Man Utd cự tuyệt AC Milan để giữ chân Amad Diallo sau kỳ World Cup bùng nổ Manchester United khẳng định Amad Diallo là nhân tố không thể chạm tới trước sự chèo kéo từ AC Milan, dập tắt tham vọng tái hợp của HLV Ruben Amorim với cậu học trò cũ.

Tương lai của Amad Diallo tại Manchester United đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi kỳ World Cup vừa qua khép lại. Với phong độ chói sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia, tiền đạo cánh 24 tuổi nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các ông lớn châu Âu, đặc biệt là AC Milan. Tuy nhiên, lập trường từ phía đội chủ sân Old Trafford là vô cùng dứt khoát: Amad không phải để bán.

Lời khước từ đanh thép dành cho AC Milan

Chuyên gia tin chuyển nhượng Fabrizio Romano vừa lên tiếng xác nhận ban lãnh đạo Manchester United đã từ chối mọi nỗ lực đàm phán từ phía AC Milan. Đội bóng nước Ý, dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Ruben Amorim, đã coi ngôi sao sinh năm 2000 là mục tiêu ưu tiên để nâng cấp hành lang cánh.

Man Utd sẽ không bán Amad Diallo cho Milan. Ảnh: Getty Images

Đáng chú ý, Ruben Amorim chính là người hiểu rõ nhất tiềm năng của Amad. Chiến lược gia này hy vọng có thể thuyết phục được đội bóng cũ nhượng bộ để đưa học trò cũ sang Serie A. Dù vậy, thông điệp từ Manchester United gửi đến San Siro là vô cùng cứng rắn. Giới thượng tầng "Quỷ đỏ" đã xếp tuyển thủ Bờ Biển Ngà vào nhóm nhân sự nòng cốt, những người đóng vai trò nền tảng cho tương lai câu lạc bộ.

Bước ngoặt từ kỳ World Cup rực rỡ

Sức hút của Amad Diallo không phải ngẫu nhiên mà có. Tại kỳ World Cup vừa qua, tiền đạo 24 tuổi đã có màn trình diễn ở đẳng cấp rất cao. Trong 4 lần ra sân cho đội tuyển Bờ Biển Ngà, anh đã đóng góp 2 bàn thắng cùng lối chơi bùng nổ, đầy đột biến. Khả năng rê dắt lắt léo và tư duy chiến thuật nhạy bén giúp giá trị của Amad tăng vọt trên thị trường chuyển nhượng.

Chính sự thăng hoa này đã củng cố niềm tin của HLV Michael Carrick. Thuyền trưởng đương nhiệm của Manchester United đánh giá Amad là một mảnh ghép không thể thay thế trong dự án bóng đá mà ông đang xây dựng. Carrick tin rằng với sự tiến bộ vượt bậc, Amad sẽ sớm trở thành một trong những tiền đạo cánh hàng đầu tại Premier League.

Tương lai rạng rỡ tại Old Trafford

Việc Manchester United kiên quyết giữ chân Amad Diallo cho thấy tầm nhìn dài hạn của câu lạc bộ. Thay vì thu về một khoản phí chuyển nhượng lớn, đội bóng chọn cách bảo vệ tài sản quý giá nhất của mình. Điều này cũng gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ rằng Old Trafford không còn là nơi để các đội bóng khác dễ dàng "hút máu" những tài năng trẻ triển vọng.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế, Amad sẽ sớm trở lại hội quân cùng các đồng đội để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải. Với sự tin tưởng tuyệt đối từ Michael Carrick và ban lãnh đạo, người hâm mộ kỳ vọng cầu thủ 24 tuổi sẽ tiếp tục duy trì phong độ hủy diệt để giúp Manchester United chinh phục những mục tiêu quan trọng. Về phía AC Milan, thất bại trong thương vụ này buộc họ phải chuyển hướng sang các phương án dự phòng khác để khỏa lấp khoảng trống nơi hàng công.