiền vệ sinh năm 1999 tiếp tục là một dấu hỏi lớn khi thị trường chuyển nhượng vẫn còn nhiều biến số khó lường.