Man Utd đánh bại Liverpool 3-2: Tấm vé Champions League và dấu hỏi về tương lai Amad Chiến thắng kịch tính trước Liverpool giúp Manchester United chính thức trở lại Champions League, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc thanh lý những nhân tố sa sút phong độ.

Manchester United đã chính thức hoàn thành mục tiêu trở lại đấu trường Champions League sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Liverpool tại Old Trafford. Dù giành được kết quả thuận lợi, màn trình diễn của đội chủ nhà vẫn bộc lộ những lỗ hổng nhân sự đáng kể, đặc biệt là phong độ chạm đáy của các ngôi sao tấn công.

Bản lĩnh của Kobbie Mainoo tại Old Trafford

Bước vào trận đại chiến với tâm thế chỉ cần một điểm để đảm bảo vị trí trong tốp 4, đoàn quân của HLV tạm quyền Michael Carrick đã khởi đầu đầy hứng khởi. Đội chủ nhà nhanh chóng thiết lập lợi thế dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên, sự chủ quan trong 11 phút đầu hiệp hai đã khiến họ phải trả giá bằng hai bàn thua liên tiếp, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Trong bối cảnh bế tắc, Kobbie Mainoo đã tỏa sáng đúng lúc để ấn định chiến thắng ở phút 77. Tiền vệ trẻ này vừa cam kết tương lai bằng một bản hợp đồng dài hạn và ngay lập tức chứng minh giá trị bằng bàn thắng quyết định, giúp Quỷ đỏ giải tỏa áp lực sau giai đoạn thi đấu thiếu ổn định dưới thời HLV Ruben Amorim.

Sai lầm nơi hàng thủ và gánh nặng nhân sự

Dù giành chiến thắng, hệ thống phòng ngự của Man Utd vẫn khiến người hâm mộ lo lắng. Thủ thành Senne Lammens, người vốn được xem là phát hiện của mùa giải, đã mắc sai lầm hiếm hoi với một đường chuyền hỏng ngay trong vòng cấm, tạo điều kiện cho Cody Gakpo ghi bàn cho Liverpool. Dù sai sót này không ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chung cuộc, nó cho thấy sự thiếu tập trung của các cầu thủ trẻ trong những trận cầu lớn.

Tương lai mờ mịt của Amad Diallo

Điểm tối lớn nhất trong bức tranh chiến thắng của Man Utd chính là sự sa sút của Amad Diallo. Từng nhận được nhiều kỳ vọng sau mùa giải bùng nổ với 11 bàn thắng, tuyển thủ Bờ Biển Ngà hiện đang trải qua chuỗi 14 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mà không có bất kỳ bàn thắng hay kiến tạo nào.

Trong 45 phút có mặt trên sân sau khi thay Benjamin Sesko, Amad chỉ được chấm 5,7 điểm. Đường chuyền hỏng của cầu thủ 23 tuổi này đã châm ngòi cho bàn thắng của Dominik Szoboszlai, suýt chút nữa khiến Man Utd đánh mất lợi thế. Với phong độ hiện tại, giới chuyên môn nhận định Amad đang đi vào vết xe đổ của Alejandro Garnacho và ban lãnh đạo đội bóng cần nghiêm túc cân nhắc việc bán đứt anh trong kỳ chuyển nhượng hè để tái đầu tư đội hình.