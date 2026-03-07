Man Utd đàm phán chiêu mộ Crysencio Summerville: Canh bạc 50 triệu bảng cho hành lang cánh Man Utd đã bắt đầu các cuộc đàm phán sơ bộ với West Ham về thương vụ Crysencio Summerville. Tuy nhiên, mức giá 50 triệu bảng và tương lai của Marcus Rashford là những rào cản lớn.

Trong nỗ lực tái thiết hàng công vốn đang thiếu đi sự đột biến, Man Utd đã chính thức đưa Crysencio Summerville vào danh sách mục tiêu ưu tiên. Đội chủ sân Old Trafford đang tìm kiếm một làn gió mới để tăng cường sức mạnh hỏa lực, và ngôi sao thuộc biên chế West Ham nổi lên như một phương án khả dĩ nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Summerville là mục tiêu để Man Utd nâng cấp hàng công. Ảnh: Getty Images

Cuộc đàm phán sơ bộ và mức định giá 50 triệu bảng

Theo nguồn tin từ talkSPORT, ban lãnh đạo Man Utd đã có những bước tiếp cận đầu tiên với West Ham để thảo luận về khả năng chuyển nhượng của Crysencio Summerville. Đây được xem là động thái thăm dò nhằm xác định thiện chí của đội bóng thành London trước khi đưa ra một lời đề nghị chính thức.

Tuy nhiên, thách thức về mặt tài chính đã sớm xuất hiện. West Ham được cho là yêu cầu mức phí lên tới 50 triệu bảng cho ngôi sao người Hà Lan. Dù Man Utd đánh giá cao năng lực của cầu thủ này, nhưng các nguồn tin nội bộ từ "Quỷ đỏ" khẳng định họ vẫn đang ở giai đoạn cân nhắc và chưa sẵn sàng đáp ứng ngay lập tức con số kể trên.

Hồ sơ kỹ thuật: Tại sao là Summerville?

Ở tuổi 24, Summerville đang ở độ chín của sự nghiệp với lối chơi đầy tốc độ và giàu tính đột biến. Điểm mạnh nhất của tiền đạo này là khả năng xuyên phá từ hành lang cánh trái, sau đó thực hiện những tình huống bó vào trung lộ để dứt điểm hoặc kiến tạo. Màn trình diễn ổn định của anh tại Premier League đã hoàn toàn thuyết phục được đội ngũ tuyển trạch tại Old Trafford.

Phong cách thi đấu của ngôi sao người Hà Lan được đánh giá là rất phù hợp với triết lý bóng đá tấn công nhanh mà Man Utd đang hướng tới. Anh không chỉ mang lại tốc độ mà còn sở hữu kỹ năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp cực tốt, điều mà hàng công của đội bóng này thường xuyên thiếu hụt trong mùa giải vừa qua.

Nút thắt mang tên Marcus Rashford

Dù rất khao khát có được chữ ký của Summerville, nhưng kế hoạch chuyển nhượng của Man Utd đang phụ thuộc chặt chẽ vào tương lai của Marcus Rashford. Tiền đạo người Anh hiện vẫn còn 2 năm hợp đồng và đang chiếm giữ vị trí tương tự như mục tiêu mà đội bóng đang theo đuổi.

Về mặt chiến thuật và tài chính, việc chiêu mộ một bản hợp đồng đắt giá cho vị trí cánh trái là điều bất khả thi nếu số 10 không rời đi. Ban lãnh đạo Man Utd hiểu rằng họ cần phải giải quyết bài toán nhân sự hiện tại, đặc biệt là tương lai của các trụ cột, trước khi tạo ra một cuộc xáo trộn lớn trên hàng công.

Các phương án dự phòng chiến lược

Để đảm bảo tính linh hoạt trên thị trường chuyển nhượng, Man Utd không chỉ tập trung duy nhất vào Summerville. Đội bóng cũng đang theo dõi sát sao Ismaila Sarr của Crystal Palace như một phương án dự phòng chất lượng. Sarr với kinh nghiệm chinh chiến dày dạn tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù được xem là lựa chọn thay thế tiềm năng nếu thương vụ Summerville đi vào bế tắc.

Nhìn chung, thương vụ Crysencio Summerville vẫn cần thêm thời gian để xác định tính khả thi. Quyết định cuối cùng của Man Utd sẽ phụ thuộc vào những biến động nhân sự và khả năng thương thảo mức giá với West Ham trong những tuần tới của kỳ chuyển nhượng.