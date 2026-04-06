Man Utd đại phẫu đội hình hè 2026: Lời chia tay của Sancho và Casemiro Manchester United chính thức xác nhận chia tay 4 cầu thủ gồm Sancho, Hojlund, Malacia và Casemiro nhằm tái thiết đội hình và tối ưu hóa quỹ lương trong mùa hè 2026.

Thị trường chuyển nhượng hè 2026 đánh dấu bước ngoặt quan trọng tại Old Trafford khi Manchester United thực hiện chiến dịch thanh lọc lực lượng quy mô lớn. Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" đã quyết định loại bỏ những nhân tố không còn phù hợp để giải phóng quỹ lương và xây dựng triết lý bóng đá mới.

Jadon Sancho: Kết thúc một bản hợp đồng thảm họa

Trường hợp của Jadon Sancho được xem là nỗi thất vọng lớn nhất trong kỷ nguyên hiện đại của đội bóng. Từng là mục tiêu theo đuổi tiêu tốn nhiều giấy mực qua nhiều kỳ chuyển nhượng, cầu thủ chạy cánh người Anh chỉ đóng góp vỏn vẹn 12 bàn thắng trong suốt quãng thời gian thuộc biên chế đội chủ sân Old Trafford.

Jadon Sancho là bản hợp đồng gây tốn kém và có phần thất vọng nhất của Quỷ đỏ.

Sau những mâu thuẫn và phong độ chạm đáy, Sancho liên tục được đẩy đi cho mượn tại Borussia Dortmund, Chelsea và gần nhất là Aston Villa. Với việc hợp đồng chính thức đáo hạn vào ngày 30/06, Sancho sẽ trở thành cầu thủ tự do, khép lại một trong những thương vụ kém hiệu quả nhất lịch sử câu lạc bộ.

Rasmus Hojlund và Tyrell Malacia: Những ngã rẽ khác biệt

Trái ngược với sự ồn ào của Sancho, tiền đạo Rasmus Hojlund rời đi trong sự êm đẹp về mặt chuyên môn. Napoli đã chính thức kích hoạt điều khoản mua đứt chân sút người Đan Mạch sau thời gian cho mượn thành công. Quyết định này cho thấy Man Utd sẵn sàng hy sinh những nhân tố trẻ nếu không thực sự tương thích với hệ thống chiến thuật của ban huấn luyện mới.

Trong khi đó, Tyrell Malacia chia tay đội bóng trong sự nuối tiếc vì rào cản chấn thương. Hậu vệ trái người Hà Lan chỉ có đúng 2 lần ra sân trong mùa giải vừa qua do thể trạng không đảm bảo. Nhiều nguồn tin uy tín xác nhận AS Roma đang là bến đỗ tiềm năng nhất để Malacia cứu vãn sự nghiệp tại Serie A.

Casemiro: Lời chia tay của một đẳng cấp thế giới

Khác với ba cái tên còn lại, sự ra đi của Casemiro mang đậm dấu ấn của sự tôn trọng. Dù không gắn bó quá lâu, tiền vệ người Brazil vẫn kịp để lại tầm ảnh hưởng quan trọng lên lối chơi và tinh thần của đội bóng trong những giai đoạn khủng hoảng.

Casemiro để lại nhiều nỗi tiếc nuối.

Khi gánh nặng tuổi tác bắt đầu ảnh hưởng đến khả năng tranh chấp tại Ngoại hạng Anh, Casemiro đã chọn rời đi để tìm kiếm thử thách mới. Điểm đến tiếp theo của cựu sao Real Madrid được xác định là Inter Miami CF tại giải nhà nghề Mỹ (MLS), nơi anh có thể duy trì đam mê bóng đá trong một môi trường ít áp lực hơn.

Cuộc đại phẫu này không chỉ là việc chia tay các cá nhân, mà còn là lời khẳng định của Manchester United về một lộ trình tái thiết nghiêm túc, ưu tiên tính hiệu quả và sự bền vững cho tương lai.