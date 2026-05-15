Man Utd đẩy nhanh thương vụ Ederson: Quỷ đỏ tự tin sở hữu tiền vệ Atalanta với giá 50 triệu euro Manchester United đang nỗ lực chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta với giá 50 triệu euro. Ngôi sao người Brazil được kỳ vọng là mảnh ghép hoàn hảo cho tuyến giữa của Quỷ đỏ.

Manchester United đang thể hiện sự lạc quan lớn trong nỗ lực gia cố tuyến giữa bằng việc chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta ngay trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Đội chủ sân Old Trafford hiện đã bắt đầu đẩy mạnh các cuộc thảo luận sơ bộ nhằm sớm đạt được thỏa thuận với ngôi sao người Brazil.

Mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống chiến thuật của Quỷ đỏ

Ở tuổi 26, Ederson đã khẳng định vị thế là nhân tố không thể thay thế trong sơ đồ vận hành của Atalanta. Tại Serie A mùa giải vừa qua, anh được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm toàn diện nhất. Những dữ liệu thống kê ấn tượng từ các tuyển trạch viên cho thấy Ederson sở hữu nền tảng thể lực dồi dào, khả năng đánh chặn sắc bén cùng kỹ năng điều tiết lối chơi vô cùng linh hoạt.

Ederson đang là một trong những mục tiêu hàng đầu của MU.

Theo nguồn tin từ Tuttomercatoweb, mặc dù Manchester United chưa gửi lời đề nghị chính thức, nhưng đội bóng Ngoại hạng Anh đang ráo riết thực hiện các bước đi cần thiết. Phía Atalanta vẫn giữ vững quan điểm về mức phí chuyển nhượng. Đội bóng Italia yêu cầu con số khoảng 50 triệu euro và khẳng định sẽ không giảm giá, do muốn sử dụng số tiền này để tái đầu tư vào đội hình cho mùa giải mới.

Lợi thế độc tôn trên bàn đàm phán

Sự tự tin của Manchester United trong thương vụ này ngày càng tăng cao nhờ vào những diễn biến tích cực từ thị trường chuyển nhượng. Trước đó, Atletico Madrid từng là đội bóng dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Ederson vào hồi tháng Giêng. Tuy nhiên, đại diện Tây Ban Nha hiện đã chuyển hướng sang các mục tiêu khác sau khi không tìm được tiếng nói chung về mức phí chuyển nhượng với Atalanta.

Việc đối thủ cạnh tranh trực tiếp rút lui giúp Quỷ đỏ chiếm vị thế độc tôn trên bàn đàm phán ở thời điểm hiện tại. Quan trọng hơn, bản thân Ederson cũng bày tỏ sự cởi mở với viễn cảnh chuyển đến thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Tuyển thủ Brazil tin rằng đây là thời điểm chín muồi để thử thách bản thân ở một môi trường bóng đá khắc nghiệt và đẳng cấp hơn.

Kỳ vọng vào tương lai tại Old Trafford

Nếu chấp nhận chi đủ 50 triệu euro theo yêu cầu từ phía Atalanta, Manchester United hoàn toàn có thể sớm hoàn tất thương vụ này trước khi giai đoạn tiền mùa giải bắt đầu. Việc sở hữu một "máy quét" chất lượng như Ederson sẽ là bước đi chiến lược giúp ban huấn luyện kiện toàn bộ khung trung tuyến, chuẩn bị cho những mục tiêu đầy tham vọng tại mùa giải mới.

Sự sẵn sàng của Ederson cùng những tín hiệu tích cực từ Italy đang mở ra cơ hội lớn để Manchester United sớm sở hữu chữ ký của một trong những tiền vệ hàng đầu Serie A hiện nay.