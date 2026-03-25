Man Utd đại tu hàng tiền vệ hè 2026: Tìm 'máy quét' đá cặp cùng Kobbie Mainoo Tập đoàn INEOS lên kế hoạch chiêu mộ ít nhất 2 tiền vệ trung tâm để thay thế Casemiro, trong đó Elliot Anderson là mục tiêu hàng đầu nhằm tối ưu hóa vai trò của Kobbie Mainoo.

Dù Ngoại hạng Anh đang trong giai đoạn nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia, bộ sậu điều hành tại Old Trafford dưới sự dẫn dắt của tập đoàn INEOS đang hoạt động hết công suất. Trọng tâm của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 đã được xác định: một cuộc cách mạng toàn diện tại khu trung tuyến nhằm xây dựng hệ sinh thái hoàn hảo quanh tài năng trẻ Kobbie Mainoo.

Bài toán thay thế Casemiro và tiêu chuẩn 'Rodri mới'

Theo phân tích từ The Athletic, Manchester United gần như chắc chắn sẽ chia tay công thần Casemiro vào cuối mùa giải năm nay. Trong bối cảnh Manuel Ugarte vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về mặt phong độ và Toby Collyer vẫn cần thêm thời gian để trưởng thành, Quỷ đỏ buộc phải bổ sung ít nhất hai tiền vệ trung tâm chất lượng cao.

Ưu tiên hàng đầu của đội ngũ tuyển trạch là tìm kiếm một cầu thủ có hồ sơ tương tự Rodri của Manchester City. Đây phải là mẫu tiền vệ số 6 sở hữu thể chất vượt trội, khả năng càn lướt tốt, nhưng đồng thời phải tinh tế trong khâu tịnh tiến bóng và chiếm ưu thế trong các pha không chiến. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Man Utd sẵn sàng dành tới 60-70% ngân sách chuyển nhượng cho tuyến giữa để tìm kiếm một 'cỗ máy đánh chặn' thực thụ.

Anderson là ưu tiên của MU.

Cuộc đua giành chữ ký Elliot Anderson

Đứng đầu danh sách mua sắm là Elliot Anderson, tiền vệ 23 tuổi đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Nottingham Forest. Các chuyên gia đánh giá Anderson là đối tác hoàn hảo nhất cho Kobbie Mainoo nhờ sự cơ động và khả năng lùi sâu hỗ trợ triển khai bóng. Tuy nhiên, Man Utd sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gắt gao từ Manchester City, đội bóng cũng đang khát khao sở hữu chữ ký của cầu thủ này.

Bên cạnh Anderson, Manchester United cũng đang theo dõi sát sao Carlos Baleba (Brighton) và Adam Wharton (Crystal Palace). Đặc biệt, trường hợp của Wharton mang lại những cân nhắc chiến thuật thú vị. Nếu chọn tiền vệ của Palace – một chuyên gia kiến thiết lùi sâu nhưng hạn chế về mặt thể chất – đội chủ sân Old Trafford sẽ phải mua thêm một 'vệ sĩ' như Mateus Fernandes (West Ham) để đảm bảo khả năng tranh chấp và bảo vệ hàng thủ.

Tương lai của Bruno Fernandes và tham vọng xưng vương

Bên cạnh việc mua sắm, giữ chân các trụ cột cũng là nhiệm vụ cấp thiết. Sau những đồn đoán về việc chuyển đến Saudi Arabia với mức giá lên tới 100 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái, tương lai của đội trưởng Bruno Fernandes hiện đã sáng tỏ hơn. Với phong độ ổn định và mục tiêu trở lại Champions League, ban lãnh đạo CLB đã bày tỏ rõ quan điểm giữ chân tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Sẽ là thảm họa nếu MU để mất cùng lúc Bruno và Casemiro.

Hợp đồng của Bruno hiện còn thời hạn đến năm 2027 kèm tùy chọn gia hạn. Một bản hợp đồng mới với mức đãi ngộ xứng đáng đang được thảo luận để tưởng thưởng cho những đóng góp của anh. Việc ổn định bộ khung trung tuyến với một 'cỗ máy quét' đẳng cấp phối hợp cùng Mainoo và Bruno Fernandes được xem là chìa khóa để Manchester United hiện thực hóa tham vọng cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh trong tương lai gần.