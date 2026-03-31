Man Utd đặt cược cơ hội vào top 3 bằng sự trở lại của bộ đôi Martinez và Dorgu Sự tái xuất của Lisandro Martinez và Patrick Dorgu được xem là chìa khóa then chốt giúp Manchester United duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu Ngoại hạng Anh giai đoạn cuối mùa.

Manchester United đang bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải với mục tiêu bảo vệ vị trí trong top 3 Ngoại hạng Anh. Sau chuỗi phong độ thiếu ổn định với những kết quả trái ngược trước Newcastle United hay Aston Villa, đoàn quân của Quỷ đỏ chuẩn bị bước vào cuộc đối đầu quan trọng với Leeds United. Trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ, sự trở lại của Lisandro Martinez và Patrick Dorgu tại trung tâm huấn luyện Carrington mang lại hy vọng lớn cho hệ thống chiến thuật của đội bóng.

Lisandro Martinez: Nỗ lực vượt qua nỗi ám ảnh chấn thương

Kể từ khi gia nhập sân Old Trafford vào năm 2022, Lisandro Martinez đã nhanh chóng khẳng định vị thế của một trung vệ hàng đầu. Với lối chơi máu lửa và khả năng luân chuyển bóng điềm tĩnh, ngôi sao người Argentina là nhân tố không thể thay thế trong cách vận hành hàng thủ. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh tại xứ sương mù liên tục bị gián đoạn bởi những chấn thương nghiêm trọng.

Martinez và Dorgu đã trở lại tập luyện tại Carrington.

Bắt đầu từ vết rạn xương bàn chân, Martinez tiếp tục đối mặt với tổn thương dây chằng đầu gối và gần nhất là chấn thương bắp chân vào năm 2025. Việc vắng mặt trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến phong độ của Manchester United mà còn đe dọa đến suất dự World Cup của cá nhân trung vệ này. Trong bối cảnh Harry Maguire vắng mặt do án treo giò, sự hiện diện của Martinez trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết để gia cố hàng phòng ngự trước Leeds United.

Patrick Dorgu: Mũi khoan đa năng bên hành lang cánh

Khác với Martinez, hành trình của Patrick Dorgu tại Manchester United khởi đầu đầy sóng gió với tấm thẻ đỏ ngay trong trận ra mắt. Tuy nhiên, sao trẻ người Đan Mạch đã nhanh chóng chứng minh giá trị nhờ sự đa năng và tốc độ ấn tượng. Dù xuất thân là hậu vệ trái, Dorgu lại tỏa sáng rực rỡ khi được đẩy lên đá tiền đạo cánh, ghi những bàn thắng quan trọng vào lưới Manchester City và Arsenal.

Đáng tiếc, ngay sau siêu phẩm vào lưới Pháo thủ, chấn thương gân kheo đã khiến tài năng trẻ này phải ngồi ngoài hai tháng. Sự vắng mặt của anh làm giảm đi đáng kể sức công phá ở một phần ba cuối sân của Manchester United. Việc Dorgu hồi phục thể trạng sung mãn sẽ mang lại phương án tấn công trực diện, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh sòng phẳng với Luke Shaw ở hành lang trái.

Tầm quan trọng chiến thuật trong chặng nước rút

Sự trở lại của Martinez mang ý nghĩa quan trọng.

Phân tích sâu hơn về mặt chiến thuật, Martinez sở hữu khả năng tổ chức hàng phòng ngự vượt trội so với những cầu thủ trẻ như Leny Yoro hay Ayden Heaven. Sự điềm tĩnh của anh giúp Quỷ đỏ kiểm soát nhịp độ trận đấu ngay từ tuyến dưới. Trong khi đó, Dorgu cung cấp cường độ chơi bóng cao và khả năng xuyên phá, những yếu tố cần thiết để khắc chế lối chơi của Leeds United dưới thời HLV Daniel Farke.

Nhìn chung, để đảm bảo tấm vé dự Champions League mùa tới, Manchester United cần bộ đôi này duy trì thể trạng ổn định nhất. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm phòng ngự của Martinez và sức trẻ của Dorgu sẽ là điểm tựa vững chắc cho tham vọng của Quỷ đỏ trong phần còn lại của mùa giải.