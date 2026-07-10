Man Utd chốt thương vụ Ederson 39 triệu bảng: Mảnh ghép thép cho tuyến giữa Sau khi Brazil chia tay World Cup 2026, Man Utd lập tức kích hoạt thỏa thuận chiêu mộ Ederson từ Atalanta. Tiền vệ này sẽ kiểm tra y tế trong 48 giờ tới tại Manchester.

Manchester United đang tiến rất gần đến việc hoàn tất bản hợp đồng quan trọng mang tên Ederson từ Atalanta. Theo thông tin từ ký giả uy tín Gianluca Di Marzio, đội bóng chủ sân Old Trafford đã đạt được những bước tiến quyết định để đưa tiền vệ người Brazil về xứ sở sương mù ngay trong tuần này.

Ederson được kỳ vọng sẽ gia nhập Man Utd trong 2 ngày tới. Ảnh: Getty Images

Thỏa thuận 39 triệu bảng và bước ngoặt từ World Cup

Sau một thời gian dài kiên nhẫn đàm phán, Man Utd đã thuyết phục thành công Atalanta nhả người với mức phí chuyển nhượng 39 triệu bảng. Đây được xem là con số hợp lý cho một trong những tiền vệ trung tâm có màn trình diễn ổn định nhất Serie A mùa giải vừa qua.

Thực tế, các điều khoản cá nhân và mức phí chuyển nhượng đã được các bên thống nhất từ sớm. Tuy nhiên, tiến trình ký kết buộc phải tạm hoãn do Ederson bận thực hiện nghĩa vụ quốc gia cùng đội tuyển Brazil tại World Cup 2026. Ngay sau khi đại diện Nam Mỹ dừng bước tại giải đấu, giới thượng tầng Man Utd đã lập tức kích hoạt lại quy trình để sớm đưa cầu thủ này về hội quân.

Dự kiến, buổi kiểm tra y tế của Ederson sẽ diễn ra trong vòng 48 giờ tới. Nếu vượt qua các bài kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt, tiền vệ này sẽ chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng dài hạn với đội chủ sân Old Trafford.

Chiến lược tái thiết tuyến giữa của Man Utd

Việc chiêu mộ Ederson là một phần trong kế hoạch nâng cấp toàn diện khu trung tuyến của Man Utd. Đáng chú ý, dù đội bóng chuẩn bị hoàn tất việc mượn Andrey Santos từ Chelsea, nhưng sự xuất hiện của tài năng trẻ này không làm thay đổi ưu tiên dành cho Ederson. Ban lãnh đạo đội bóng khẳng định đây là hai thương vụ độc lập, nhằm gia tăng cả chiều sâu lẫn chất lượng đội hình.

Ederson sở hữu lối chơi mạnh mẽ, khả năng tranh chấp quyết liệt và nhãn quan chiến thuật sắc bén. Tại Atalanta, anh được coi là "máy quét" hiệu quả, giúp đội bóng vùng Bergamo duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Sự hiện diện của anh tại Old Trafford được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để bài toán đánh chặn mà Man Utd đã loay hoay trong nhiều mùa giải qua.

Chưa dừng lại ở Ederson

Dù việc sở hữu trụ cột của Atalanta là một bước tiến lớn, nhưng thị trường chuyển nhượng của Man Utd vẫn chưa đóng cửa. Các nguồn tin nội bộ cho biết "Quỷ đỏ" vẫn đang ráo riết tìm kiếm thêm một tiền vệ trung tâm đẳng cấp cao khác để hoàn thiện dự án tái thiết đội hình dưới triều đại mới.

Việc liên tục bổ sung những nhân sự chất lượng cho thấy tham vọng của Man Utd trong việc cạnh tranh các danh hiệu lớn ở mùa giải tới. Với Ederson, người hâm mộ kỳ vọng sẽ thấy một diện mạo mới, vững chãi và giàu sức chiến đấu hơn ở khu vực giữa sân.