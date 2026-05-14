Man Utd chuẩn bị trình làng thần đồng 15 tuổi JJ Gabriel tại tour du đấu hè 2025 Sau mùa giải bùng nổ với 26 bàn thắng, ngôi sao trẻ JJ Gabriel được HLV Michael Carrick cân nhắc trao cơ hội ra mắt đội một Man Utd trong các trận giao hữu sắp tới tại Bắc Âu.

JJ Gabriel đang trở thành cái tên thu hút sự chú ý đặc biệt tại trung tâm huấn luyện Carrington. Dù mới 15 tuổi, tài năng trẻ này đã tạo nên một cơn sốt thực sự đối với người hâm mộ Manchester United nhờ phong độ ghi bàn ấn tượng ở cấp độ trẻ. Theo các báo cáo mới nhất, thời điểm thần đồng này ra mắt đội một đã được ban huấn luyện xác định.

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại giải U18

Tên đầy đủ của cầu thủ này là Joseph Junior Andreou Gabriel, thường được gọi thân mật là JJ Gabriel. Anh vừa đi vào lịch sử bóng đá Anh khi trở thành cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải tại Premier League U18. Đây là phần thưởng xứng đáng cho một hành trình thăng tiến vượt bậc của cầu thủ chạy cánh sinh năm 2009.

JJ Gabriel có tiềm năng cực lớn.

Thống kê của Gabriel tại đấu trường trẻ khiến giới chuyên môn phải kinh ngạc. Trong 28 trận đấu trên mọi đấu trường, anh đã trực tiếp góp dấu giày vào 30 bàn thắng, bao gồm 26 pha lập công. Hiệu suất săn bàn đáng nể này đã thuyết phục hoàn toàn Ban lãnh đạo Man Utd và HLV tạm quyền Michael Carrick về việc đôn anh lên tập luyện cùng các đàn anh.

Cơ hội từ tour du đấu tiền mùa giải

Cơ hội để người hâm mộ chứng kiến JJ Gabriel trong màu áo Quỷ đỏ đang gần hơn bao giờ hết. Do ảnh hưởng từ World Cup khiến nhiều ngôi sao đội một vắng mặt, Man Utd đang thiếu hụt nhân sự trầm trọng cho chuyến du đấu hè. Đây chính là thời điểm lý tưởng để những tài năng xuất chúng từ học viện như Gabriel được thử lửa.

Cụ thể, có hai cột mốc quan trọng được đánh dấu cho màn ra mắt của Gabriel:

Trận gặp Wrexham tại Helsinki. Ngày 24/5: Trận gặp Rosenborg tại Trondheim.

Nếu được ra sân, Gabriel sẽ tiệm cận kỷ lục của David Gaskell – người hiện vẫn giữ vị trí cầu thủ trẻ nhất lịch sử Man Utd khi thi đấu lúc 16 tuổi 19 ngày vào năm 1956. Đối với trường hợp của Gabriel, vấn đề không chỉ là phá vỡ những con số thống kê, mà là việc khẳng định năng lực trước sự chứng kiến của HLV Michael Carrick để tìm kiếm cơ hội thi đấu chính thức trong tương lai gần.

Tầm nhìn dài hạn của Manchester United

Việc trao cơ hội cho một cầu thủ 15 tuổi cho thấy chiến lược nhất quán của Man Utd trong việc ưu tiên phát triển cây nhà lá vườn. Tuy nhiên, đội ngũ y tế và huấn luyện tại Carrington cũng cực kỳ thận trọng trong việc bảo vệ thể trạng và tâm lý cho Gabriel trước áp lực khổng lồ từ truyền thông. Bên cạnh tố chất kỹ thuật thiên bẩm, sự điềm tĩnh và khả năng ra quyết định trong vòng cấm là những yếu tố giúp cầu thủ này được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột tương lai của đội chủ sân Old Trafford.