Man Utd chính thức để Andre Onana sang Trabzonspor: Bản hợp đồng cho mượn đầy toan tính Manchester United hoàn tất thỏa thuận cho mượn Andre Onana sang Trabzonspor trong một năm, thu về 1,3 triệu bảng phí mượn và giải phóng phần lớn quỹ lương hiện tại.

Manchester United đã chính thức đạt được thỏa thuận để thủ thành Andre Onana chuyển sang khoác áo Trabzonspor theo dạng cho mượn. Đây là bước đi quan trọng của "Quỷ đỏ" trong nỗ lực tinh gọn đội hình và tối ưu hóa ngân sách dưới triều đại của HLV Michael Carrick.

Chi tiết thỏa thuận và bài toán kinh tế của Man Utd

Theo các nguồn tin uy tín từ Fabrizio Romano và Ben Jacobs, thương vụ đã được các bên chốt hạ với những điều khoản có lợi cho đội chủ sân Old Trafford. Cụ thể, Trabzonspor sẽ chi trả phần lớn mức lương của thủ thành người Cameroon trong suốt thời gian mượn. Bên cạnh đó, Man Utd có thể nhận thêm khoản phí cho mượn lên tới 1,3 triệu bảng, tùy thuộc vào màn trình diễn thực tế của Onana tại giải Vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.

Andre Onana tiếp tục rời MU theo điều khoản cho mượn.

Đáng chú ý, bản hợp đồng có thời hạn một năm này tuyệt đối không bao gồm bất kỳ tùy chọn hay nghĩa vụ mua đứt nào. Điều này đồng nghĩa với việc Andre Onana sẽ quay trở lại Manchester vào mùa hè năm 2027. Tại thời điểm đó, thủ môn từng tiêu tốn của MU 47,2 triệu bảng vào năm 2023 sẽ chỉ còn lại một năm hợp đồng chính thức.

Sự bế tắc trong việc thanh lý và tương lai tại Old Trafford

Việc Onana tiếp tục rời đi dưới dạng cho mượn phản ánh thực tế khó khăn của Man Utd trong việc thanh lý các nhân sự không còn nằm trong kế hoạch. Trước đó, thủ thành 30 tuổi đã trải qua mùa giải 2025/26 cũng tại chính Trabzonspor. Dù ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" từng kỳ vọng có thể bán đứt để thu hồi vốn, nhưng phía đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ chấp nhận phương án gia hạn mượn quân.

Về mặt chiến thuật, việc đẩy Onana đi giúp giải phóng không gian đáng kể trong quỹ lương, tạo điều kiện để HLV Michael Carrick tập trung ngân sách cho các mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên ở hàng tiền vệ. Trong bối cảnh Ngoại hạng Anh sắp khởi tranh, Man Utd đang đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm những mảnh ghép phù hợp để hoàn thiện bộ khung mới.

Dù chưa thể dứt điểm hoàn toàn tương lai của Onana bằng một bản hợp đồng bán đứt, nhưng thỏa thuận này được xem là giải pháp vẹn cả đôi đường ở thời điểm hiện tại: cầu thủ có cơ hội ra sân thường xuyên để duy trì giá trị, còn câu lạc bộ chủ quản giảm bớt gánh nặng tài chính trong giai đoạn tái thiết.