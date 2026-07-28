Man Utd chớp thời cơ nẫng tay trên Chelsea trong cuộc đua chiêu mộ tiền vệ Alex Scott Sự rút lui của Chelsea tạo điều kiện cho Man Utd vươn lên dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký tiền vệ Alex Scott từ Bournemouth với mức giá đầy kịch tính.

Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh đang chứng kiến bước ngoặt bất ngờ khi Man Utd chuẩn bị thực hiện cú áp phe trong thương vụ Alex Scott. Sau khi Bournemouth khước từ lời đề nghị 64 triệu bảng từ Chelsea, "Quỷ đỏ" đã nhanh chóng nhảy vào cuộc đàm phán để chiếm ưu thế trước đối thủ thủ đô London.

Alex Scott nằm trong tầm ngắm của cả Man Utd và Chelsea ở kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Chelsea chùn bước, cơ hội mở ra cho Man Utd

Trước đó, Chelsea là đội bóng tiếp cận quyết liệt nhất khi gửi lời đề nghị trị giá 64 triệu bảng tới Bournemouth. Tuy nhiên, lập trường cứng rắn từ ban lãnh đạo Bournemouth đã khiến đội bóng thành London nản lòng. Theo nhà báo David Ornstein, The Blues hiện chuyển hướng đàm phán sang Jordan Henderson nhằm bổ sung kinh nghiệm cho khu trung tuyến, khiến thương vụ Alex Scott bị đình trệ dù cầu thủ này từng tỏ ra hứng thú với cơ hội gia nhập Stamford Bridge.

Bên cạnh đó, việc Chelsea không gửi thêm bất kỳ mức giá cải thiện nào đã mở ra thời cơ vàng cho Man Utd. Lập trường giữ người khắt khe của Bournemouth cũng dần lung lay khi thời hạn của kỳ chuyển nhượng mùa hè bước vào giai đoạn quyết định, giúp "Quỷ đỏ" có lợi thế lớn trên bàn đàm phán.

Alex Scott: Mảnh ghép tiềm năng nhưng chưa phải ưu tiên cấp bách

Ở tuổi 22, Alex Scott được đánh giá là một trong những tiền vệ triển vọng bậc nhất Ngoại hạng Anh. Ngôi sao trẻ này sở hữu lối chơi linh hoạt, có khả năng đảm nhận tốt cả vai trò tiền vệ tấn công lẫn lùi sâu điều tiết nhịp độ. Động thái kiên quyết từ chối gia hạn hợp đồng mới đây với Bournemouth phản ảnh rõ khao khát tìm kiếm bến đỗ tầm cỡ hơn của Scott.

Tuy nhiên, phân tích chuyên sâu về mặt nhân sự cho thấy cấu trúc tuyến giữa của Man Utd hiện tương đối chật chội. Đội chủ sân Old Trafford vừa bổ sung Andrey Santos cùng Youri Tielemans, trong khi tài năng trẻ Kobbie Mainoo vẫn duy trì vị trí vững chắc. Hơn nữa, Alex Scott không thuộc mẫu tiền vệ phòng ngự thuần túy để có thể giải quyết triệt để bài toán lấp khoảng trống do Casemiro để lại.

Cục diện thương vụ phụ thuộc vào hiệu ứng domino

Khả năng hoàn tất thương vụ Alex Scott của Man Utd vẫn phụ thuộc lớn vào sự biến động của thị trường trong những tuần tới. Điển hình, nếu Real Madrid đồng ý rao bán Aurelien Tchouameni, mục tiêu ưu tiên của đại diện thành Manchester hoàn toàn có thể thay đổi.

Ngoài ra, mức phí chuyển nhượng khổng lồ mà Bournemouth yêu cầu vẫn là rào cản không nhỏ. Nếu không có bước đi tính toán hợp lý, thương vụ này hoàn toàn có thể bị gián đoạn trước các phương án nhân sự khác khả thi hơn.