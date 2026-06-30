Man Utd đại tu tuyến giữa: Michael Carrick nhắm dàn sao trẻ thay Casemiro và Ugarte Sau khi chia tay Casemiro và mất Manuel Ugarte vì chấn thương dài hạn, Manchester United đang đẩy mạnh chiêu mộ Mateus Fernandes cùng Felix Nmecha để tái thiết đội hình.

Cuộc đại tu tại trung tâm huấn luyện Carrington không còn là dự án trên giấy tờ; nó đã trở thành một yêu cầu cấp bách đối với huấn luyện viên Michael Carrick. Theo thông tin từ nhà báo uy tín David Ornstein, Manchester United đang chuẩn bị cho một đợt đổ bộ nhân sự rầm rộ ở tuyến giữa nhằm khỏa lấp những khoảng trống mênh mông mà các trụ cột để lại.

Cơn khủng hoảng nhân sự tại Old Trafford

Tuyến tiền vệ của Quỷ đỏ đang đứng trước một cuộc chuyển giao mang tính lịch sử. Sự ra đi của Casemiro sau khi kết thúc hợp đồng đã lấy đi kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc của đội bóng. Tuy nhiên, đòn giáng mạnh nhất vào kế hoạch của Michael Carrick chính là chấn thương của Manuel Ugarte. Bản hợp đồng đắt giá này gần như chắc chắn sẽ phải ngồi ngoài dài hạn do dính chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng khi đang phục vụ đội tuyển quốc gia tại World Cup 2026.

Trong bối cảnh đó, Manchester United đã nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Atalanta để chiêu mộ Ederson. Nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu. Ornstein khẳng định đội bóng thành Manchester sẽ mang về ít nhất "một vài" tiền vệ mới nữa để đảm bảo chiều sâu đội hình cho mùa giải khốc liệt phía trước.

Aurelien Tchouameni là một trong những ngôi sao bổ sung hàng tiền vệ mà MU nhắm đến.

Mateus Fernandes và Felix Nmecha: Những ưu tiên hàng đầu

Tại West Ham, Mateus Fernandes đang nổi lên như một hiện tượng và Manchester United không giấu giếm ý định đưa cầu thủ 21 tuổi này về Old Trafford. Dù phải đối mặt với sự cạnh tranh gắt gao từ những đối thủ nặng ký như Tottenham Hotspur hay Real Madrid, Quỷ đỏ hiện vẫn được cho là đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tài năng trẻ này.

Bên cạnh Fernandes, Felix Nmecha của Borussia Dortmund cũng là cái tên khiến giới chuyên môn đặc biệt chú ý. Tiền vệ người Đức đang có một kỳ World Cup bùng nổ, tiếp nối phong độ ấn tượng từ Bundesliga. Từng trưởng thành từ chính lò đào tạo của Manchester City, sự thấu hiểu môi trường bóng đá Anh là một lợi thế lớn giúp Nmecha trở thành ứng viên sáng giá nhất để gia nhập đội quân của Carrick.

Sự thay đổi trong tư duy chuyển nhượng

Việc Manchester United tập trung vào những gương mặt trẻ trung như Fernandes (21 tuổi) hay Nmecha cho thấy một lộ trình rõ ràng: trẻ hóa và tăng cường sức chiến đấu. Sau khi hụt mất Elliot Anderson vào tay đối thủ cùng thành phố Manchester City, áp lực đè nặng lên đội ngũ tuyển trạch của Quỷ đỏ trong việc hoàn tất các thương vụ thay thế.

Những sự bổ sung này không chỉ mang tính chất vá víu đội hình do chấn thương, mà còn là bước đi chiến lược để xây dựng một bản sắc mới dưới thời Michael Carrick. Người hâm mộ Manchester United hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một diện mạo giàu năng lượng và tốc độ hơn ở khu vực trung tuyến trong thời gian tới.