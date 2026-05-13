Man Utd đàm phán chiêu mộ Jeremy Monga: Kế hoạch săn tìm báu vật 16 tuổi của Leicester Đội chủ sân Old Trafford đã gửi đề nghị chính thức tới Leicester City về trường hợp của Jeremy Monga. Tài năng trẻ sở hữu tốc độ ấn tượng này được kỳ vọng sẽ mang lại đột biến cho hành lang cánh của Quỷ đỏ.

Trong nỗ lực tái thiết đội hình và trẻ hóa lực lượng, Manchester United đã chính thức đặt vấn đề với Leicester City về trường hợp của Jeremy Monga. Động thái này khẳng định chiến lược mới của Quỷ đỏ: ưu tiên những tài năng trẻ xuất chúng có khả năng phát triển dài hạn thay vì chỉ vung tiền cho các ngôi sao đã thành danh.

Monga là mẫu cầu thủ mà MU rất muốn có trong đội hình.

Kỷ lục gia trẻ tuổi của Ngoại hạng Anh

Jeremy Monga không phải là cái tên xa lạ với các nhà tuyển trạch hàng đầu. Tài năng sinh năm 2008 này đã đi vào lịch sử Leicester City khi trở thành cầu thủ trẻ nhất câu lạc bộ ra sân tại Ngoại hạng Anh, đạt cột mốc này khi mới 15 tuổi và 271 ngày. Sự thăng tiến vượt bậc của Monga tiếp tục được khẳng định ở mùa giải vừa qua tại Championship với 27 lần ra sân, đóng góp 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo.

Việc Leicester City phải xuống chơi tại League One đã mở ra cơ hội vàng cho các đại gia. Theo nguồn tin từ talkSPORT, Man Utd hiện là đội bóng quyết liệt nhất trong cuộc đua giành chữ ký của sao mai này. Với bối cảnh tài chính của Leicester hiện tại, một mức phí chuyển nhượng hợp lý có thể giúp đội chủ sân Old Trafford sở hữu viên ngọc quý này trước sự nhòm ngó của ít nhất 10 đối thủ lớn khác tại Anh và châu Âu.

Lời giải cho bài toán bám biên tự nhiên

Giám đốc bóng đá Jason Wilcox được cho là người trực tiếp điều phối cuộc đàm phán này. Sự xuất hiện của Wilcox đánh dấu bước chuyển mình trong cách tiếp cận nhân sự của Quỷ đỏ. Man Utd hiện đang thiếu những cầu thủ chạy cánh thuần túy – những người có khả năng bám biên, kéo giãn hàng thủ đối phương bằng tốc độ và kỹ thuật cá nhân.

Dù đang sở hữu những cái tên như Matheus Cunha hay Bryan Mbeumo, nhưng cả hai đều có xu hướng bó vào trung lộ như những tiền đạo lệch cánh. Monga, với bộ kỹ năng của một cầu thủ bám biên tự nhiên, sẽ mang lại sự cân bằng cần thiết cho hệ thống chiến thuật của đội bóng.

Cựu HLV Leicester, Ruud van Nistelrooy, từng dành những lời khen ngợi đặc biệt cho cậu học trò cũ: "Cậu ấy là một cầu thủ chạy cánh tuyệt vời và sở hữu tốc độ đáng kinh ngạc. Monga không chỉ là một tài năng xuất sắc trên sân cỏ mà còn là một chàng trai có thái độ thi đấu rất chuyên nghiệp."

Tầm nhìn dài hạn tại Old Trafford

Bên cạnh Monga, Man Utd cũng đã đưa Eli Junior Kroupi của Bournemouth vào tầm ngắm. Tuy nhiên, trong bối cảnh Bournemouth quyết tâm giữ chân tiền đạo 19 tuổi này thêm ít nhất một mùa giải, thương vụ Jeremy Monga được đánh giá là mang tính khả thi cao hơn rất nhiều.

Việc đàm phán sớm với Leicester cho thấy tham vọng của Man Utd trong việc hoàn thiện đội hình trước khi kỳ chuyển nhượng hè đóng cửa. Nếu thành công, Jeremy Monga sẽ là viên gạch đầu tiên trong công cuộc xây dựng một thế hệ kế cận đầy hứa hẹn tại Old Trafford.