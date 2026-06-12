Man Utd đấu trí Real Madrid vì Mateus Fernandes: Phép thử cho tham vọng của Ineos Từ bỏ thương vụ Elliot Anderson đắt đỏ, Manchester United dồn lực chiêu mộ Mateus Fernandes. Cuộc đối đầu với Jose Mourinho tại Real Madrid sẽ khẳng định vị thế mới của Quỷ đỏ.

Dưới sự điều hành của tập đoàn Ineos, Manchester United đang thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác trên thị trường chuyển nhượng. Quyết định rút lui khỏi thương vụ Elliot Anderson khi mức giá bị đẩy lên quá 120 triệu bảng đã đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên mua sắm cảm tính tại Nhà hát của những giấc mơ.

Kỷ luật thép và tư duy chuyển nhượng mới

Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đã thiết lập một quy tắc cứng rắn: Câu lạc bộ chỉ chiêu mộ những cầu thủ thực sự khao khát cống hiến cho sắc áo đỏ. Thay vì sa vào cuộc chạy đua vũ trang vô nghĩa với Manchester City, Quỷ đỏ đã xác định Mateus Fernandes là mục tiêu tối thượng cho tuyến giữa.

MU từ bỏ Elliot Anderson để tập trung theo đuổi Mateus Fernandes.

Tiền vệ 21 tuổi của West Ham United không chỉ gây ấn tượng bởi bộ kỹ năng toàn diện mà còn bởi mong muốn mãnh liệt được thi đấu cùng thần tượng Bruno Fernandes. Đây chính là yếu tố then chốt giúp Man Utd tự tin trong việc thuyết phục ngôi sao người Bồ Đào Nha gia nhập dự án của Michael Carrick.

Thử thách cực đại từ Jose Mourinho và Real Madrid

Tuy nhiên, con đường sở hữu chữ ký của Fernandes không hề trải hoa hồng. Real Madrid, dưới sự dẫn dắt của tân HLV Jose Mourinho, đã chính thức nhảy vào cuộc đua. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha coi người đồng hương là hạt nhân quan trọng để xây dựng lối chơi cho "kỷ nguyên thứ hai" tại Bernabeu.

Để dọn đường đón tiền vệ trị giá 85 triệu bảng (khoảng 100 triệu euro), Mourinho sẵn sàng thực hiện cuộc thanh lọc lực lượng quy mô lớn. Những cái tên như Eduardo Camavinga hay Brahim Diaz đều có thể phải rời Madrid để nhường chỗ cho Fernandes. Việc đối đầu trực tiếp với một Real Madrid đầy quyền lực trên bàn đàm phán sẽ là bài kiểm tra hạng nặng cho bản lĩnh của bộ máy lãnh đạo mới tại Old Trafford.

Mảnh ghép hoàn hảo cho kế hoạch của Michael Carrick

Bất chấp sự quan tâm từ Arsenal hay Paris Saint-Germain, Man Utd vẫn nắm lợi thế nhờ việc tiếp cận sớm. Trong kế hoạch tái thiết tuyến giữa của HLV Michael Carrick, Mateus Fernandes được kỳ hoạch để đá cặp cùng Kobbie Mainoo và tân binh Ederson – người vừa cập bến với giá 35 triệu bảng.

Sự xuất hiện của Fernandes sẽ cho phép Quỷ đỏ giải quyết triệt để bài toán nhân sự khi Casemiro ra đi và Manuel Ugarte không còn nằm trong kế hoạch. Dù West Ham đòi hỏi mức giá lên tới 85 triệu bảng cho một cầu thủ vừa xuống hạng, nhưng Ineos tin rằng sự kỷ luật trong chi tiêu thời gian qua sẽ giúp họ đủ tiềm lực tài chính để dứt điểm thương vụ này.

MU được kỳ vọng sẽ sớm dứt điểm thương vụ chiêu mộ Mateus Fernandes.

Nhà báo uy tín Ben Jacobs nhận định: "Tôi kỳ vọng sẽ có những biến chuyển lớn trong vài tuần tới thay vì một câu chuyện kéo dài đến tháng 8. Real Madrid là đội mới nhất tiếp cận, nhưng Man Utd đã có những bước đi cụ thể từ trước".

Việc giành được Mateus Fernandes trước mũi Real Madrid không chỉ mang lại một ngôi sao triển vọng mà còn là lời tuyên bố đanh thép: Manchester United hiện tại không còn là "gã khờ" trên thị trường chuyển nhượng, mà là một thế lực hoạt động chính xác và đầy tham vọng.