Man Utd có cơ hội chiêu mộ Morten Hjulmand với mức giá 'hời' 40 triệu euro Sporting CP sẵn sàng giảm một nửa giá bán đội trưởng Morten Hjulmand, tạo điều kiện để Man Utd tái thiết tuyến giữa trong bối cảnh Casemiro sắp ra đi.

Manchester United đang đứng trước một cơ hội lớn để giải quyết bài toán nhân sự tại khu trung tuyến với mức phí tối ưu. Trong kế hoạch tái thiết dưới thời INEOS, Morten Hjulmand nổi lên như một mục tiêu chiến lược khi Sporting CP có những động thái xuống nước về giá chuyển nhượng.

Hjulmand có thể thay thế vai trò của Casemiro.

Bước ngoặt từ mức phí chuyển nhượng

Vấn đề lớn nhất ngăn cản Quỷ đỏ tiếp cận Hjulmand trước đây chính là điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 80 triệu euro. Tuy nhiên, theo thông tin từ Correio da Manhã, Sporting CP hiện sẵn sàng lắng nghe những đề nghị ở mức 40 triệu euro. Việc giảm giá tới 50% biến tiền vệ người Đan Mạch trở thành một trong những món hời nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè.

Đối với cấu trúc tài chính của Man Utd, con số này hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả. INEOS đang tìm kiếm sự cân bằng giữa việc chiêu mộ các ngôi sao đẳng cấp thế giới và những cầu thủ chất lượng với mức giá hợp lý để đảm bảo chiều sâu đội hình. Hjulmand, với tư cách là đội trưởng của đội bóng vừa chinh chiến tại Champions League, đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí về chuyên môn lẫn kinh tế.

Sự thay thế hoàn hảo cho Casemiro

Tuyến giữa của đội chủ sân Old Trafford dự kiến sẽ có biến động lớn. Casemiro được cho là sẽ chuyển đến Inter Miami, trong khi tương lai của Manuel Ugarte và Toby Collyer vẫn còn là dấu hỏi lớn. Ở tuổi 26, Hjulmand đang ở độ chín của sự nghiệp, sở hữu kinh nghiệm dẫn dắt và khả năng điều tiết trận đấu xuất sắc.

Carrick sẽ cần thêm nhân sự ở khu trung tuyến.

Không chỉ mạnh ở khả năng phòng ngự, Hjulmand còn mang đến tố chất thủ lĩnh – điều mà hàng tiền vệ Man Utd thường xuyên thiếu hụt trong những thời điểm khó khăn. Việc anh khao khát chia tay Sporting sau trận chung kết Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha với một danh hiệu càng cho thấy tinh thần chuyên nghiệp của cầu thủ này.

Cuộc cạnh tranh gắt gao

Mặc dù chiếm ưu thế về tài chính, Man Utd không đơn độc trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ 26 tuổi. Atletico Madrid đã theo đuổi Hjulmand từ kỳ chuyển nhượng tháng 1, trong khi các đối thủ tại Premier League như Man City và Arsenal cũng đang theo sát diễn biến.

Dù INEOS vẫn đang cân nhắc các phương án khác như Sandro Tonali hay Aurelien Tchouameni, nhưng xét về tính khả thi và độ tuổi, Hjulmand vẫn là phương án ưu tiên hàng đầu. Nếu quyết đoán, Quỷ đỏ có thể sớm hoàn tất thương vụ này trước khi các đối thủ khác kịp nhảy vào tranh chấp quyết liệt hơn.